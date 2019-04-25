 استطلاع: نصف الألمان لديهم مشاعر استياء تجاه طالبي اللجوء | أخبار | DW | 25.04.2019

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أخبار

استطلاع: نصف الألمان لديهم مشاعر استياء تجاه طالبي اللجوء

يواجه طالبو اللجوء في ألمانيا رفضا متزايدا بين فئات الشعب الألماني. هذه هي نتيجة استطلاع للرأي أجرته مؤسسة فريدريش إيبرت. وتظهر الدراسة أيضا انتشار نظريات المؤامرة بين المواطنين الألمان، حسبما أفاد موقع "شبيغل أونلاين".

Deutschland Flüchtlinge Willkommenskultur (picture-alliance/dpa/A. Weigel)

 

قال موقع "شبيغل أونلاين"، التابع لمجلة دير شبيغل الألمانية، أكبر المجلات السياسية في ألمانيا وأوروبا، إن ألمانيا تنتشر فيها الآن المواقف السلبية تجاه طالبي اللجوء، وأن واحداً من كل اثنين من المواطنين عبر عن تحفظاته عند سؤاله عن طالبي اللجوء.

وأفاد الموقع اليوم الخميس (25 أبريل/ نيسان 2019) أن هذا الموقف السلبي تجاه طالبي اللجوء تظهره دراسة جديدة عن المواقف المتطرفة اليمينية في الوسط (أي بين المواطنين العاديين)، التي تنشرها(دراسة) كل عامين مؤسسة فريدريش إيبرت، القريبة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ومقارنة بعام 2016، زادت نسبة الرافضين لطالبي اللجوء على الرغم من انخفاض عدد طالبي اللجوء.

وحصلت "دير شبيغل" مسبقا على نسخة من الدراسة التي تنشر اليوم الخميس. وتناولت الأسئلة الموجهة للمشاركين في الدراسة مسائل مثل: هل يعيش كثير أجانب في ألمانيا أكثر من اللازم؟ هل طالبو اللجوء غير مضطهدين في بلادهم من الأساس؟ هل تخفي الحكومة الحقيقة عن المواطنين؟

ولاحظ معدوا الدراسة أيضًا بقلق تجذر المواقف الشعبوية اليمينية لدى فئات واسعة من الموطنين ويقولون "لقد أصبحت (تلك المواقف) أكثر معتادة

في الوسط ". ولأول مرة سُئل المشاركون عن نظريات المؤامرة. وجاءت النتائج مثيرة للدهشة، إذ يعتقد الكثير من المواطنين الألمان أن السياسيين مجرد دمى للقوى الأخرى، حسبما نقل "شبيغل أونلاين".

ص.ش/م.س

 

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