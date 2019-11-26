استطلاع: غالبية الألمان يرون العلاقات مع الولايات المتحدة سيئة

أظهر استطلاع نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء (26 فبراير/ تشرين الثاني 2019)، في واشنطن وبرلين أن 75 بالمائة من الأمريكيين يقيمون العلاقات مع ألمانيا بالجيدة أو الجيدة جدا، بينما بلغت نسبة من يرون ذلك بين الألمان 34 بالمائة فقط.

في المقابل وصف 17 بالمائة من الأمريكيين و64 بالمائة من الألمان بأن العلاقات بين البلدين سيئة أو سيئة للغاية.

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ومقارنة بالعام الماضي، ارتفع عدد الذين يقيمون العلاقات بين البلدين بالإيجابية. ففي استطلاع عام 2018 كانت هذه النسبة أقل لدى الأمريكيين بمقدار خمس نقاط مئوية، ولدى الألمان بمقدار عشر نقاط مئوية.

وفي عام 2017، كانت نسبة من يقيمون العلاقات بالإيجابية بين الألمان 42 بالمائة، بارتفاع قدره ثمان نقاط مئوية مقارنة باستطلاع هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن عام 2017 هو العام الذي تولى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه.

وفي استطلاع آخر، ذكر 10 بالمائة فقط من الألمان عام 2018 أنهم يثقون في دونالد ترامب. وأجرى الاستطلاع مركز "بيو" الأمريكي للأبحاث ومؤسسة "كوربر" الألمانية.

و.ب/ح.ز (د ب أ، ب د أ)