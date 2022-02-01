استعدادات عسكرية وجهود دبلوماسية في ازمة أوكرانيا

فرنسا: لا دلائل على أن روسيا مستعدة للتحرك في أوكرانيا

فيما أشار وزير الخارجية الفرنسي إلى عدم وجود دلائل على تحرك روسيا في أوكرانيا، حذر مندوب روسيا في الأمم المتحدة من فرض عقوبات على بلاده التي سترد عليها. وأمريكا تجري مشاورات مع تركيا بشأن أوكرانيا.