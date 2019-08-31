 استطلاع: ربع الألمان مفلسون عند نهاية الشهر! | عالم المنوعات | DW | 09.11.2019

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منوعات

استطلاع: ربع الألمان مفلسون عند نهاية الشهر!

نحو ربع الألمان لا يوفرون سوى 50 يورو حتى نهاية الشهر، والسبب يعود إلى تكاليف المعيشة المرتفعة، حسب استطلاع للرأي، الذي كشف أن نحو ثلث الألمان يخشون الفقر في الشيخوخة.

Frau mit Geldbeutel (Fotolia/Peter Atkins)

كشف استطلاع للرأي أن حافظة نقود نحو ربع الألمان تصبح خاوية تقريبا بحلول نهاية كل شهر. وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم السبت (التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019)، أنه عقب احتساب تكاليف المعيشة، يتبقى لـ28% من الألمان 50 يورو كحد أقصى نهاية الشهر.

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يعتقد كثيرون أنه لا يوجد فقر في ألمانيا، غير أن معطيات الواقع تدل على زيادة معاناة كبار السن وفئات أخرى من هذا الداء رغم ازدهار الاقتصاد الألماني. ماذا تفعل حكومة المستشارة ميركل لمواجهة ذلك وهل من أفق لحل المشكلة؟ (15.09.2019)

وفي سياق متصل، أشار الاستطلاع إلى انتشار الخوف من الفقر في الشيخوخة بين الألمان، حيث ذكر 36% منهم أنهم تساورهم مخاوف من عدم امتلاكهم الموارد المالية اللازمة التي توفر لهم حياة كريمة في الكبر. وبحسب الاستطلاع، يأتي الإسكان في المرتبة الأولى في قائمة أوجه إنفاق الألمان، حيث ينفق نحو ثلث المواطنين أكثر من 30% من دخلهم على إيجار المنزل وتكاليف إضافية.

ويأتي في المرتبة الثانية، الإنفاق على المواد الغذائية بنسبة 19% من الدخل، وفي المرتبة الثالثة السيارة والمواصلات العامة بنسبة نحو 9% من الدخل.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى فجوة كبيرة في الدخل بين الألمان، حيث ذكر ربع آخر من الذي شملهم الاستطلاع أنه يتبقى معهم بنهاية كل شهر أكثر من 400 يورو. وأجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة "سويس لايف" للتأمين. وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 14 حتى 24 حزيران/ يونيو الماضي، 2027 ألمانياً.

ع.خ/  (د ب ا)

  • FIFA World Cup 2014 - Finale Deutschland - Argentinien (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا

    انضم بعض نجوم كرة القدم الألمانية إلى قائمة هذا العام لأثرياء ألمانيا، ومنهم مسعود أوزيل (29 عاماً) وتوني كروس (28 عاماً) وفيليب لام (34 عاماً) وباستيان شفاينشتايغر (34 عاماً). ورغم أن ثروة كل منهم تُقدر بنحو 150 مليون يورو، إلا أنهم أتوا في المراكز الأخيرة من القائمة على خلاف المراكز المتقدمة التي تُوجوا بها خلال مشوارهم الكروي.

  • Tennis US Open 2006 Steffi Graf (Getty Images/AFP/D. Emmert)

    مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا

    أسطورة التنس الألمانية السابقة شتيفي غراف (49 عاماً) أتت بثروتها التي زادت عن 150 مليون يورو في المركز الـ980 من القائمة، مركز متأخر لكنه يبقى أفضل من المركز الأخير.

  • F1 Grand Prix von Belgien | Gewinner Sebastian Vettel (Reuters/F. Lenoir)

    مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا

    حقق نجم الفورميلا واحد سيباستيان فيتل (31 عاماً) الكثير من الألقاب لسرعته في سباقات السيارات، لكن يبدو أن هذه السرعة لم تكن كافية ليحتل مراكز متقدمة من القائمة، إذ أتى في المركز الـ 771 فقط من قائمة أغنياء ألمانيا بثروة تُقدر بـ 250 مليون يورو.

  • Basketball Dirk Nowitzki (Imago/Camera4)

    مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا

    نجم كرة السلة الألماني المخضرم ديرك نوفيتسكي (40 عاماً) حقق رقماً قياسياً في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد أن استمرار 21 موسماً مع فريق دالاس مافريكس. لكنه لم ينل إلا المركز الـ590 من قائمة أثرياء ألمانيا بعد أن بلغت ثروته نحو 300 مليون يورو. ورغم هذه المرتبة المتأخرة نسبياً من القائمة، لكنه يبقى ثاني أغنى رياضي فيها.

