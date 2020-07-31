استطلاع: جائحة كورونا ترفع بقوة درجة ثقة الألمان في ميركل

ارتفعت درجة الثقة في المستشارة أنغيلا ميركل ووزير صحتها ينس شبان ورئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر، في ظل أزمة كورونا، حسبما كشف استطلاع حديث للرأي أجري في ألمانيا.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (فورسا) لأبحاث الرأي لصالح محطة (RTL)، ونُشِرَت نتائجه اليوم السبت (22 أغسطس/ آب 2020)، أن درجة الثقة، التي حصلت عليها ميركل زادت بمقدار 12 درجة مقارنة بالاستطلاع الذي أُجري في يناير/ كانون الثاني الماضي قبل اندلاع أزمة كورونا.
ووصل مقدار الزيادة في درجة الثقة التي حصل عليها شبان إلى 13 درجة، وبلغ مقدار الزيادة ذروته مع زودر حيث وصل إلى 17 درجة. ويتيح الاستطلاع للمشاركين فيه منح درجة ثقة في الساسة تصل إلى 100 درجة.
وحسب الاستطلاع الأخير، حصلت ميركل على 71 درجة تلاها زودر، الذي يتزعم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، حيث حصل على 59 درجة، ثم وزير المالية أولاف شولتس (اشتراكي ديمقراطي) بـ51 درجة (بزيادة بمقدار خمس درجات) ثم شبان بـ50 درجة.
ماركوس زودر (يمين الصورة) ارتفعت الثقة فيه بقوة وبجواره آرمين لاشيت، الذي تراجعت الثقة فيه ثم ينس شبان وبجواره أنغيلا ميركل.
"هؤلاء تراجعت الثقة فيهم!"
وفقد روبرت هابيك، زعيم حزب الخضر، المركز الثاني في القائمة ليجيء في المركز الخامس برصيد 48 نقطة، بتراجع نقطتين عن الاستطلاع السابق، رغم ذلك بقي متقدما على زميلته في رئاسة الحزب أنالينا بيربوك، التي حصلت على 44 نقطة.
أما أكبر الخاسرين في هذا الاستطلاع فكان كريستيان ليندنر زعيم الحزب الديمقراطي الحر (الحزب الليبرالي) الذي حصل على 28 نقطة فقط، أي أنه خسر 10 نقاط كاملة، ثم آرمين لاشيت رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا وحصل على 40 نقطة، ما يعني أنه نقص ست درجات.
بينما لم يحصل فريدريش ميرتس، الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، سوى على 35 نقطة، أي أنه فقد مثل لاشيت ست نقاط، وكلاهما مرشحان لمنصب رئيس حزب ميركل.
وبالنسبة لزعماء حزب البديل من أجل ألمانيا، وهو حزب يميني شعبوي، فقد بقيت الثقة في رئيسه المشارك يورغ مويتن كما هي لم تتغير حيث حصل على تسع نقاط، بينما تراجعت أليس فايدل، المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية للحزب في برلمان ولاية بادن-فورتمبرغ، بمقدار درجتين فحصلت على 7 درجات فقط من 100 درجة في ثقة المواطنين الألمان وفقا لاستطلاع الرأي.
ص.ش/ع.ش (د ب أ، رويترز)
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نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين
الحفاظ على البيئة..أكثر من مجرد شعار!
حزب الخضر مرتبط بالبيئة والتقنيات الصديقة لها، ولهذا استقلت مرشحة الحزب في مدينة أوستِرودِه الصغيرة بوسط ألمانيا، دراجة كهربية صديقة للبيئة، لتنتقل بها إلى أحد المؤتمرات الانتخابية بالمدينة التي لا يتجاوز عدد سكانها 24 ألف نسمة.
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طعام صحي وألعاب جماعية
وخلال نفس الحملة الانتخابية التي تهدف لتجميع الأصوات لصالح الخضر، تم تقديم المنتجات الطبيعية للزوار والتي تنوعت بين جعة طبيعية خالية من الكحول، وعصائر ومخبوزات طبيعية (خالية من المواد الصناعية)، بالإضافة إلى تنظيم لعبة جماعية تقليدية بالكرات الصغيرة.
