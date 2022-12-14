 استطلاع صادم - نصف الجماهير الألمان يفقدون الاهتمام بمنتخب بلدهم | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 22.12.2022

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رياضة

استطلاع صادم - نصف الجماهير الألمان يفقدون الاهتمام بمنتخب بلدهم

شخص من كل اثنين تقريبا، من جمهور الكرة الألماني فقد اهتمامه بمنتخب الماكينات، بعد الخروج مبكرا من مونديال قطر وقبله مونديال روسيا، بحسب استطلاع للرأي. لكن فليك يعرف أن بلده سيستضيف "يورو 24" وعليه استرجاع الاهتمام.

نجم وسط ألمانيا يوزوا كيميش محبط. رغم فوز ألمانيا على كوستاريكا 2/4 في مونديال قطر ودع منتخب الماكينات البطولة من الدور الأول ( 01.12.2022)

خروج المنتخب الألماني مبكرا من مونديال روسيا 2018 ومونديال قطر 2022 أحبط جمهور "الماكينات"

بعد وداعه المحبط، من مرحلة المجموعات،  نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي أقيمت بقطر ، يبدو أن منتخب ألمانيا لكرة القدم يواجه مسارا صعبا لاستعادة ثقة جماهيره حيث فقد حوالي نصف الألمان شغفهم بمنتخب "الماكينات".

مختارات

وكشف استطلاع أجراه معهد "يو غوف"، بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، ونشرت نتائجه اليوم الخميس (22 ديسمبر/ كانون الأول)، أن 46% من المشاركين فقدوا الشغف بالفريق عقب النتائج المخيبة التي حققها في المسابقات الكبرى خلال السنوات الأخيرة. فيما أعرب 26% عن فقدانهم الاهتمام بشكل كبير.

وأوضح 34% من المشاركين أنهم لم يهتموا بالمنتخب الألماني، حتى قبل وداعه المبكر من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022 من كأس العالم، وكذلك خروجه من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي أقيمت صيف العام الماضي.

وفي المقابل، ذكر 18% فقط أن اهتمامهم بالمنتخب الألماني لم يتغير.

منتخب الماكينات الألمانية يتدرب في استاد الشمال بالدوحة خلال تواجده بكأس العالم في قطر (25/11/2022)

المنتخب الألماني لم يقدم ما ينتظر منه في السنوات الأخيرة وخرج من جميع البطولات الكبرى خالي الوفاض.

وكان المدير الفني للمنتخب الألماني، هانزي فليك، شدد الأسبوع الماضي على أنه "لدينا التزام يتعين الوفاء به"، حيث يسعى الفريق والاتحاد الألماني لكرة القدم إلى استعادة ثقة الجماهير قبل النسخة القادمة لأمم أوروبا (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا.

وأضاف فليك: "ينبغي علينا أن نولد الحماس مرة أخرى. نريد أن نظهر جاذبية كرة قدم. كفريق، نريد أن نظهر للجماهير أن بإمكاننا القيام بذلك، نريد أن نقدم كل شيء.. هذه مهمتنا ومن ثم نأمل أن ننال دعم الجماهير. نحن مقتنعون أيضا بذلك".

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)

ردود فعل المشجعين الألمان بعد خروج المنتخب الألماني من منافسات كأس العالم

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