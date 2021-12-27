استطلاع: غالبية مشافي ألمانيا تشكو نقص الممرضين

انتهت نتائج استطلاع نشرت في ألمانيا الاثنين (27 ديسمبر/ كانون الأول 2021) إلى أن العديد من المستشفيات في البلاد تتوقع تسجيل خسائر اقتصادية في العام الحالي الذي يوشك على الانتهاء. وأوضحت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه معهد المستشفيات الألماني "دي آي كيه"، تفاقم نقص العمالة في قطاع التمريض، إذ يعاني أكثر من 80 في المائة من المستشفيات من مشاكل شغل وظائف التمريض في أقسامها العامة وأقسام العناية المركزة.

واستندت النتائج إلى استطلاع تمثيلي أجري بشكل تحريري في الفترة بين مايو/ أيار ويوليو/ تموز الماضيين، وشمل نحو 300 مستشفى تبدأ سعته من 100 سرير فأكثر.

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يذكر أن في ألمانيا نحو 1900 مستشفى بسعة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف سرير. وحسب نتائج الاستطلاع، فإن هناكنحو 22 ألفاً و300 وظيفة تمريض شاغرة. وقد تضاعف هذا العدد ثلاثة مرات منذ عام 2016.

وكشفت النتائج أن نصف المستشفيات تتوقع في السنوات الثلاث المقبلة تفاقم مشكلة نقص العمالة في قطاع التمريض. وذكر 84 في المائة من المستشفيات أنها تواجه مشاكل في شغل وظائف التمريض الشاغرة في أقسامها العامة.

من جانبه، قال غيرالد غاس، رئيس مؤسسة المستشفيات الألمانية - إحدى الجهات الداعمة للمعهد - إن نقص العمالة في قطاع التمريض هو أكثر المشاكل الملحة في سياسة الصحة. وطالب غاس الحكومة الألمانية الجديدة بسرعة تطبيق التدابير المضادة التي كان تم الإعلان عنها في اتفاق الائتلاف.

ف.ي/ي.أ (د.ب.ا)