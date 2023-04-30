استطلاع: غالبية الألمان تخاف من شبح تراجع الدخل بعد التقاعد

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن غالبية الألمان يتخوفون على مستواهم المعيشي المعتاد بعد إحالتهم على التقاعد. وجاء ذلك في الاستطلاع الذي أجري لصالح شركة "آر+في" للتأمين والذي اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نتائجه.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 70 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع يتوقعون تعرضهم لتفاوت كبير (49 بالمائة) أو تفاوت كبير للغاية (21 بالمائة) في دخلهم بعد التقاعد.

في المقابل، قال 26 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم يتوقعون تفاوتا ضئيلا إلى حد ما في الدخل بعد التقاعد، فيما قال 4 بالمائة فقط إن لديهم احتياطيا ماليا كافيا لهذه الحالة، لكن النتائج أظهرت أن الكثير ممن شملهم الاستطلاع لا يتحوطون على الصعيد الخاص لتقاعدهم عن العمل.

ولفتت النتائج إلى أن التخوف من التعرض لفجوات مالية بعد التقاعد واضح بشكل خاص بين جيل الشباب، حيث وصلت نسبة المتخوفين من عدم امتلاك احتياطي مالي كبير بما فيه الكفاية عند التقاعد إلى 78 بالمائة في الشريحة العمرية بين 21 حتى 34 عاما، بينما وصلت هذه النسبة إلى 65 بالمائة في الشريحة العمرية الأكبر من 50 عاما أي بما يقل عن نسبة المتوسط العام.

ورغم التخوفات، أظهرت النتائج أن واحدا من كل أربعة ممن شملهم الاستطلاع البالغ عددهم أكثر من 1000 شخص، لا يتحوط حاليا للتقاعد، بينما قال 25 بالمائة إنهم يدخرون ما يصل إلى 50 يورو شهريا للتحوط لما بعد التقاعد وقال 20 بالمائة إنهم يدخرون ما يتراوح بين 50 و100 يورو في الشهر تحوطا لهذه الحالة، وقال 29 بالمائة إنهم يدخرون أكثر من 100 يورو شهريا.

وحسب النتائج، يعتمد الكثير ممن يتحوطون تحسبا لسن المعاش على منتجات أقل مخاطرة لكنها تدر عوائد ضئيلة في الغالب، وجاء في طليعة هذه المنتجات دفتر التوفير التقليدي حيث قال 31 بالمائة من المتحوطين إنهم يستخدمون هذه الوسيلة، وجاء في المركز الثاني العقارات الخاصة بـ 25 بالمائة ثم تأمينات المعاشات التقاعدية الخاصة بمعدل فائدة ثابت في المركز الثالث بـ 22 بالمائة:

وكشفت النتائج أن منتجات مثل صناديق الأسهم وتأمينات المعاشات المرتبطة بالصناديق والأسهم الفردية تلعب دورا أقل في استخدام الألمان لها للتحوط لسن المعاش حيث أظهرت النتائج أن نسبة من يستخدمون هذه المنتجات الثلاث للتحوط وصلت إلى أقل من 20 بالمائة لكل منتج.

وكان من المسموح للمشاركين في الاستطلاع ذكر أكثر من منتج للتحوط لسن المعاش.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ)