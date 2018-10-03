 استطلاع: نحو 70% من الألمان الشرقيين أكثر سعادة بعد الوحدة | أخبار | DW | 12.08.2019

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أخبار

استطلاع: نحو 70% من الألمان الشرقيين أكثر سعادة بعد الوحدة

أعرب أغلب الموطنين الألمان بشرق البلاد عن أن حياتهم الآن أفضل مما كانت فيما كانت تعرف بـ"ألمانيا الشرقية". وفي المقابل قال 10% إن حياتهم الآن أسوأ من السابق. وشكا آخرون من فقدان التواصل الاجتماعي وزيادة الأنانية والحسد.

25 Jahre Deutsche Einheit (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجري حديثاً في ألمانيا ونُشِرَت اليوم الاثنين (12 آب/ أغسطس 2019) أن أكثر من رُبع الألمان الشرقيين يرون أن أثر الوحدة الألمانية على أحوالهم الشخصية تراوحت بين عدم التغيير والتدهور.

مختارات

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (فورسا) لقياس الرأي أن 9% من هذه الشريحة من مواطني ألمانيا يرون أنهم يعانون تدهوراً منذ نهاية دولة ألمانيا الشرقية السابقة. وقال 18% من المستطلع آراؤهم إن أوضاعهم حاليا ًهي "بالضبط كما كانت من ذي قبل".

في المقابل، أعربت الفئة الأكبر (69%) عن اعتقادها بأن أحوالهم الشخصية صارت أفضل مما كانت عليه قبل وحدة شطري البلاد في بداية التسعينيات.

واستطلع المعهد بتكليف من قناة "آر تي إل" آراء 1500 شخص تزيد أعمارهم عن 45 عاماً في الولايات التي كانت تضمها ألمانيا الشرقية السابقة. وبينت النتائج أن حملة المؤهلات المتوسطة وأصحاب الدخول المتدنية من الشريحة العمرية التي تتراوح بين 55 و60 عاماً، جاءوا على رأس المواطنين الذين يعتقدون بحدوث تدهور للأوضاع المعيشية بعد الوحدة.

ولفت المعهد إلى أن نحو ثلث من يعتقدون بتدهور الأوضاع بعد الوحدة، لا يعتبرون وظائفهم مضمونة وأوضح المعهد أن 27% من هؤلاء يرون أن دخولهم ومعاشاتهم أدنى مما كانت عليه في حقبة ألمانيا الشرقية السابقة.

وقال 21% ممن يرون أن حياتهم تدهورت بعد الوحدة، إن لديهم تخوفا عاماً من المستقبل، وشكا 17% من " فقدان التواصل الإنساني" مشيرين إلى أن ألمانيا الشرقية السابقة لم يكن بها كل هذا القدر الكبير من الأنانية والحسد، فيما أعرب 10% عن استيائهم من الساسة "فهؤلاء على نفس درجة الفساد التي كانت في ألمانيا الشرقية السابقة".

وأعرب 4% منهم عن اعتقادهم بأن عدد الأجانب واللاجئين الموجودين في البلاد "أكثر من اللازم".

ص.ش/خ.س (د ب أ)

  • Deutschland Feier zum Tag der Deutschen Einheit in Berlin | Frank-Walter Steinmeier (picture-alliance/dpa/J. Carstensen)

    في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    دعا الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير إلى تعزيز الحوار المجتمعي بمناسبة مرور 28 عاماً على إعادة توحيد ألمانيا. وقال شتاينماير: "يتعين علينا النظر إلى الأمام والعمل على تكاتف المجتمع".

  • Deutschland Gottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قالت من جانبها: "أتذكر شخصياً دائماً يوم الوحدة الألمانية بصورة مفعمة بالمشاعر". وأضافت المستشارة أنها تتذكر أيضاً الشجاعة التي تحلى بها المواطنون المتظاهرون سلمياً في شرق ألمانيا، وقالت "ولكننا نعلم بعد 28 عاماً أن ما نسميه الوحدة الألمانية هي عملية وطريق طويل".

  • Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    أما رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله فحذر من الشعبويين الذين يصورون الأقليات وممثلي الشعب على أنهم أعداء. وقال شويبله: "نواجه في ألمانيا أيضاً عجرفة شعبوية تضع الشعب في مواجهة مع الخصوم السياسيين وأقليات مزعومة وحقيقية وأفراد منتخبين من الشعب".

  • 29.10.2014 DW DOKU Schabowskis Zettel 2

    في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989، أعلن عضو مكتب الحزب الحاكم بجمهورية ألمانيا الشرقية سابقا غونتر شابوسكي عن اعتماد قانون يسمح لمواطني ألمانيا الشرقية بالتنقل عبر النقاط الحدودية، ما أدى إلى اندفاع ألاف الألمان من برلين الشرقية إلى المعابر الحدودية، وتم استقبالهم في الجزء الغربي بحماس كبير. ذلك التصريح المثير للجدل أعتبر "زلة لسان".

