استطلاع: وزير الدفاع يحتل قلوب الألمان وشولتس بالمركز الثامن

تراجعت مكانة المستشار الألماني أولاف شولتس في قلوب الألمان ليحتل المركز الثامن في استطلاع للرأي تصدره وزير دفاعه، الذي تواجد لأول مرة، وتقدم على شولتس أيضا رئيس حكومة ولاية بافاريا ووجوه أخرى من المعارضة ووزيرة خارجيته.

كشف التصنيف السنوي للساسة الألمان الذي تجريه صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية عن تصدر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس صدارة قائمة أحب الساسة في البلاد. ووفقاً للاستطلاع الذي يجريه معهد "إينزا" لقياس الرأي لصالح الصحيفة، قال 42% ممن شملهم الاستطلاع إن بيستوريوس سيحظى بأكبر قدر ممكن من النفوذ في السياسة الألمانية في العام الجديد، مقابل 38% عارضوا هذا الرأي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها بيستوريوس المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، هذا الاستطلاع إذ إنه تولى مهام منصبه في منتصف كانون الثاني /يناير الماضي.

وجاء في المركز الثاني بعد بيستوريوس وبفارق ضئيل، رئيس حكومة بافاريا ماركوس زودر حيث أعرب 41% ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم لمنح زودر الذي يتزعم أيضاً الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، أكبر قدر ممكن من النفوذ في السياسة الألمانية في العام الجديد مقابل 44% عارضوا هذا الرأي.

وجاء في المركز الثالث زعيم المعارضة ورئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس الذي حصل على تأييد 33% بتراجع بمقدار نقطة مئوية.

وجاءت السياسية اليسارية السابقة سارا فاغنكنشت في المركز الرابع حيث حصلت على تأييد 30% بتراجع بمقدار نقطة مئوية واحدة.

وحصل المستشار الألماني على تأييد 26% من المشاركين في الاستطلاع بتراجع بمقدار عشر نقاط مقارنة باستطلاع العام الماضي ليحتل المركز الثامن بعد كل من وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك التي جاءت في المركز الخامس حيث حصلت على تأييد 29% بتراجع بنسبة 7%، وجاء في المركز السادس وزير المالية كريستيان ليندنر حيث حصل على تأييد 28% بتراجع بنسبة 5% ثم جاء في المركز السابع روبرت هابيك وزير الاقتصاد ونائب المستشار حيث حصل على تأييد 27% بتراجع بمقدار خمس نقاط مئوية.

خ.س/ص.ش (د ب أ)