 استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون ائتلاف ″إشارة المرور″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.10.2021

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استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون ائتلاف "إشارة المرور"

أعربت غالبية الألمان عن تأييدها لتشكيل ائتلاف حاكم يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، بينما يؤيد 22% آخرين تشكيل ما يعرف بـ"ائتلاف جامايكا"، الذي يضم التحالف المسيحي والخضر والأحرار.

صورة تعبيرية للأحزاب الثلاثة المرشحة لتشكيل الائتلاف الحاكم في ألمانيا

53% من الألمان يدعمون تشكيل ائتلاف حاكم يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر

أعربت غالبية الألمان عن تأييدها لتشكيل ائتلاف حاكم يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وهو ما يُعرف باسم "ائتلاف إشارة المرور"، نظرا للألوان المميزة لكل حزب من الأحزاب الثلاثة، والتي تشكل معا ألوان إشارة المرور.

مختارات

بعد المحادثات الاستكشافية التي جمعت حزب الخضر والليبراليين من أجل تقريب وجهات النظر بينهما. يستعد الحزب الاشتراكي متصدر الانتخابات ومنافسه التحالف المسيحي ايضا للبدء في المحادثات الاستكشافية مع الخضر والليبرالين.

العدد الأصلي لنواب البرلمان الألماني هو 598 نائبا؛ لكن بسبب قانون الانتخابات الألماني بلغ العدد هذه المرة 735 نائبا، ويطالب اتحاد دافعي الضرائب بجعل أقصى عدد 500 نائب فقط، وهو ما يراه الغالبية العظمى من الألمان صحيحا.

يجري حزبي الخضر والديمقراطي الحر جلسة مفاوضات يبحثان فيها عن القواسم المشتركة قبل تحديد الحزب الذي سيتحالفون معه لتشكيل الحكومة هل هو الاشتراكي بقيادة شولتس أم التحالف المسيحي بقيادة لاشيت.

فقد أظهر استطلاع أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من محطة "آر تي إل" التليفزيونية أن 53% من الألمان يدعمون تشكيل هذا الائتلاف، بينما يؤيد 22% آخرين تشكيل ما يعرف بـ"ائتلاف جامايكا"، الذي يضم التحالف المسيحي والخضر والأحرار.

وأيدت نسبة 12% إعادة الائتلاف الحاكم الحالي، الذي يضم التحالف المسيحي والاشتراكيين.

وذكر 31% من الألمان أنهم سيؤيدون ائتلاف "جامايكا" إذا أصبح رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، هو المستشار بدلا من رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، أرمين لاشيت، بينما ذكر 37% آخرين أنهم سيؤيدون رغم ذلك ائتلاف "إشارة المرور".

شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 30 أيلول/سبتمبر حتى أول تشرين أول/أكتوبر، 1007 ألماني.

خ.س./ه.د ( د ب أ)

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    الكاتب: عباس الخشالي


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