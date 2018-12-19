 استطلاع: ميركل تخسر صدارة قائمة أحب الساسة لصالح كارنباور | أخبار | DW | 25.01.2019

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أخبار

استطلاع: ميركل تخسر صدارة قائمة أحب الساسة لصالح كارنباور

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجري حديثا في ألمانيا خسارة المستشارة أنغيلا ميركل، لأول مرة، صدارة قائمة مجلة "فوكوس" لأحب الساسة في البلاد، لصالح أنغريت كرامب-كارنباور التي تولت رئاسة حزب ميركل المسيحي الديمقراطي.

CDU-Bundesvorstand (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

جاء في استطلاع دوري للرأي أجراه  معهد "إينسا" لصالح مجلة "فوكوس" الألمانية ونشرت نتائجه اليوم (الجمعة 25 يناير/ كانون الثاني 2019) أن أنغريت كرامب-كارنباور، التي انتخبت قبل حوالي شهر ونصف لشهر على رأس الحزب المسيحي الديموقراطي الذي تنمي له المستشارة أنغيلا ميركل، حصلت على 121 نقطة لتطيح بميركل من المركز الأول، بعدما حصلت المستشارة الألمانية على 119 نقطة.

 

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كيف ينطق اسم خليفة ميركل؟!

 

وتم انتخاب كرامب-كارنباور رئيسة للحزب المسيحي خلفا لميركل مطلع كانون أول/ ديسمبر الماضي، حيث تغلبت آنذاك في الانتخابات التي أجريت في مؤتمر الحزب في هامبورغ، على فريدريش ميرتس الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي. وشملت قائمة أحب الساسة في ألمانيا التي أعدها معهد "إينسا" لصالح مجلة "فوكوس" 21 سياسيا. وجاء في المركز الثالث روبرت هابيك، رئيس حزب الخضر، بـ112 نقطة ثم سارا فاغنكنشت، رئيسة الكتلة البرلمانية، لليسار بـ 109 نقطة.

ح.ز / ع.ج.م (د.ب.أ)

 

  • Annegret Kramp-Karrenbauer (Reuters/K. Pfaffenbach)

    أسماء سيسطع نجمها في المشهد السياسي الألماني عام 2019

    أنغريت كرامب- كارنباور: هل تتبع خطى ميركل؟

    أمام المرأة التي تحمل اسم صعب النطق مهمة جديدة، تتمثل في النهوض بالحزب المنقسم من الداخل وايجاد صيغة معتدلة تتناسب مع كل من الجناح المعتدل وأيضا المحافظ. وفي حالة نجاحها فقط، يمكن حينها لأنغيلا ميركل إكمال ولايتها الأخيرة كمستشارة في أمان.

  • Robert Habeck (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    أسماء سيسطع نجمها في المشهد السياسي الألماني عام 2019

    روبرت هابيك: تحويل حزب الخضر إلى حزب للشعب

    سيستهل الخضر العام الجديد كثاني أكثر الأحزاب شعبية في ألمانيا. لا أحد من الجيل الجديد من السياسيين الخضر الناجحين، يتمتع بالعديد من المواصفات بقدر ما يتمتع بها زعيم الحزب: فهو ينتمي للتوجه الواقعي، يمتلك الكاريزما، برغماتي. ولعب هابك دوراً رئيسياً في تحالف حزب الخضر مع حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ولاية شليسفيغ هولشتاين.

  • Michael Kretschmer (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

    أسماء سيسطع نجمها في المشهد السياسي الألماني عام 2019

    ميشائيل كريتشمر: حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي في سكسونيا

    انتخابات ساكسونيا من الانتخابات المهمة المقرر إجراؤها في عام 2019. ومنذ سقوط الجدار تعتبر ولاية سكسونيا معقل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي. ومنذ عام 1990، وعلى التوالي كان رئيس الوزراء من المسيحيين الديمقراطيون. لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن نسبة فوز حزب رئيس الوزراء كريتشمر حالياً تبلغ 30 في المئة فقط. وقد تطال الخسائر الكبيرة في ولاية سكسونيا المستشارة ميركل أيضاً.

  • Kevin Kühnert (Imago/R. Zensen)

    أسماء سيسطع نجمها في المشهد السياسي الألماني عام 2019

    كيفن كونيرت: هل يفوز معسكره ضد الائتلاف الكبير؟

    ليس سراً أن العديد من الاشتراكيين الديموقراطيين كانوا غير راضين عن استمرار وجود الائتلاف الكبير. وفي الاستطلاعات، بلغ الحزب الاشتراكي الديموقراطي مستوىً منخفضاً. وبحلول نهاية عام 2019 على أبعد تقدير، يريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي اتخاذ قرار بشأن استمرار الائتلاف. لذلك سوف يُسمع الكثير عن الرئيس غير الرسمي للحركة المعارضة No-GroKo ، كيفن كونيرت.

