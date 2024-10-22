استطلاع: غالبية الألمان ضد إرسال مزيد من الأسلحة إلى إسرائيل

تعارض غالبية الألمان إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك وفقاً لمسح أجري لصالح وسيلتين إعلاميتين ألمانيتين. وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد جدد دعمه لإسرائيل من جهة تزويدها بمزيد من الأسلحة.

أظهر استطلاع للرأي أجري في ألمانيا ونشر الثلاثاء (22 تشرين الأول/أكتوبر 2024) أن 60% من المشاركين به يرفضون تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، فين حين أن 31% يدعمونها فيما لم يقرر 9% موقفهم.

وأجرى معهد "فورا" استطلاعاً هاتفياً لصالح مجلة "شتيرن" وإذاعة "أر تي إل ألمانيا" خلال يومي 17 و 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وشمل عينة من 1007 مشاركين، مع هامش خطأ أقصى قدره ±3 %.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أكد خلال خطاب ألقاه في البوندستاغ، مجلس النواب الألماني، الأسبوع الماضي، التزام بلاده بتزويد إسرائيل بالأسلحة. وقال: "توجد عمليات إرسال وستكون هناك دائماً عمليات إرسال أخرى. يمكن لإسرائيل الاعتماد على ذلك". ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك أي عمليات إرسال للأسلحة تجري حالياً. وخلال الفترة بين مارس/آذار ومنتصف أغسطس/آب، لم ترسل أي أسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل.

كما شدد أولاف شولتس إلى الحاجة إلى مواصلة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأكد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي في ظل النزاع المستمر في الشرق الأوسط. وأشار أيضاً إلى أهمية العمل نحو حل الدولتين مع الفلسطينيين.

وكشف الاستطلاع عن مستويات مختلفة من الدعم لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل بين مؤيدي الأحزاب السياسية. وأشار الاستطلاع إلى أنه بين الناخبين المؤيدين للأحزاب الحاكمة، تفوق الرفض على التأييد، حيث رفض 60% من ناخبي حزب شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، و52% من ناخبي الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ومن بين مؤيدي حزب الخضر، عارض 50% الصادرات، بينما أبدى 56% من ناخبي الحزب المسيحي الديمقراطي/الحزب المسيحي الاجتماعي معارضتهم.

وكانت المعارضة أقوى بين ناخبي حزب "تحالف سارا فاغنكنشت" اليساري الشعبوي، حيث عارض 85% منهم إرسال الأسلحة، تلاهم 75% من ناخبي الحزب اليميني الشعبوي، البديل من أجل ألمانيا.

خ.س/ح.ز (د ب أ)