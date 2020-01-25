استطلاع: غالبية الألمان تخشى التحول التكنولوجي

كشف استطلاع حديث أن 73 بالمائة من الألمان يساورهم خوف وقلق من فقد وظائفهم. وجاء في الاستطلاع الذي أجرته وكالة "إدلمان" الاستشارية تحت اسم "مؤشر الثقة" أن السبب في ذلك يرجع بالنسبة لكثيرين منهم إلى التحول التكنولوجي.

وقال رئيس الوكالة ريتشارد إدلمان على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "يتوقع الناس مستقبلا سيئا، إنهم يشعرون بالتوتر". وأشار أيضا إلى المخاوف من تلاشي بعض أماكن العمل نتيجة تزايد الأتمتة، وأوضح، على سبيل المثال، أنه ليس من الواضح مثلا ما يعنيه تطوير سيارات ذاتية القيادة بالنسبة لسائقي الشاحنات، لافتا إلى أن هناك أيضا مخاوف من تراجع دخولهم والأموال التي يكسبونها أو فقدان العرفان والاعتراف الاجتماعي.

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وبحسب الاستطلاع، يرى نحو نصف الألمان أن التحول التكنولوجي يتقدم بوتيرة سريعة للغاية في ألمانيا. وقال إدلمان إنه يتعين تضافر جهود الأوساط الاقتصادية والحكومية من أجل استعادة كسب ثقة المواطنين، مؤكدا أهمية توفير أجور عادلة وكذلك فرص لتدريب العاملين.

ولتبديد هذه المخاوف صرح وزير العمل الألماني، هوبرتوس هايل، في لقاء ستنشره غدا الاثنين (27 كانون الثاني/ يناير) صحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" الألمانية أن وزارة العمل تتوقع "فقدان 1,3 مليون وظيفة نتيجة التغير الرقمي (الرقمنة) خلال السنوات العشر القادمة، لكن ومقابل ذلك يمكن أن تنشئ 2,1 وظيفة جديدة" خلال نفس الفترة. وفي إشارة إلى القوانين الجديدة قال الوزير الألماني "هدفي هو أن يستفيد الجميع من الرقمنة وليس فئة صغيرة فقط". ومن المقرر نشر نتائج الاستطلاع وعرض تقرير الوكالة الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، غدا الاثنين.

ع.ج/ ط.أ (د ب أ)