  • Deutschland Hans Modrow gewählter Ministerpräsident der DDR

    في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    بعد أربعة أيام من سقوط الجدار، وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، اختار مجلس الشعب في ألمانيا الشرقية هانز مودرو رئيسا لمجلس الوزراء، بيد أنه فشل في ذلك.

  • Deutschland Kohl stellt den Zehn-Punkte-Plan für die Wiedervereinigung vor

    في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989 أعلن المستشار الألماني آنذاك هيلموت كول أمام ألبوندستاغ عن خطة من عشر نقاط كانت بمثابة خارطة طريق للوحدة الألمانية، وهو دفع وزير الخارجية الفرنسي رولان دوما إلى القول إن الألمان يظهرون "غطرسة متزايدة".

  • Bildergalerie Mauerfall

    في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1989 و تحت ضغط التصويت تم تسليم المكتب السياسي واللجنة المركزية في ألمانيا الشرقية. كما استقال أيغون كرينز الذي حاول إنقاذ دولة ألمانيا الشرقية بتقديم تنازلات مدنية.

  • Bildergalerie Helmut Kohl 1989

    في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    19 كانون الأول / ديسمبر المستشار الألماني هيلموت كول يخطب أمام عشرات الآلاف من الألمان الشرقيين، أمام أنقاض كنيسة "السيدة العذراء" في مدينة دريسدن، ويتحدث عن خطط وحدة الأمة سلميا، فألهب مشاعر الجماهير، وأثار إعجاب العالم.

  • Berlin 1990 Demonstranten stürmen die Zentrale der Staatsicherheit der DDR

    في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    في 15 كانون الثاني/ يناير 1990 سقطت معظم مقار جهاز أمن الدولة " شتازي" في يد الحركة الشعبية، العديد من الوثائق أتلفت أو اختفت دون معرفة مصيرها قبل اقتحام المتظاهرين للمقار

  • Deutschland Volkskammer Wahlen 1990 DDR

    في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    18 آذار/ مارس 1990 أجريت انتخابات مجلس الشعب في ألمانيا الشرقية، وأستطاع هيلموت كول حشد الجماهير، حيث أدى ظهوره في مناطق التجمعات، إلى جذب حوالي مليون شخص في أحد اللقاءات الجماهيرية، ما أدى إلى فوز تحالف كول على الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي كان يعتبر الحزب المفضل.

  • Währungsunion DDR D Mark DM Umtausch Sparkasse Bank

    في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    في بون تم التوقيع في 18 أيار/ مايو على وثيقة تضمنت استبدال عملة ألمانيا الشرقية. وفي 1. تموز/ يوليو اعتماد عملة المارك الألماني الغربي كعملة لكل ألمانيا.

  • Kohl und Gorbatschow im Kaukasus

    في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    15 و16 تموز/ يوليو 1990. مخاوف القيادة السوفيتية من ألمانيا موحدة في الناتو كانت تشكل إحدى أهم العقبات أمام توحد ألمانيا. لكن إقرار الناتو بتشكيل حلف دفاعي فقط ساهم في تهدئة موسكو، واستطاع هيلموت كول أن يحصل على موافقة الرئيس السوفيتي آنذاك غورباتشوف على عضوية ألمانيا الموحدة في الناتو.

  • Deutschland DDR Volkskammer Abstimmung zum Beitritt

    في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    23 آب/ أغسطس 1990: أعضاء برلمان ألمانيا الشرقية (مجلس الشعب) يقررون انضمام جمهورية ألمانيا الشرقية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

  • Vertragsunterzeichnung zur Deutschen Einheit in Moskau 1990

    في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    12 أيلول/ سبتمبر 1990: في النهاية بقيت الأمور المالية، حيث عرضت ألمانيا على موسكو مبلغ 12 مليار مارك ألماني، تعويضا عن تكاليف سحب الجيش الأحمر من ألمانيا الشرقية، إلا أن غورباتشوف اعترض على المبلغ. كول بقي متصلبا، لكنه عرض إضافة ثلاثة مليارات مارك إلى المبلغ كقرض، ما ساهم في توقيع ما عرف باتفاق " 2 زائد أربعة" بين الألمانيتين وكل الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة، فرنسا، وبريطانيا.

  • Feier der deutschen Wiedervereinigung vor dem Berliner Reichstag

    في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية

    3 تشرين الأول/ أكتوبر 1990: وزراء خارجية القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية يتنازلون في نيويورك عن امتيازات تقسيم المناطق الألمانية، ومجلس الشعب في ألمانيا الشرقية ينعقد لآخر مرة ويعلن انسحاب ألمانيا الشرقية من معاهدة وارسو. الساعة 12 منتصف الليل أرتفع العلم الألماني قبالة مبنى "الرايشتاغ" ببرلين، حيث تجمع هناك قرابة 2 مليون ألماني، ليحتفلوا بالوحدة الألمانية.


مختارات

في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية

قوة الشارع وزلة لسان ولدت المستحيل. الوحدة الألمانية ولدت في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989، ولم تكتمل إلا بعد 328 يوماً، كانت مليئة بالأحداث التي مهدت للحدث التاريخي الكبير. ملف الصور التالي يسلط الضوء على تلك الحقبة. (03.10.2018)  

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