استعدادات جنود الاحتياط الأوكرانيون لغزو روسي محتمل

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مع حشد مائة ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا، تتمتع روسيا بميزة مذهلة في حالة نشوب صراع. لكن الأوكرانيين من جميع مناحي الحياة يستعدون للأسوأ، وعلى استعداد للتدخل في أي لحظة. تقرير مراسلنا ماتياس بولينغر
مع آواخر الشهر الحالي لن تكون الكمامة إلزامية في بريطانيا، ولا ينوي رئيس الوزراء جونسون تمديد تدابير الحجر على المصابين، بينما يواجه دعاوى لاستقالته رغم اعتذاره مرارا عن حضوره حفلا أثناء فرض الإغلاق العام.
يحاكم علاء م. بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيبه ضحايا، كان يفترض أنه مسؤول عن علاجهم، كجزء من منظومة التعذيب التابعة للنظام السوري. جرائم التعذيب عبر التاريخ الحديث، شهدت مشاركة أطباء فيها.
البرلمان الأوروبي ينتخب النائبة المالطية روبرتا ميتسولا رئيسة جديدة له. ويأتي ذلك ضمن اتفاق مسبق يعود إلى أكثر من عامين ونصف، اتفقت فيه الكتل البلمانية الأوروبية على تقاسم السلطة.
بعد أيام من انطلاق كأس أمم أفريقيا في الكاميرون، يكثر الحديث عن الجوانب السلبية للبطولة، خاصة المشاكل التنظيمية والتحكيم ودرجات الحرارة المرتفعة مع نسب رطوبة عالية. لكن البطولة حملت معها جوانب إيجابية أيضا فما هي؟
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