استطلاع صادم - نصف الجماهير الألمان يفقدون الاهتمام بمنتخب بلدهم

بعد وداعه المحبط، من مرحلة المجموعات، نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي أقيمت بقطر ، يبدو أن منتخب ألمانيا لكرة القدم يواجه مسارا صعبا لاستعادة ثقة جماهيره حيث فقد حوالي نصف الألمان شغفهم بمنتخب "الماكينات".

مختارات ألمانيا تتمسك بفليك رغم الخروج المبكر من كأس العالم

وكشف استطلاع أجراه معهد "يو غوف"، بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، ونشرت نتائجه اليوم الخميس (22 ديسمبر/ كانون الأول)، أن 46% من المشاركين فقدوا الشغف بالفريق عقب النتائج المخيبة التي حققها في المسابقات الكبرى خلال السنوات الأخيرة. فيما أعرب 26% عن فقدانهم الاهتمام بشكل كبير.

وأوضح 34% من المشاركين أنهم لم يهتموا بالمنتخب الألماني، حتى قبل وداعه المبكر من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022 من كأس العالم، وكذلك خروجه من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي أقيمت صيف العام الماضي.

وفي المقابل، ذكر 18% فقط أن اهتمامهم بالمنتخب الألماني لم يتغير.

المنتخب الألماني لم يقدم ما ينتظر منه في السنوات الأخيرة وخرج من جميع البطولات الكبرى خالي الوفاض.

وكان المدير الفني للمنتخب الألماني، هانزي فليك، شدد الأسبوع الماضي على أنه "لدينا التزام يتعين الوفاء به"، حيث يسعى الفريق والاتحاد الألماني لكرة القدم إلى استعادة ثقة الجماهير قبل النسخة القادمة لأمم أوروبا (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا.

وأضاف فليك: "ينبغي علينا أن نولد الحماس مرة أخرى. نريد أن نظهر جاذبية كرة قدم. كفريق، نريد أن نظهر للجماهير أن بإمكاننا القيام بذلك، نريد أن نقدم كل شيء.. هذه مهمتنا ومن ثم نأمل أن ننال دعم الجماهير. نحن مقتنعون أيضا بذلك".

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)