استطلاع ـ تقدم كرامب-كارنباور في السباق نحو خلافة ميركل على رأس الحزب

في السباق المحموم على خلالة أنغيلا ميركل على رأس الحزب المسيحي الديموقراطي أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم (الجمعة التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) أن الكاتبة العامة للحزب المسيحي الديموقراطي أنغريت كرامب-كارنباور تتزعم السباق نحو خلافة أنغيلا ميركل على رأس الحزب. فقد أعرب أكثر من ثلث أعضاء الحزب (35%) عن تفضيلهم لكرامب-كارنباور.

وجاء في استطلاع "بوليتباروميتر" الأسبوعي لمحطة "زي.دي.إف" أن الكاتبة العامة للحزب تتقدم بشكل طفيف على الرئيس السابق للفريق المسيحي في البرلمان الألماني فريدريش ميرتس (33%) فيما عبر 25% ممن استطلعت آراؤهم عن تفضيلهم لوزير الصحة ينس شبان.

وينظم الجناح النسائي للتحالف المسيحي اليوم في برلين تظاهرة يحضرها المرشحون الثلاثة للتعريف بأنفسهم. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد النسائي في الحزب المسيحي الديمقراطي دعا كرامب-كارنباور للترشح لخلافة ميركل في رئاسة الحزب.

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ومن المقرر بدء المؤتمرات الإقليمية لتعريف بالمرشحين لخلافة ميركل الأسبوع المقبل. وعلى عكس منافسيه، لم يتم ترشيح وزير الصحة شبان رسميا حتى الآن للمنافسة على رئاسة الحزب. ومن المنتظر أن تعلن رئاسة دائرة الحزب في مدينة بروكن مساء اليوم ترشحه خلال اجتماع مغلق. ومن المقرر انتخاب رئيس جديد للحزب المسيحي الديمقراطي خلال المؤتمر العام للحزب المقرر عقده في السابع من كانون الأول / ديسمبر المقبل في هامبورغ.

يذكر أن ميركل أعلنت مؤخرا، عقب خسارة كبيرة لحزبها في انتخابات البرلمان المحلي بولاية هيسن، عزمها عدم الترشح مجددا لرئاسة الحزب أو الترشح مجددا لمنصب المستشارية. وتعتزم ميركل الاستمرار في مهام منصبها كمستشارة لألمانيا حتى انتهاء الفترة التشريعية عام 2021.

ويذكر أن أنغريت كرامب-كارنباور سبق وأن دعت إلى سياسة أكثر تشددا بشأن اللاجئين المتورطين في أعمال إجرامية. وأكدت أن هؤلاء يجب أن يغادروا ألمانيا مدى الحياة بل وأن يشمل ذلك منطقة شينغن برمتها. وجاء ذلك في تصريح لها لصحيفة فرانكفورتر آلغماينه تسايتونغ الألمانية.

ح.ز/م.س (د.ب.أ)