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هدايا ومعلومات حتى لغير الناخبين
تحتاج الأحزاب لأفكار جديدة في حملاتها الانتخابية في الأحياء التي تقطنها أغلبية مهاجرة، وهنا في قلب حي كورفايلر بمدينة كولونيا، حاول حزب "اليسار" نشر برنامجه وأفكاره من خلال ألعاب وهدايا للصغار وحفلات شواء وتقديم المعلومات عن الحزب للمتواجدين في الاحتفال، بالرغم من أن معظمهم لا يحق له التصويت لعدم امتلاكه جوازَ سفرٍ ألمانياً.
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نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين
الإنصات والحديث المباشر مع الناخب
مرشحة حزب اليسار في حي كورفايلر، هي السياسية غولدانه توكيورِك، والتي فتحت لها أصولها التركية بعض الأبواب لدى الناخبين. وحرصت مرشحة "اليسار"، على نقل فكرة معينة لأصحاب الأصول المهاجرة، وهي أنهم جزء من ألمانيا.
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أفكارومناقشات
اعتمد حزب "اليسار" في هذه الفعالية الانتخابية في كولونيا، على وضع أفكاره على لوحة أمام المارة، كانت السبب في مناقشات واسعة بين مؤيد ورافض لهذه الفكرة أو تلك.
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نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين
نقاشات متواصلة مع الناخبين
تغيرت الأجواء الهادئة التي يعرفها سكان قرية لودفيغشورغاست القريبة من مدينة كولمباخ بولاية بافاريا، والسبب هو المؤتمر الانتخابي لمرشحة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إيمي تسويلنر بصحبة السياسي المخضرم فولفغانغ بوسباخ من الحزب المسيحي الديمقراطي. جذب المؤتمر الانتخابي، الناخبين من المدن والبلدات المجاورة ليس للاستماع فحسب، بل لمناقشة السياسيين أيضا.
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نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين
قضايا ساخنة تغلب على الأجواء الاحتفالية
لم تتركز الأجواء في هذا المؤتمر الانتخابي على شرب الجعة، كما هي العادة في المؤتمرات الانتخابية في بافاريا، بل إن النقاشات كانت ساخنة ومتعلقة بالكثير من القضايا الراهنة على الساحة الألمانية، ومن بينها النقاش حول مسألة وضع حد أقصى للاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا سنويا.
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نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين
عندما يفشل السياسي في إقناع الناخب
لا يقتصر الحضور في المؤتمرات الانتخابية لحزب ما، على أنصار هذا الحزب، بل إن هذه المؤتمرات أحيانا تجتذب رافضي برنامج الحزب نفسه، كما هو الحال مع هذا الرجل الذي أعرب عن تشككه في ما جاء خلال مؤتمر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري. وأعرب بعض الحضور خلال المؤتمر صراحة عن نيتهم التصويت لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي المناوئ للمهاجرين.
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نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين
السيلفي والكلمات الحماسية قبل الوقوف أمام الكاميرا
رجال الأمن يحيطون بمارتين شولتس -منافس المستشارة أنغيلا ميركل على كرسي المستشارية- قبيل دخوله الاستديو للقاء تليفزيوني. وفي هذه اللحظات لم ينس شولتس أنه في خضم حملة انتخابية، إذ حرص على التقاط "السيلفي" مع أنصاره وأدلى ببعض التصريحات الحماسية قبل أن يواجه الكاميرا للمرة الأخيرة قبل الانتخابات.
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نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين
حملة انتخابية في مقهى للشيشة
التقى أنصار حزب "الحزب" الساخر، في مؤتمر انتخابي بمدينة فرانكفورت على نهر الأودَر بشرق ألمانيا. واختار أنصار الحزب أحد مقاهي الشيشة كنقطة تجمع لهم، كما حرصوا على الظهور بملابس رسمية تضفي طابعا جديا على تجمع الحزب الساخر. إعداد: زيلكِه فونش/ ابتسام فوزي