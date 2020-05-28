استطلاع: شعبية حزب "البديل" تواصل تراجعها بين الألمان

كشف استطلاع حديث للرأي تراجع تأييد المواطنين الألمان لحزب "البديل من أجل ألمانيا" AFD الشعبوي المعارض إلى أقل مستوياته منذ الانتخابات البرلمانية الماضية في أيلول / سبتمبر عام 2017. وكان حزب البديل قد فاز فيها بنسبة 12 بالمائة جعلت منه أكبر كتلة معارضة في البوندستاغ.

وجاء في استطلاع "زونتاغس ترند" (اتجاه الأحد) الذي يجريه معهد "قنطار" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية ونشرته في عددها الصادر اليوم الأحد (السابع من يونيو/ حزيران 2020)، أن الحزب فقد نقطة مئوية من تأييد المواطنين له للأسبوع الرابع على التوالي، وبلغ تأييد المواطنين له حاليا 8 بالمئة فقط في هذا الاستطلاع.

وفقد الاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نقطتين مئويتين من تأييد المواطنين، وصارت نسبة تأييده 38 بالمئة، إلا أنه يظل أكبر قوة حزبية في ألمانيا.

وزادت نسبة تأييد المواطنين لحزب الخضر بنسبة نقطة مئوية، وبلغت 16 بالمئة، وبذلك جاء الخضر في المرتبة الثانية بعد الاتحاد المسيحي، فيما تراجع تأييد المواطنيين للحزب الاشتراكي الديمقراطي بنقطة مئوية واحدة وبلغت 15 بالمئة فقط.

حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب أقوى نساء ألمانيا تصدرت هذه الصورة وسائل الإعلام الألمانية اليوم، ففي حضور المستشارة أنغيلا ميركل، قام عمدة برلين ونائب رئيس مجلس الولايات (بوندسرات)، ميشائيل مولر، بتسليم آنيغريت كرامب- كارينباور (على يسار الصورة)، أوراق تعيينها كوزيرة للدفاع خلفا لأورسولا فون ديرلاين (وسط الصورة)التي ستتولى رئاسة المفوضية الأوروبية. تولي نساء هذه المناصب القيادية كان محور معظم التعليقات على الصورة.

حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب نساء على رأس قيادة الجيش الألماني تسير آنيغريت كرامب-كارنباور، بخطوات واثقة في حياتها المهنية، إذ تولت الرئيسة السابقة لحكومة ولاية سارلاند، رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي خلفا لميركل. السياسية المعروفة اختصارا في ألمانيا بـ "أ.كا.كا"، تعتبر من المقربات للمستشارة ميركل وتولت بشكل مفاجئ وزارة الدفاع الألمانية خلفا لأورزولا فون دير لاين.

حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب مناصب سياسية رفيعة وسبعة من الأبناء! أصبحت أورزولا فون دير لاين أول امرأة تترأس المفوضية الأوروبية، كما كتبت اسمها في التاريخ كأول وزيرة للدفاع في ألمانيا. تولت السياسية والأم لسبعة أبناء، قبل ذلك عدة حقائب وزارية، كما كانت عضوة في البرلمان عن ولاية سكسونيا السفلى.

حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب وزيرة في عطلة أمومة بروز الوجوه النسائية على الساحة السياسية بجانب ميركل، كان واضحا خلال السنوات الماضية. السياسية الألمانية الشابة كريستينا شرودر تولت في الفترة بين عامي 2009 و 2013 منصب وزيرة الأسرة الالمانية، وهي لم تتجاوز الثالثة والثلاثين من العمر. أخبار زواج وإنجاب الوزيرة ودخولها في عطلة أمومة، كانت من الأنباء المتداولة بشدة وقتها خاصة في المناقشات حول الجمع بين العمل والحياة العائلية.

حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب امرأة على رأس الحزب الاشتراكي للمرة الأولى آندريا ناليس..أول امرأة تتولى رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (استقالت في حزيران/يونيو 2019)، كما كانت أول امرأة تتولى رئاسة الكتلة البرلمانية للاشتراكيين لنحو عامين تقريبا.

حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب الأحزاب اليمينية واستقطاب النساء رغم أن المشهد الذكوري هو المهيمن عادة على الأحزاب اليمينية الشعبوية، إلا أن دراسة ألمانية أظهرت مؤخرا زيادة استقطاب تلك الأحزاب بشكل متزايد للنساء ليس كعضوات فحسب، بل للأدوار القيادية أيضا. آليسا فايدل، الرئيس المشارك للكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، اسم بارز في هذا السياق.

حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب تواجد نسائي على قمة المناصب السياسية ولكن! رغم أن أعلى منصب سياسي في ألمانيا بيد امرأة منذ سنوات ورغم التمثيل النسائي الواضح سواء على مستوى الأحزاب أو الوزارات، إلا أن الإحصائيات تشير إلى تراجع الحضور النسائي على مستوى الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات خاصة بعد انتخابات 2017، إذ بلغت نسبة النساء بين نواب البرلمان أقل من 31 بالمائة.

حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب روت وميركل..خلاف سياسي لا يفسد للود قضية السياسية الألمانية البارزة في حزب الخضر، كثيرا ما انتقدت قرارات سياسية لميركل، لكنها أقرت للمستشارة في الوقت نفسه بأنها "سياسية غير ملتصقة بكرسي السلطة". تولت كلاوديا روت رئاسة حزب الخضر للمرة الأولى خلال حقبة المستشار السابق غيرهارد شرودر ثم عادت مرة أخرى لقيادة الحزب قبيل وصول ميركل لكرسي المستشارية. وتتولى روت منذ عام 2013 منصب نائب رئيس البرلمان الألماني. الكاتب: ابتسام فوزي



تجدر الإشارة إلى أن الاشتراكيين الديمقراطيين يشكلون الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الاتحاد المسيحي المكوّن من الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.

وزاد تأييد المواطنين لحزب اليسار المعارض في نفس الاستطلاع "" بنسبة 1 بالمئة، وبلغ 8 بالمئة، ليتساوى بذلك مع حزب البديل.

وفي المقابل تراجع تأييد المواطنين للحزب الديمقراطي الحر بنسبة نقطة مئوية وانخفض إلى 7 بالمئة وتمّ إجراء هذا الاستطلاع في الفترة بين 28 أيار/ مايو الماضي وحتى 3 حزيران / يونيو الجاري، وشمل الاستطلاع 1428 شخصا.

و.ب/ح.ز (د ب أ)