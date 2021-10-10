استطلاع: كورونا تثقل كاهل الطلاب والمتدربين في ألمانيا

كشف استطلاع حديث للرأي أن 40% من الطلاب والمتدربين في ألمانيا يشعرون بالإجهاد الشديد بسبب جائحة كورونا والقيود المرتبطة بها.
وأظهرت الدراسة، التي أجراها معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة التأمين الصحي الألماني التجاري "KKH" أن 40% من كلا المجموعتين (الطلاب والمتدربين) تحدثوا عن معاناتهم من أعراض اكتئاب أثناء أزمة الجائحة، وقالوا إنهم أصبحوا أكثر انفعالاً من المعتاد وأكثر شعوراً بالإحباط.
وذكرت شركة التأمين الصحي أن "حوالي ربع طلاب الجامعة والمتدربين تحدثوا أيضاً عن شكاوى جسدية مثل الصداع وآلام المعدة وتشنجات عضلية، فضلاً عن مشكلات في النوم". وأعرب 65% من الذين شملهم الاستطلاع، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين (11 تشرين الأول/أكتوبر 2021)، عن خشيتهم من مواجهة صعوبات في التخطيط للحصول على تدريبات مهمة أو إتمام فصول دراسية في الخارج خلال الأشهر المقبلة بسبب الجائحة. كما يشعر نحو 50% منهم أيضاً بالقلق من أنهم سيضطرون إلى تعويض بعض المواد العلمية التي لم يتمكنوا من تحصيلها خلال فترات الإغلاق، ما قد يؤخر تدريبهم أو دراستهم.
وأعربت الغالبية العظمى (74%) عن قلقها بشأن فرض قيود على الاختلاط مجدداً خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يرتبط أيضاً بالخوف من الشعور بالوحدة. وقال ما يقرب من نصف الطلاب والمتدربين إنهم يعتمدون على استراتيجياتهم الخاصة في التعامل مع الضغط النفسي المرتفع.
ونصحت الطبيبة لدى التأمين الصحي "KKH"، أيلين كونيتس، بعدم الاقتصاد على العلاج الذاتي فحسب، كما حذرت من إهمال الشكاوى المتعلقة بالإجهاد، خاصة إذا استمرت أعراض مثل الشعور بالكآبة أو الإرهاق لفترة أطول أو أصبحت أقوى، مؤكدة ضرورة اللجوء إلى المساعدة الطبية في هذه الحالة.
م.ع.ح/خ.س (د ب أ)
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ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة
عش جميل! بجوار أغصان شجرة لوز مزهرة بدقة، حيث يبدو زوجا اللقلق مرتاحين في منطقة بينشيم في جنوب هيسن غرب ألمانيا. ربما لا يزال يتعين عليهم التعافي من رحلة العودة من الجنوب، إذ يعود معظم اللقالق إلى ألمانيا من بداية مارس آذار إلى بداية أبريل نيسان.
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ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة
هنا يبدو المشهد في الصورة من زاوية أخرى. ربيع ألمانيا في بينشيم بولاية هيسن جنوب غرب ألمانيا - زوج من طيور اللقلق يجلس في عشه خلف شجرة لوز مزهرة.
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ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة
بهجة الربيع
في ظل انشغال العالم بمرض كورونا وقلق الجميع، قد لا نتذكر وجود الأشياء الجميلة من حولنا. يأتي الربيع كعادته ليذكرنا أن الشمس تشرق في النهاية دائماً. كل عام في هذا التوقيت جرت العادة أن يتوافد السياح على مدينة بون للاستمتاع بمنظر شجر الكرز الجميل، لكننا هذا العام سنجلب لكم شجر الكرز عبر موقعنا آملين أن نرسم البسمة على وجوهكم.
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ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة
حلم وردي
بفضل وسائل التواصل الاجتماعي جذبت أشجار الكرز عدد هائل من الزوار في السنوات الماضية، حيث صنفتها صفحة سياحية على فيسبوك من أشهر المعالم السياحية في 2012 ومن بين "أماكن ينبغي زيارتها قبل أن تموت". كما وضع موقع الرحلات "Lonely Planet" مدينة بون على قائمة أهم المدن التي ينبغي زيارتها في 2020- فأشجار الكرز فيها كحلم وردي لا ينتهي.
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ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة
بدايات الازهار
رغم كونها على عدد كبير من القوائم السياحية لهذا العام، إلا أن إغلاق عدد من الدول لحدودها ووقف الرحلات لبلاد عديدة سيجعل هذا من أهدأ المواسم السياحية على الإطلاق. في الوقت الحالي لن يفوتكم الكثير، فأشجار الكرز في وسط المدينة القديمة في بون لازالت تتفتح.
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ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة
صدفة سعيدة
توجد في المدينة القديمة في بون حوالي 300 شجرة كرز، بدأ بعضها في الإزهار الآن مع بدايات فصل الربيع. أرادت المدينة في ثمانينات القرن الماضي زرع نباتات "الزعرور" لتجميل الحي، لكنهم لم يجدوا النبتة، ومن ثم اختاروا زرع أشجار الكرز بدلاً منها. كان هذا من حسن الحظ، حيث أصبحت أشجار الكرز مع الوقت علامة مميزة للمدينة.
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ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة
بون على الطريقة اليابانية
السائحون اليابانيون أيضاً من ضمن المعجبين بأشجار الكرز في بون. يطلق اليابانيون على هذه الأشجار اسم "ساكورا"، ويسمون متعة النظر اليها "هانامي". فأشجار الكرز في اليابان ترمز إلى التغيير وعدم استمرار أي وضع أو ظرف على ما هو عليه للأبد. هذه عبرة مهمة نحتاجها جميعاً في الوقت الحالي. فهذه الأشجار التي شهدت أربعين ربيعاً أيضاً اقتربت من نهايتها.
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ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة
متعة ربيعية لا تنتهي
لكن لحسن الحظ زرعت مدينة بون أشجار كرز جديدة حتى تستمر متعة "هانامي" لوقت طويل. معظم السياح يفضلون أشجار الكرز من فصيلة "كازان" التي يوجد منها نحو 60 شجرة في المدينة القديمة. وعندما يزدهر هذا النوع يغطي المدينة بوشاح وردي بديع.
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ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة
في انتظار الشمس
تحتاج أشجار الكرز إلى نور الشمس حتى تطل بحلتها الربيعية الزاهية. لكن لا داعي للقلق، سنقوم بتحديث هذه الصور كل فترة حتى تستطيعون أخذ استراحة قصيرة خلال عملكم في المنزل والتمتع بجمال الطبيعة.