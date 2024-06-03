استعداداً ليورو 2024 ـ ألمانيا تكتفي بالتعادل مع أوكرانيا

في إطار الاستعدادات لكأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تستضيفها بين 14 يونيو/ حزيران و14 يوليو/ تموز، اكتفت ألمانيا بالتعادل مع أوكرانيا. ورغم محاولاتهم الحثيثة لم ينجح رجال المدرب ناغلسمان في هز الشباك طوال 90 دقيقة.

خيم التعادل السلبي على التجربة الودية الأولى للمنتخب الألماني استعدادا لكأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" على أرضه، وذلك أمام نظيره الأوكراني في المباراة التي أقيمت اليوم الاثنين (الثالث من يونيو/ حزيران 2024).

ولم ينجح رجال المدرب يوليان ناغلسمان في هز الشباك طوال 90 دقيقة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي. وبذلك تعثر المنتخب الألماني للمرة الأولى بعد فوزين مشجّعَين على فرنسا (2-0) وهولندا (2-1) في مارس/آ ذار الماضي، بعد الخسارة أمام تركيا والنمسا أواخر 2023.

وهو التعثّر الأوّل لأوكرانيا أيضاً بعد الفوزين على آيسلندا (2-1) والبوسنة والهرسك (2-1) في الملحق.

ويستعد منتخب ألمانيا لخوض مباراة ودية أخرى أمام نظيره اليوناني يوم الجمعة المقبل، وذلك قبل أن يقص شريط افتتاح البطولة بمواجهة اسكتلندا يوم 14 يونيو/ حزيران الجاري. في المقابل تلتقي أوكرانيا مع بولندا في اليوم عينه ومولدوفا بعدها بأربعة أيام.

ويلعب المنتخب الألماني يوم 19 من الشهر ذاته مباراته الثانية بالمجموعة الأولى أمام المجر، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة سويسرا بعد ذلك بأربعة أيام.

من جانبه، سيواجه المنتخب الأوكراني نظيره البولندي وديا يوم الجمعة المقبل، ثم يواجه مولدوفا في المباراة الودية الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل.

المدرب يوليان ناغلسمان يعطي تعليماته للاعب خط الوسط روبيرت أندريش صورة من: Christian Charisius/dpa/picture alliance

ويستهل منتخب أوكرانيا مشواره في البطولة بمواجهة رومانيا يوم 17 يونيو/ حزيران الجاري، ثم يلعب مع سلوفاكيا يوم 21 من الشهر ذاته، بعد ذلك يواجه بلجيكا يوم 26.

وأنقذ الحارس الأوكراني أناتولي تروبين تسديدة من إلكاي غوندوغان بعدما وسّع لنفسه وسدد في منتصف المرمى (16). وجرّب فلوريان فيرتس بمجهودٍ فرديّ من على مشارف المنطقة إلا أن تسديدته علت المرمى (20).

ردّ الأوكرانيون بقوّة حين سدّد رومان ياريمتشوك لكن الحارس المخضرم مانويل نوير تصدّى له (39) ثم فعلها مجدداً أمام اللاعب عينه (45+1).

حاول كاي هافيرتس افتتاح التسجيل برأسية قريبة مرّت إلى جانب القائم الأيسر (53).

كاد البديل ماكسيميليان باير يُسجّل بعد دقيقةٍ على دخوله لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة (61)، ثم تألّق الحارس تروبين في التصدّي لتصويبةٍ ثانيةٍ منه (63).

واعتقد الأوكراني البديل أرتيم دوفبيك أنه سجل هدف الفوز بعد خطأً من نوير لكنه لم يُحتسب بداعي التسلل (89). وكاد أندريه يارمولنكو يُسجّل من هجمة مرتدة لكن نوير تصدّى لتسديدته القريبة في الزاوية اليسرى (90+1).

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)