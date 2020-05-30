استطلاع يظهر ارتفاع شعبية تحالف ميركل وشكل الحكومة المقبلة

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا عن زيادة شعبية كل من التحالف المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي (حزب المستشارة أنغيلا ميركل) والمسيحي الاجتماعي من جهة، والحزب الديمقراطي الحر من جهة أخرى، بشكل يتيح لهما خلق أغلبية في الانتخابات المقبلة لتشكيل الحكومة دون الحاجة إلى طرف ثالث أو رابع.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (كانتار) لصالح صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد (31 أيار/ مايو 2020) ارتفاع شعبية تحالف ميركل بمقدار نقطتين ليحصل على 40 بالمئة، فيما ارتفعت شعبية الليبراليين بمقدار نقطة ليحصلوا على 8 بالمئة.

كما أظهرت النتائج استمرار شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي عند 16 بالمئة والخضر عند 15 بالمئة، بلا تغيير عن استطلاع الأسبوع الماضي، فيما تراجعت شعبية حزبي "البديل" واليسار بنقطة لكل منهما ليحصلا على 9 بالمئة و7 بالمئة على الترتيب.

وفي ضوء هذه النتائج رفض ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، تحديد ما إذا كان من الممكن للمستشارة أنغيلا ميركل أن ترشح نفسها لولاية خامسة مستفيدة من النتائج الجيدة التي يحققها التحالف المسيحي في استطلاعات الرأي هذه الفترة بفضل إدارتها لأزمة كورونا.

وتوقع زودر أن يتم حسم مسألة مرشح التحالف المسيحي للمستشارية مطلع العام المقبل، بما "أن الحزب المسيحي الديمقراطي سيختار رئيساً جديداً في كانون أول/ ديسمبر المقبل، ولا بد من انتظار هذا الأمر، ومن يدري ما سيحدث حتى ذلك الموعد".

وقال زودر للصحيفة ذاتها إن "المستشارة تقود بلادنا عبر هذه الأزمة بشكل جيد للغاية، وكل شيء آخر هي التي تقرره لنفسها"، مضيفا: " هذه الأزمة أظهرت من يثق به الألمان في الأوقات الصعبة، وهذه مسؤولية كبيرة".

ويعدّ زودر من الشخصيات السياسية الرئيسية في البلاد، وهو ثاني أحب شخصية سياسية في البلاد بعد ميركل حسب ما بينه استطلاع رأي للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني، ما يجعله مرشحا لخلافة ميركل على المنصب.

إ.ع/ع.غ (د ب أ)