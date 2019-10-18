 استطلاع يظهر تزايد معاداة السامية بألمانيا واليهود يطالبون بـ″حماية مناسبة″ | أخبار | DW | 18.10.2019

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أخبار

استطلاع يظهر تزايد معاداة السامية بألمانيا واليهود يطالبون بـ"حماية مناسبة"

يعتزم وزراء داخلية الولايات الألمانية إجراء مشاورات مع وزير الداخلية الاتحادي في برلين حول مزيد من الإجراءات لمكافحة التطرف اليميني المعادي للسامية وحماية المنشآت اليهودية. وأظهر استطلاع زيادة معاداة السامية بألمانيا.

Symbolbild - Antisemitismus - Polizei vor Synagoge (Getty Images/AFP/M. Tantussi)

على خلفية الهجوم المعادي للسامية في مدينة هاله الألمانية، طالب المجلس المركزي لليهود في ألمانيا السلطات الأمنية باتخاذ خطوات محددة من أجل حماية المنشآت اليهودية ومكافحة معاداة السامية.

وقال رئيس المجلس، يوزف شوستر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبيل بدء اجتماع وزراء داخلية الولايات مع وزير داخلية ألمانيا هورست زيهوفر، في برلين اليوم الجمعة (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2019): "إعلان التضامن إحدى هذه الخطوات، لكن التصرف مطلوب الآن أيضا".

وأضاف شوستر: "من الضروري للغاية أن يتوافق وزراء الداخلية في كافة الولايات على توفير حماية مناسبة للمنشآت اليهودية، وتقديم الدعم المالي لها من أجل هذه الحماية... هاله أظهرت، أنه حتى لو لم يحدث شيئ منذ فترة طويلة فلا ينبغي ترجيح تصورات خاطئة".

ويعتزم وزراء داخلية الولايات ووزير الداخلية الاتحادي إجراء مشاورات اليوم في برلين حول عواقب الهجوم الإرهابي في هاله، وحول سبل مكافحة التطرف اليميني وحماية المنشآت اليهودية.

"خطر اليمينيين مماثل لخطر الإسلاميين"

وقبل الهجوم المعادي للسامية في هاله الألمانية، قيّم المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا "بي كي ايه" خطر تعرض معابد أو منشآت يهودية لهجمات على يد يمينيين متطرفين بأنه مماثل للتهديد الذي يشكله الإسلاميون المتطرفون.

مختارات

تكثف ألمانيا جهودها لمكافحة التطرف اليميني، فبعد أن كشف وزير الداخلية الألماني أن وزارته تدرس حظر جماعات يمينية متطرفة، أعلنت ولاية ألمانية تشكيل فريق مختص لهذا الغرض. ويثير هذا الموضوع جدلاً واسعاً بعد حادثة هاله. (12.10.2019)

من خلال مقطع فيديو بالانترنت علم المحققون الألمان دوافع شتيفان ب.، مطلق النار على الكنيس اليهودي في هاله بألمانيا. والآن اعترف هو بنفسه للمحققين بدوافعه وراء الجريمة، التي أودت بحياة شخصين اثنين هما امرأة وشاب. (11.10.2019)

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استناداً إلى تقييم المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية للتطرف اليميني، والذي يعود إلى حزيران/يونيو عام 2018، أن الوضع التهديدي الذي يشكله التطرف اليميني في ألمانيا "مماثل" للوضع التهديدي الذي يشكله الإرهاب الإسلامي.

يُذكر أن ألمانيا مدججا بالسلاح (27 عاما) حاول يوم الأربعاء قبل الماضي التسلل إلى معبد يهودي في مدينة هاله، حيث كان يحتفل نحو 50 فردا بأهم عيد يهودي، يوم كيبور. وعندما أخفق في خططه، قام بإطلاق النار على أفراد في الشارع، ما أسفر عن مقتل امرأة (40 عاما)، ورجل (20 عاما) كان داخل مطعم للشاورما التركية (دونر كباب)، كما أصاب آخرين. واعترف المتهم، الذي يقبع حاليا في السجن الاحتياطي، بارتكاب الجريمة وبدوافعه اليمينية المتطرفة المعادية للسامية.

