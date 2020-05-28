استطلاع: شعبية حزب "البديل" تواصل تراجعها بين الألمان

تتواصل شعبية حزب "البديل" الألماني تراجعها لدى الناخب الألماني منذ انتشار جائحة كورونا إلى اليوم. وآخر استطلاع للرأي أوضح تدنياًّ بنسبة أربعة في المائة مقارنة مع نتائج انتخابات 2017.
كشف استطلاع حديث للرأي تراجع تأييد المواطنين الألمان لحزب "البديل من أجل ألمانيا" AFD الشعبوي المعارض إلى أقل مستوياته منذ الانتخابات البرلمانية الماضية في أيلول / سبتمبر عام 2017. وكان حزب البديل قد فاز فيها بنسبة 12 بالمائة جعلت منه أكبر كتلة معارضة في البوندستاغ.
وجاء في استطلاع "زونتاغس ترند" (اتجاه الأحد) الذي يجريه معهد "قنطار" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية ونشرته في عددها الصادر اليوم الأحد (السابع من يونيو/ حزيران 2020)، أن الحزب فقد نقطة مئوية من تأييد المواطنين له للأسبوع الرابع على التوالي، وبلغ تأييد المواطنين له حاليا 8 بالمئة فقط في هذا الاستطلاع.
وفقد الاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نقطتين مئويتين من تأييد المواطنين، وصارت نسبة تأييده 38 بالمئة، إلا أنه يظل أكبر قوة حزبية في ألمانيا.
وزادت نسبة تأييد المواطنين لحزب الخضر بنسبة نقطة مئوية، وبلغت 16 بالمئة، وبذلك جاء الخضر في المرتبة الثانية بعد الاتحاد المسيحي، فيما تراجع تأييد المواطنيين للحزب الاشتراكي الديمقراطي بنقطة مئوية واحدة وبلغت 15 بالمئة فقط.
تجدر الإشارة إلى أن الاشتراكيين الديمقراطيين يشكلون الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الاتحاد المسيحي المكوّن من الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.
وزاد تأييد المواطنين لحزب اليسار المعارض في نفس الاستطلاع "" بنسبة 1 بالمئة، وبلغ 8 بالمئة، ليتساوى بذلك مع حزب البديل.
وفي المقابل تراجع تأييد المواطنين للحزب الديمقراطي الحر بنسبة نقطة مئوية وانخفض إلى 7 بالمئة وتمّ إجراء هذا الاستطلاع في الفترة بين 28 أيار/ مايو الماضي وحتى 3 حزيران / يونيو الجاري، وشمل الاستطلاع 1428 شخصا.
و.ب/ح.ز (د ب أ)
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