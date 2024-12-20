استطلاع: غالبية الألمان لا يؤيدون التعجل في إعادة السوريين

بعد إسقاط النظام الحاكم في سوريا، أعرب غالبية الألمان في استطلاع للرأي عن عدم دعمهم لأي تعجل في إعادة مئات الآلاف من المهاجرين السوريين إلى بلادهم.

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف"، أن 64% من الألمان يريدون التمهل في إصدار قرارات إعادة اللاجئين السوريين حتى تسود في سوريا ظروف مستقرة وسلمية.

وبعد سنوات طويلة من الحرب، استولى تحالف بقيادة إسلاميين في سوريا على السلطة قبل أسبوعين تقريباً. وفر الرئيس السابق بشار الأسد إلى روسيا.

ووفقاً للاستطلاع، فإن 27% فقط من الألمان يتوقعون أن تكون في سوريا الآن ظروف مستقرة وسلمية، بينما لا يعتقد ذلك 63% من الذين شملهم الاستطلاع.

ولا يعتقد سوى 6% فقط أن جميع اللاجئين السوريين الذين قدموا إلى ألمانيا يجب أن يعودوا في أسرع وقت ممكن إلى موطنهم. ويرى 27% فقط أن أولئك الذين ليس لديهم وظيفة هنا هم من يجب عليهم المغادرة.

وحسب وزارة الداخلية الألمانية، يوجد حالياً حوالي 975 ألف سوري في ألمانيا. وجاءت الأغلبية في السنوات التي تلت عام 2015 نتيجة للحرب الأهلية السورية.

تجدر الإشارة إلى أن معدل توظيف اللاجئين السوريين في ألمانيا يبلغ حاليا حوالي 40%. وقرر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين مؤخراً عدم البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في الوقت الحالي بسبب التطورات المتسارعة في البلاد.

خ.س/ف.ي (د ب أ)