  • Christian Lindner (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    أسماء سيسطع نجمها في المشهد السياسي الألماني عام 2019

    كريستيان ليندنر: انتخابات جديدة أم ائتلاف جامايكا؟

    إذا خرج الحزب الاشتراكي الديمقراطي من الحكومة، فإن السؤال المطروح هو: انتخابات جديدة أم ائتلاف جامايكا؟ في نهاية عام 2017، أجرى ليندنر المفاوضات مع الخضر والاتحاد . لكن زعيم الحزب الديمقراطي الحر قد أشار إلى أنه سيكون مستعدا للتفاوض مرة أخرى حول ائتلاف جامايكا - ولكن فقط دون وجود ميركل كمستشارة.

  • Bodo Ramelow (picture-alliance/dpa/M. Schutt)

    أسماء سيسطع نجمها في المشهد السياسي الألماني عام 2019

    بودو راميلو: هل يصمد رئيس الوزراء من اليسار؟

    في تورينغن، سيتم انتخاب برلمان ولاية اتحادي جديد في تشرين الأول/ أكتوبر 2019. ويوجد حالياً حكم ائتلاف أحمر ـ أحمر مع رئيس الوزراء الوحيد من اليسار، بودو راميلو. لكن هل سيصمد رئيس الوزراء البالغ من العمر 62 عاماً وحزبه ضد حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب البديل من أجل ألمانيا، و الحصول على أغلبية يسارية ؟

  • Weihnachtsansprache Bundespräsident (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    أسماء سيسطع نجمها في المشهد السياسي الألماني عام 2019

    فرانك فالتر شتاينماير: هل يلعب دور الوسيط مرة أخرى؟

    عادة ما يكون منصب الرئيس، منصباً وجاهيا وله أهمية قليلة بالنسبة للسياسة اليومية في الجمهورية الاتحادية. لكن هناك استثناء واحد، وهذا يتمثل في حالة وجود مشاكل في تشكيل الحكومة الاتحادية، إذ يأخذ الرئيس الاتحادي دور الوسيط. وقد قام شتاينماير بهذا الدور في عام 2017. وإذا ما تم حل الائتلاف الكبير في عام 2019، فسيتعين على وزير الخارجية السابق التدخل مرة أخرى.

  • Jörg Urban (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    أسماء سيسطع نجمها في المشهد السياسي الألماني عام 2019

    يورغ أوربان: نجاح الحزب اليميني في ساكسونيا

    تفوق حزب الخضر في الآونة الأخيرة على حزب "البديل من أجل ألمانيا" في استطلاعات الرأي في جميع أنحاء البلاد. غير أن الشعبويين اليمينيين في ألمانيا الشرقية يتقدمون بنسبة 20 في المائة وأكثر. وإن تمكن حزب البديل من أن يصبح القوة الأولى في الولاية الفيدرالية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، فإن ذلك لن يكون نجاحاً هائلاً لزعيم حزب البديل من أجل ألمانيا، يورغ أوربان فحسب، وإنما للحزب أيضاً.

  • Manfred Weber (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    أسماء سيسطع نجمها في المشهد السياسي الألماني عام 2019

    مانفريد فيبر: هل سيرأس الألماني لجنة المفوضية الأوروبية؟

    مانفريد فيبر المنحدر من ولاية بايرن والبالغ من العمر 46 عاماً، هو ليس فقط رئيس حزب الشعب الأوروبي، وهو تحالف الأحزاب المحافظة في البرلمان الأوروبي والرجل المعتدل من حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي بل هو أيضا المرشح الرئيسي من حزب الشعب الأوروبي لمنصب رئيس اللجنة في انتخابات المفوضية الأوروبية، وبالتالي فهو المرشح المفضل في السباق لخلافة جان كلود يونكر. وقد يكون أول ألماني يتولى المنصب منذ عام 1967.

  • Deutschland CDU-Bundesparteitag Paul Ziemiak (Reuters/F. Bimmer)

    أسماء سيسطع نجمها في المشهد السياسي الألماني عام 2019

    باول تسيمياك: هل ينجح في تغيير مسار الاتحاد؟

    من خلال الأمين العام الجديد، يضرب حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي العديد من العصافير بحجر واحد: الحزب يعيد تجديد نفسه، ويُظهر نفسه منفتحاً على المهاجرين، وفي الوقت نفسه يمنح للجناح المحافظ قائداً متفهماً. لأن الرجل المولود في بولندا والبالغ من العمر 33 عاماً، يعرف كيف يظهر نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يعجب به المحافظين. إعداد: جيفرزون، تشيز/ إيمان ملوك


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