  • Formel-1-Pilot Michael Schumacher (picture-alliance/AP Photo/M. Probst)

    مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا

    كشفت قائمة "بيلانس" لأثرياء ألمانيا أن الرياضي الأغنى في ألمانيا هو أسطورة سباقات الفورميلا واحد ميشائيل شوماخر، إذ تبلغ ثروته قرابة 650 مليون يورو. لكن رغم تقدمه على جميع الرياضين الأغنياء في القائمة، إلا أنه أتى رغم ذلك في المركز الـ 306 فقط.

  • SAP - Hauptversammlung (picture-alliance/dpa/U. Anspach)

    مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا

    تُعدّ الشركة المنتجة لنظام "SAP" من الشركات الألمانية القليلة التي تمكنت من تحقيق مكانة دولية في سوق البرامج الرقمية. كما أن رئيسها الأمريكي بيل مكديرموت أعلى المدراء التنفيذيين أجراً في ألمانيا، إذ يحصل 22 مليون يورو سنوياً. أما عائلتي مؤسسي "ساب"، هاسو بلاتنر وكلاوس تشيرا فقد كان نصيبهما المركز التاسع (11.6 مليار يورو) والحادي عشر (10.6 مليار يورو).

  • Porsche und Elektroporsche ( Porsche)

    مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا

    عائلة بورشه التي ارتبط اسمها بالسيارة الفاخرة والسريعة التي تنتجها والتابعة لمجموعة لفولكسفاغن العملاقة لصناعة السيارات، احتلت المركز السابع من قائمة أثرياء ألمانيا بعد أن قُدرت ثروتها بـ 18.45 مليار يورو.

  • Die BMW-Großaktionäre Susanne Klatten und Stefan Quandt (picture-alliance/dpa/J. Nietfeld)

    مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا

    تمتلك سوزانه كلاتن مع شقيقها شتيفان كفانت نحو نصف الأسهم العادية لشركة "بي إم دبليو". وفيما أتت كلاتن في المركز الخامس من القائمة (19 مليار يورو)، أتى شقيقها في المركز العاشر (18.5 مليار يورو). وبذلك تكون المليارديرة كلاتن أغنى امرأة في ألمانيا ويُعرف عنها تبرعاتها الخيرية، إذ بادرت قبل عامين بالتبرع بـ 100 مليون يورو.

  • Continental AG Hauptversammlung 2018 (picture-alliance/dpa/S.Simon)

    مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا

    المراكز العشرة الأولى من قائمة أثرياء ألمانيا هيمن على أغلبها منتجو السيارات وقطع غيارها، فقد أتى جورج شيفلر (53 عاماً)، مدير المجموعة التي تحمل اسم عائلته وتختص بقطع غيار السيارات، في المركز الثالث، إذ بلغت ثروته 20.5 مليار يورو).

  • Karl Albrecht gestorben (Unternehmensgruppe ALDI SÜD)

    مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا

    المركز الثاني كان من نصيب عائلة كارل ألبريشت، مؤسس سلسلة المحلات التجارية الألمانية "آلدي زود"، إذ قُدرت ثروتها بـ25.5 مليار يورو. توفي المؤسس المشارك لألدي عام 2014، إلا أن إمبراطورتيه مازالت تنبض في جميع أنحاء العالم وفي منافسة قوية مع "ليدل" في ألمانيا.

  • Flash-Galerie Indien Entscheidung für ausländische Supermarktketten (AP)

    مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا

    مؤسس سلسلة المحلات التجارية العالمية "ليدل" ديتر شفارتس (78 عاماً) هو أغنى أغنياء ألمانيا، إذ تُقدر ثروته بـ 39.5 مليار يورو. وكانت أولى فروع ليديل قد اُفتتحت في سبعينات القرن الماضي حول مدينة لودفيغ شافين، لكنها سرعان ما توسعت وانتشرت في جميع أنحاء العالم، وبات ليدل أكبر شركة عائلية في ألمانيا كلها.


مختارات

مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا

عالم الأغنياء عالم غامض تغلفه الأسرار والتكتم، لكن قائمة جديدة لمجلة "بيلانس" الاقتصادية الألمانية المكونة من 1000 مركز تلقي بعض الضوء على ترتيب أثرياء ألمانيا وحجم ثرواتهم. (31.08.2018)  

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