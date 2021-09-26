استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون ائتلاف "إشارة المرور"

أعربت غالبية الألمان عن تأييدها لتشكيل ائتلاف حاكم يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وهو ما يُعرف باسم "ائتلاف إشارة المرور"، نظرا للألوان المميزة لكل حزب من الأحزاب الثلاثة، والتي تشكل معا ألوان إشارة المرور.

فقد أظهر استطلاع أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من محطة "آر تي إل" التليفزيونية أن 53% من الألمان يدعمون تشكيل هذا الائتلاف، بينما يؤيد 22% آخرين تشكيل ما يعرف بـ"ائتلاف جامايكا"، الذي يضم التحالف المسيحي والخضر والأحرار.

وأيدت نسبة 12% إعادة الائتلاف الحاكم الحالي، الذي يضم التحالف المسيحي والاشتراكيين.

وذكر 31% من الألمان أنهم سيؤيدون ائتلاف "جامايكا" إذا أصبح رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، هو المستشار بدلا من رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، أرمين لاشيت، بينما ذكر 37% آخرين أنهم سيؤيدون رغم ذلك ائتلاف "إشارة المرور".

شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 30 أيلول/سبتمبر حتى أول تشرين أول/أكتوبر، 1007 ألماني.

خ.س./ه.د ( د ب أ)