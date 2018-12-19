استطلاع: ميركل تخسر صدارة قائمة أحب الساسة لصالح كارنباور

جاء في استطلاع دوري للرأي أجراه معهد "إينسا" لصالح مجلة "فوكوس" الألمانية ونشرت نتائجه اليوم (الجمعة 25 يناير/ كانون الثاني 2019) أن أنغريت كرامب-كارنباور، التي انتخبت قبل حوالي شهر ونصف لشهر على رأس الحزب المسيحي الديموقراطي الذي تنمي له المستشارة أنغيلا ميركل، حصلت على 121 نقطة لتطيح بميركل من المركز الأول، بعدما حصلت المستشارة الألمانية على 119 نقطة.

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وتم انتخاب كرامب-كارنباور رئيسة للحزب المسيحي خلفا لميركل مطلع كانون أول/ ديسمبر الماضي، حيث تغلبت آنذاك في الانتخابات التي أجريت في مؤتمر الحزب في هامبورغ، على فريدريش ميرتس الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي. وشملت قائمة أحب الساسة في ألمانيا التي أعدها معهد "إينسا" لصالح مجلة "فوكوس" 21 سياسيا. وجاء في المركز الثالث روبرت هابيك، رئيس حزب الخضر، بـ112 نقطة ثم سارا فاغنكنشت، رئيسة الكتلة البرلمانية، لليسار بـ 109 نقطة.

ح.ز / ع.ج.م (د.ب.أ)