ولم يكن المعبد اليهودي في هاله يخضع لحراسة الشرطة في وقت وقوع الجريمة. وأوضح وزير الداخلية المحلي لولاية سكسونيا-أنهالت، هولجر شتالكنشت، عقب الهجوم أن الإجراءات التي حددتها شرطة الولاية لحماية المعبد كانت عبارة عن تسيير دوريات من حين لآخر أمام المعبد، وهو الإجراء الذي يتوافق مع تقييم وضع الخطورة للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، مضيفا أن المكتب تمسك بهذا التقييم دون تغيير.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية هو المختص بالتقييم العام لوضع المخاطر الأمنية في البلاد، إلا أن تقييم درجة المخاطر التي يمثلها أفراد تختص بها المكاتب الإقليمية للشرطة الجنائية في الولايات، ويتدرج التقييم من الدرجة الأولى حتى الثالثة.

وتعني الخطورة من الدرجة الثالثة على سبيل المثال "وجود أدلة على تشكيل خطورة". وعلى أساس هذا التصنيف تتخذ الشرطة في الولايات القرار بشأن إجراءات الحماية المتناسبة مع هذا التصنيف.

"تزايد في معاداة السامية بألمانيا"

ومن جهة أخرى كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يرون تزايدا في معاداة السامية في بلادهم. وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 59% من الألمان يرون ارتفاعا في معاداة السامية، بزيادة قدرها 19 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع مماثل العام الماضي.

وفي المقابل، تراجع عدد الذين لا يعتقدون أن هناك عداء تجاه اليهود في ألمانيا بنسبة 16 نقطة مئوية لتصل إلى 35%.

وأجرى الاستطلاع معهد "إنفراتست ديماب" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية. وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 14 حتى 16 أكتوبر/ تشرين الجاري، 1062 ألمانيا.

ع.ح/ ص.ش (د ب أ)

  • Roonstrasse Synagogue in Cologne, Germany (picture-alliance/Arco Images/Joko)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    كولونيا، 1959: الصليب المعقوف وخطاب الكراهية

    في أيلول/سبتمبر 1959، قام رجلان من الحزب النازي الألماني، برسم الصليب المعقوف وكتابة شعار "الألمان يطالبون بخروج اليهود"، على جدران الكنيس في كولونيا. انتشر بعد ذلك عبر ألمانيا رسومات وشعارات جدارية ضد السامية، تمكنت الشرطة من اعتقال الجناة، وقام البرلمان بتمرير قانون ضد "تحريض الناس"، والذي لازال حبراً على ورق.

  • Synagogue in Lübeck, Germany (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    لوبيك 1994: أول حريق متعمد على معبد منذ عقود

    أصيب العالم بالصدمة بعد إحراق كنيس يهودي شمال لوبيك في آذار/مارس 1994، في هجوم يعتبر الأول من نوعه منذ عقود. تم في النهاية إدانة أربعة أشخاص من اليمين المتطرف. في اليوم التالي للحريق، تجمع 4000 شخص في الشارع، حاملين شعارات "لوبيك تحبس أنفاسها"، ولكن في العام 1995 تعرض ذات الكنيس إلى هجوم آخر.

  • Alte Synagoge in Essen, Germany (picture-alliance/B. Boensch)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    إيسن 2000: إلقاء حجارة داخل كنيس قديم

    قام أكثر من 100 فلسطيني من لبنان، بإلقاء الحجارة على كنيس قديم في إيسن بغرب ألمانيا في تشرين الأول/أكتوبر 2000. جاء الحادث بعد مظاهرة ضد "العنف في الشرق الأوسط". أصيب خلال الهجوم شرطي ألماني، فيما نفى نائب رئيس الوفد العام لفلسطين في ألمانيا(الممثلية الفلسطينية) محمود علاء الدين تورطه.

