استطلاع ـ تقدم كرامب-كارنباور في السباق نحو خلافة ميركل على رأس الحزب

في السباق المحموم على خلالة أنغيلا ميركل على رأس الحزب المسيحي الديموقراطي أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم (الجمعة التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) أن الكاتبة العامة للحزب المسيحي الديموقراطي أنغريت كرامب-كارنباور تتزعم السباق نحو خلافة أنغيلا ميركل على رأس الحزب. فقد أعرب أكثر من ثلث أعضاء الحزب (35%) عن تفضيلهم لكرامب-كارنباور.
وجاء في استطلاع "بوليتباروميتر" الأسبوعي لمحطة "زي.دي.إف" أن الكاتبة العامة للحزب تتقدم بشكل طفيف على الرئيس السابق للفريق المسيحي في البرلمان الألماني فريدريش ميرتس (33%) فيما عبر 25% ممن استطلعت آراؤهم عن تفضيلهم لوزير الصحة ينس شبان.
وينظم الجناح النسائي للتحالف المسيحي اليوم في برلين تظاهرة يحضرها المرشحون الثلاثة للتعريف بأنفسهم. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد النسائي في الحزب المسيحي الديمقراطي دعا كرامب-كارنباور للترشح لخلافة ميركل في رئاسة الحزب.
ومن المقرر بدء المؤتمرات الإقليمية لتعريف بالمرشحين لخلافة ميركل الأسبوع المقبل. وعلى عكس منافسيه، لم يتم ترشيح وزير الصحة شبان رسميا حتى الآن للمنافسة على رئاسة الحزب. ومن المنتظر أن تعلن رئاسة دائرة الحزب في مدينة بروكن مساء اليوم ترشحه خلال اجتماع مغلق. ومن المقرر انتخاب رئيس جديد للحزب المسيحي الديمقراطي خلال المؤتمر العام للحزب المقرر عقده في السابع من كانون الأول / ديسمبر المقبل في هامبورغ.
يذكر أن ميركل أعلنت مؤخرا، عقب خسارة كبيرة لحزبها في انتخابات البرلمان المحلي بولاية هيسن، عزمها عدم الترشح مجددا لرئاسة الحزب أو الترشح مجددا لمنصب المستشارية. وتعتزم ميركل الاستمرار في مهام منصبها كمستشارة لألمانيا حتى انتهاء الفترة التشريعية عام 2021.
ويذكر أن أنغريت كرامب-كارنباور سبق وأن دعت إلى سياسة أكثر تشددا بشأن اللاجئين المتورطين في أعمال إجرامية. وأكدت أن هؤلاء يجب أن يغادروا ألمانيا مدى الحياة بل وأن يشمل ذلك منطقة شينغن برمتها. وجاء ذلك في تصريح لها لصحيفة فرانكفورتر آلغماينه تسايتونغ الألمانية.
ح.ز/م.س (د.ب.أ)
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
فريدريش ميرتس
الخبير الاقتصادي (62 عاماً) الذي اختفى من الساحة السياسية منذ عشر سنوات، عاد الآن للظهور على الواجهة، حيث أعلن استعداده للترشح لخلافة ميركل على منصب رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حسب صحيفة بيلد. وسيجري الانتخاب خلال المؤتمر العام للحزب في هامبورغ في مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2018.
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
مناهض لسياسة ميركل
كان ميرتس، وهو خبير اقتصادي، منافسا لميركل على مدى سنوات طويلة، ورئيسا سابقا للكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمسيحي الإجتماعي (البافاري) بالبوندستاغ. وانتقد سياسة ميركل الخاصة باللاجئين وقال إن سياسة الباب المفتوح "قرار اتخذ بليل، ولم يكن سياسية أوروبية عن تفكير".
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
أنغريت كرامب ـ كارنباور
اختارتها ميركل كخليفة مستقبلية لها رغم قلة شهرتها على المستوى الاتحادي، بعد أن كانت رئيسة حكومة سارلاند. التنمية الاقتصادية التي "لا تترك أحدا في الخلف" هي واحدة من السياسات التي تؤمن بها كرامب ـ كارنباور. كما تعتبر واحدة من الداعين لسياسة ميركل المرحبة باللاجئين. وقد أعلنت بالفعل سعيها لتصبح رئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي.
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
ينس شبان
أعلن هو الآخر خوضه الانتخابات على رئاسة الحزب. عمره 38 عاما فقط وأصبح برلمانيا اتحاديا عام 2002، وتقلد بعد ذلك منصب المتحدث باسم الصحة في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حتى عام 2015. "شاب، مثلي الجنس ومحافظ" هكذا وصفته مجلة شتيرن. وقد كان وراء تمرير قرار القضاء على ازدواجية الجنسية الممنوح لبعض الشباب الأجانب منذ عام 2000، وذلك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي عام 2016.
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
أورزولا فون دير لاين
هي أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في ألمانيا. بدأت حياتها المهنية في مجال الطب، حيث درست الصحة العامة في جامعة ستانفورد في أمريكا. واحدة من أهم المتحدثات في قضايا الأسرة. دعت إلى تحقيق مكاسب لأسر الجنود. وأثناء التحقيقات التي أجريت ضد المشتبه فيهم بالتطرف اليميني داخل الجيش، اعتبرت الاتهامات مسا معنويا بكيان الجيش. كما أنها واحدة من الداعين إلى توثيق الروابط الدفاعية للاتحاد الأوروبي.
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
يوليا كلوكنر
تقود كتلة المعارضة للمحافظين في ولاية راينلاند بالاتينات. "ملكة النبيذ" سابقا تشغل حاليا منصب نائب ميركل داخل الحزب الديمقراطي المسيحي. درست العلوم السياسية واللاهوت. وهي معروفة بموقفها المائل إلى التحفظ إذ تعارض الإجهاض، وبحوث الخلايا الجذعية الجنينية واقترحت خطة بديلة لسياسة اللاجئين المعمتدة من طرف ميركل.
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بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون
بيتر ألتماير
رئيس ديوان المستشارية الذي يتبنى مواقف ميركل التقدمية في مجالات سياسية عديدة. قدم من سارلاند، وعمل لأول مرة في الاتحاد الأوروبي. ألتماير كان وزير البيئة سابقا، الذي يملك من العمر59 سنة، اشتهر بـ"دبلوماسية المطبخ". كما يلقب بـ"الحارس الشخصي لميركل" المدقق في تفاصيل السياسة والمتقبل لـ"للأفكارالخاصة بحماية البيئة".