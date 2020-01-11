استطلاع: ثلث الرهبان الكاثوليك بألمانيا متهمون بانتهاكات للأطفال

كشفت نتائج استطلاع أن اتهامات الانتهاكات الجنسية بحق أطفال ومراهقين داخل أروقة الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا طالت ثُلُث رهبان وراهبات الكنيسة، على الأقل. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته منظمة المؤتمر الألماني لرؤساء الرهبان (دي أو كيه) أن ما لا يقل عن 1412 شخصا تقدموا ببلاغات لدى جمعيات رهبان الكنيسة قالوا فيها إنهم تعرضوا لانتهاكات جنسية داخل أروقة الكنيسة، وهم في مرحلة الطفولة أو المراهقة.

وأوضحت المنظمة في بون اليوم الأربعاء (26 آب/أغسطس 2020) أن 654 عضواً من رهبان الكنيسة متهمون بالتورط في هذه الجرائم، غالبيتهم (522 شخصاً) أي نحو 80% توفوا.وأكدت المنظمة أن هذه البيانات لا تستند إلى دراسات علمية لكنها فقط تستند إلى استطلاع داخلي.

الجدير ذكره أنه في عام 2018، سربت مجلة "دير شبيغل" وصحيفة "دي تسايت" الأسبوعية أن 1670 رجل دين كاثوليكي اعتدوا على 3677 شخصاً خلال الفترة من عام 1946 حتى عام 2014.

وأجريت الدراسة بتكليف من الكنيسة. ووفقاً للدراسة فإن معظم الضحايا كانوا من الذكور القُصّر وأن أكثر من 50% من الضحايا دون سن 13 عاماً، وأن حالة من كل ست حالات تتعلق باتهامات بالاغتصاب. آنذاك صرح شتيفان أكرمان، أسقف مدينة "ترير" الألمانية والمتحدث باسم مؤتمر الأساقفة الكاثوليك الألمان بشأن الانتهاكات التي مورست بحق الأطفال: "نشعر بالحزن والخزي".

خ.س./أ.ح. (د ب أ، أ ف ب)