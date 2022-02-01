 استعدادات عسكرية وجهود دبلوماسية في ازمة أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 02.02.2022

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DW الأخبار

استعدادات عسكرية وجهود دبلوماسية في ازمة أوكرانيا

في الوقت الذي تجري فيه الجهود الدبلوماسية على قدم وساق لتجنب الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، تواصل روسيا استعدادها العسكري لغزو أوكرانيا في أي وقت.

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