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استعدادات جنود الاحتياط الأوكرانيون لغزو روسي محتمل

مع حشد مائة ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا، تتمتع روسيا بميزة مذهلة في حالة نشوب صراع. لكن الأوكرانيين من جميع مناحي الحياة يستعدون للأسوأ، وعلى استعداد للتدخل في أي لحظة. تقرير مراسلنا ماتياس بولينغر