استطلاع: غالبية الناخبين الألمان تعتبر حزب "البديل" متطرفا

أشار استطلاع للرأي أجراه معهد "يوجوف" البحثي لاستطلاعات الرأي نيابة عن وكالة الأنباء الألمانية إلى أن أكثر من نصف الناخبين الألمان، ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم ، يعتبرون حزب "البديل من أجل ألمانيا" يمينياً متطرفاً.

وبحسب الاستطلاع، فإن 57% يعتبرون مصطلح "اليمين المتطرف"، وصفاً مناسباً لحزب "البديل من أجل ألمانيا". ويعتبر 19% آخرين من الناخبين الحزب محافظاً. وقال 9% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يصنفون حزب "البديل من أجل ألمانيا" بأنه حزب وسطي، بينما وجد 8% أن أيا من هذه الأوصاف، لم تكن مناسبة، و7%، لم يعطوا رداً على السؤال.

وكان المكتب الاتحادي لحماية الدستور، وهو أحد أجهزة الاستخبارات في ألمانيا، قد صنف في آذار/مارس 2021 الحزب تحت شبهة الميني المتطرف.

من جانب آخر، يستمر مستوى التأييد لحزب الخضر الألماني، والذي هو جزء من الائتلاف الحكومي الحاكم حاليا، في التراجع، وذلك بعد استطلاع أظهر أن الحزب بلغ أدنى مستوى له من التأييد منذ أكثر من خمس سنوات.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرته محطة "إيه أر دي" العامة اليوم الجمعة أنه إذا أجريت الانتخابات البرلمانية يوم الأحد، فإن حزب الخضر سيحصل على 13% فقط من الأصوات، أي أقل بنقطة مئوية واحدة مما كان عليه في الاستطلاع السابق قبل أسبوعين.

يشار إلى أن أكثر من خمس سنوات مرت منذ أن كان الدعم منخفضاً جداً للحزب الذي يتبنى قضايا حماية البيئة.

وجعلت خطة وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، والذي هو عضو بحزب الخضر، بشأن تبديلأنظمة التدفئة العاملة بالنفط والغاز غير الصديقة للبيئة بمضخات الحرارة وغيرها من التقنيات الصديقة للمناخ، العديد من الألمان في حالة توت، ويساورهم القلق بشأن تكاليف الاستبدال، على الرغم من أن الحكومة قالت إن أولئك الذين لديهم أنظمة تعمل لن يضطروا إلى استبدالها وأن الإعانات ستكون متاحة.

وقال الاستطلاع إن المحافظين من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وشقيقه البافاري حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، اللذين لا يشاركان في الحكومة الحالية، سيظلان الأقوى بنسبة 28%.

ارتفاع شعبية حزب البديل اليميني المتطرف في ألمانيا في استطلاعات الرأي

ووفقا للاستطلاع سيحافظ حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي اليميني على نسبة 20% الحالية.

و سيحتفظ شركاء التحالف - الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي له المستشار الألماني أولاف شولتس - والحزب الديمقراطي الحر بمستويات تأييدهم التي تبلغ 18 % و7 % على التوالي إذا كانت هناك انتخابات اتحادية يوم الأحد.

كما أن مستوى تأييد حزب اليسار سيبقى عند 4 % من الأصوات وبالتالي لن يكون ممثلا في البوندستاغ (البرلمان). يشار إلى ألمانيا لديها حد أدنى يبلغ 5% من أجل التمثيل البرلماني.

وتجرى استطلاعات الرأي هذه بانتظام حول ما يسمى بـ"سؤال الأحد"، حيث يوجه للمستطلع رأيهم سؤال بِشأن الحزب الذي سيصوتون له إذا أجريت انتخابات يوم الأحد التالي.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)