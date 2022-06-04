 استطلاع: ربع سكان ألمانيا لا يعرفون ما تعنيه كلمة ″التضخم″ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 17.09.2022

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منوعات

استطلاع: ربع سكان ألمانيا لا يعرفون ما تعنيه كلمة "التضخم"

على الرغم من أن الكلمة تناولتها عناوين وسائل الإعلام بشكل كبير مؤخراً في ألمانيا، إلا أن استطلاعاً للرأي أجري مؤخراً، كشف عن أن ربع سكان ألمانيا لا يعرفون ما تعنيه كلمة "التضخم"، فما سبب ذلك؟

Symbolbild Armut in Deutschland

طالب غالبية المشاركين بدروس حول كيفية التعامل مع المال!

رغم ما أدى إليه التضخم منذ شهور من تآكل للقوة الشرائية في ألمانيا، فإن نحو ربع سكان البلاد لا يعرفون بالضبط ما هو معنى "التضخم"، وذلك حسبما أوضحته نتائج استطلاع للرأى، أُجْرِي لصالح الرابطة الاتحادية للمصارف الألمانية "بي دي بي".

مختارات

أزمة تلو الأخرى مرت على الطلبة الأجانب في ألمانيا. بدءاً من وباء كورونا، مروراً بالحرب وآخرها أزمة التضخم وارتفاع الأسعار. طلبة فروا من أوكرانيا وآخرون لاجئون تحدثوا عن معاناتهم .

مع استمرار ارتفاع الأسعار، دعت وزير الأسرة الألمانية لزيادة واضحة لقيمة الإعانات المالية التي تقدمها الحكومة للأطفال من أجل مساعدة الأسر في فترات زيادة التضخم. الوزيرة حذرت من وقوع المزيد من الأطفال في مخالب الفقر.

وأظهرت النتائج المنشورة في فرانكفورت، اليوم السبت (17سبتمبر /أيلول 2022) أن 45 في المائة من الشريحة العمرية بين 16 و24 عاما قالوا إنهم لا يعرفون ما تعنيه كلمة "التضخم"، فيما لم يتمكن 23 في المائة من الأشخاص في هذه الشريحة العمرية من ذكر المعدل الحالي للتضخم في ألمانيا ولو بشكل تقريبي.

 يذكر أن أسعار الطاقة والمواد الغذائية المرتفعة لا تزال تتسبب منذ شهور في ارتفاع ملحوظ في غلاء المعيشة في ألمانيا. وكانت بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء أفادت مؤخرا بأن معدل التضخم في شهر أغسطس /آب الماضي ارتفع بنسبة 7.9 في المائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2021 ويتوقع خبراء اقتصاد أن تتألف نسبة التضخم من رقمين في الشهور المقبلة، بمعنى أنها ستصل إلى عشرة بالمائة أو أكثر.

 وأعربت غالبية كبيرة ممن شملهم الاستطلاع (82 في المائة) عن تأييدها لإيلاء أهمية كبيرة لتدريس العلاقات الاقتصادية في المدارس وما يتضمنه ذلك من تعريف التلاميذ بكيفية التعامل مع الأموال وتعريفهم بالأنظمة الاقتصادية وإمكانيات التخطيط للتقاعد وإمكانيات استثمار الأموال. وقال كثيرون ممن شملهم الاستطلاع إنهم لا يفهمون شيئا عن صناديق المؤشرات المتداولة ولا صناديق الاستثمار وما شابهها. واعترف أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع 54 في المائة بأنهم لا يعرفون شيئا عما يحدث في البورصة.

إ.م/ ص.ش (د.ب.أ)

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