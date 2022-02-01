استعدادات عسكرية وجهود دبلوماسية في ازمة أوكرانيا

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في الوقت الذي تجري فيه الجهود الدبلوماسية على قدم وساق لتجنب الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، تواصل روسيا استعدادها العسكري لغزو أوكرانيا في أي وقت.
فيما أشار وزير الخارجية الفرنسي إلى عدم وجود دلائل على تحرك روسيا في أوكرانيا، حذر مندوب روسيا في الأمم المتحدة من فرض عقوبات على بلاده التي سترد عليها. وأمريكا تجري مشاورات مع تركيا بشأن أوكرانيا.
تبنى المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراء محادثات مع الكرملين كوسيلة لتهدئة الأزمة بين موسكو وأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، قالا إن روسيا ستدفع "ثمناً باهظاً" إذا هاجمت أوكرانيا.
أكد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، لارس كلينغبايل، رفض حزبه توريد أسلحة إلى أوكرانيا رغم الانتقادات الدولية. ورغم أن حزبه يرى أن التصعيد الحالي مصدره روسيا، إلا أنه يعول على المحادثات الدبلوماسية مع موسكو.
ردود فعل متواصلة حول الملف الروسي الأوكراني إذ توقعت كييف التزام روسيا بالمسار الدبلوماسي لأسبوعين على الأقل، في الوقت الذي تتحدث فيه ألمانيا عن عواقب على "نورد ستريم 2" إذا غزت روسيا أوكرانيا.
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