  • Neue Düsseldorfer Synagoge in Düsseldorf, Germany (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    دوسلدورف 2000: حريق متعمد وحجارة

    قام شاب فلسطيني، 19 عاماً، وآخر مغربي، 20 عاماً، بتخريب كنيس يهودي جديد في دوسلدورف باستخدام الحجارة ومواد حارقة في تشرين الأول/أكتوبر 2000، "انتقاماً" من اليهود وإسرائيل. وصرح المستشار الألماني، آنذاك، جيرهارد شرودير :"يجب أن يثور الناس ضد معاداة السامية". وعلى إثر الحادث قامت السلطات الفيدرالية وعدة مؤسسات غير ربحية بإطلاق حملات ضد التطرف.

  • Neue Synagoge in Mainz, Germany (picture-alliance/akg/Bildarchiv Steffens)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    ماينز 2010: هجوم بقنبلة مولوتوف بعد وقت قصير من افتتاح كنيس

    بعد وقت قصير من افتتاح كنيس في ماينز، قام متطرفون بإحراق الكنيس الجديد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2010. المبنى المدهش، من تصميم المعماري مانويل هيرز، أنشئ فوق كنيس قديم تم إحراقه على يد النازيين عام 1938. 

  • Wuppertal synagogue in Germany (picture-alliance/dpa/C. Seidel)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    فوبرتال 2014: مواد حارقة

    في يوليو 2014، ألقى ثلاثة شبان فلسطينيين مواد حارقة بالقرب من الباب الأمامي لكنيس في فوبرتال. إلا أن المحكمة أقرت بعدم وجود "دليل قاطع" على معاداة السامية. أثار القرار الجدل بشكل واسع، وتسبب بموجة غضب وسط الجالية اليهودية في ألمانيا ووسائل الإعلام الأجنبية. وعليه أعلن رئيس الجالية اليهودية فوبرتال أن الحكم "دعوة لمزيد من الجرائم".

  • Neue Synagoge in Berlin, Germany (picture-alliance/dpa/Avers)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    برلين 2019: مهاجم وسكين

    تسلق رجل وفي حوزته سكينًا حاجزًا يقع في المعبد اليهودي الجديد في برلين مساء يوم السبت 4 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وذلك خلال الفترة المقدسة بين عطلتي "رأس السنة" ويوم كيبور. استطاع رجال الأمن السيطرة على المهاجم، الذي ظلت دوافعه غير واضحة. وقامت الشرطة لاحقاً بإطلاق سراحه، وهو قرار وصفه زعماء يهود بأنه "فشل" في تحقيق العدالة.

  • Synagogue in Halle, Germany (Imago Images/S. Schellhorn)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    هاله 2019: إطلاق نار في يوم الغفران

    تجمع حوالي 80 شخصًا في الكنيس بعد ظهر الأربعاء للمشاركة في مراسم يوم الغفران، والذي يعتبر أقدس يوم في التقويم اليهودي. وبحسب ما ورد، حاول المهاجم المزعوم إطلاق النار على المعبد، ولكن لم يتمكن من المرور عبر باب الأمان. قتل اثنين من المارة وأصيب آخرين بإطلاق النار. وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الفاعل، ليثبت لاحقاً أن لديه سجلا من الخطاب اليميني المتطرف ومعاداة السامية وكراهية النساء.


مختارات

في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

محاولة الهجوم الأخيرة على كنيس يهودي في هاله بشرق البلاد ليست الأولى من نوعها في ألمانيا. إذ حتى بعد أهوال الحقبة النازية، مايزال الأفراد والنصب التذكارية وأماكن العبادة اليهودية هدفاً لهجمات معادية للسامية. (10.10.2019)  

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