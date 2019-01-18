 استطلاع: ثلث الألمان لديهم موقف سلبي تجاه الاتحاد الأوروبي | أخبار | DW | 30.03.2019

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أخبار

استطلاع: ثلث الألمان لديهم موقف سلبي تجاه الاتحاد الأوروبي

يرى الألمان، في استطلاع للرأي، إيجابيات كثيرة للاتحاد الأوروبي كما أن هناك سلبيات. ويعرب أغلبيتهم عن رفضهم لخروج بريطانيا من التكتل، والأكثر من ذلك أن غالبية كبيرة تؤيد عودة انضمام بريطانيا للاتحاد ولكن بشروط أكثر صرامة.

Symbolbild: Überlastungen der Deutschen Bahn (picture-alliance/dpa/G. Wendt)

كشفت نتائج استطلاع للرأي، نُشِرَتْ اليوم السبت (30 مارس/ آذار 2019)، أن 32% من الألمان يتبنون موقفا سلبيا تجاه الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك قبل نحو شهرين من انطلاق انتخابات البرلمان الأوروبي، المقررة في الفترة بين 23 و 26 من مايو/ آيار المقبل.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "سبلنديد ريسيرش" لقياس الرأي أن 27% من الألمان تبنوا في المقابل موقفا إيجابيا من الاتحاد الأوروبي فيما لم يبد 11% موقفا محددا.

مختارات

أظهرت دراسة حديثة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بشكل غير منظم، أي دون اتفاق، من شأنه أن يهدد وظائف أكثر من 100 ألف شخص في ألمانيا. (10.02.2019)

رغم إصرار سياسيين أوروبيين كبار على إنهاء الرقابة على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، ترى ولاية بافاريا الألمانية أن هذه الخطوة سابقة لأوانها. واعتبر حاكم بافاريا أن تلك الرقابة "لها تأثير إيجابي ومقبولة من الشعب". (24.12.2018)

وأوضحت غالبية من الألمان أن الجوانب الإيجابية التي ترتبت على تكوين الاتحاد الأوروبي تمثلت في حرية الانتقال والعمل في دول أخرى تابعة للتكتل، وحرية نقل البضائع والخدمات بالإضافة إلى العملة المشتركة، فيما رأوا أن الجوانب السلبية تمثلت في تأثيرات الاتحاد الأوروبي على قطاع الزراعة.

وأعرب 64% من الألمان عن معارضتهم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) مقابل تأييد 28% فيما قال 8% إنهم لم يحسموا رأيهم بعد. وتوقعت غالبية المستطلع آراؤهم أن ينجم عن خروج بريطانيا تداعيات سلبية ولاسيما بالنسبة للاقتصاد بالإضافة إلى الوضع السياسي والتعايش سواء لبريطانيا أو لبقية دول التكتل.

وأعرب 85% من الألمان عن تأييدهم لإعادة انضمام بريطانيا مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي بعد خروجها ولكن بشروط أكثر صرامة، وطالب 50 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع بتطبيق نفس القواعد المتبعة مع الأعضاء الجدد على بريطانيا في هذه الحالة، فيما قال واحد من بين كل ستة إنه ينتظر تطبيق شروط أكثر صرامة، وقال واحد من بين كل ثلاثة إنه يؤيد تطبيق نفس القواعد التي كان متفقا عليها من قبل.

ص.ش/ع.خ (د ب أ)

  • Brexit Reaktionen Nigel Farage (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    بريطانيا

    طالب نايجل فاراج زعيم حزب "استقلال المملكة المتحدة" وأحد الداعمين الرئيسين لحملة "بريكست"، بأن يصبح يوم 23 من حزيران/ يونيو عيدا للاستقلال. وقال: "الاتحاد الأوربي يخسر. الاتحاد الأوروبي يموت. آمل أن نكون قد أسقطنا الحجر الأول من الجدار. وآمل أن يكون خروج بريطانيا هو الخطوة الأولى لتكون دول أوروبا ذات سيادة".

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Geert Wilders (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    هولندا

    خيرت فيلدرز رئيس حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الشعبوي الهولندي احتفى بخروج بريطانيا وقال "باي باي بروكسل. وهولندا ستكون القادمة". ويطالب فيلدرز منذ سنوات بإجراء استفتاء حول عضوية هولندا في الاتحاد، فيما ذكر استطلاع للرأي أن أغلب الهولنديين يفضلون "نيكست" والخروج من الاتحاد الأوروبي.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Marine Le Pen (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    فرنسا

    يأمل اليمين الفرنسي من الاستفادة من نتائج "بريكست". ووصفت زعيمة "الجبهة الوطنية" الفرنسية مارين لوبان النتائج بأنها "انتصار للحرية"، وتابعت: "يجب علينا الآن إجراء استفتاء مشابه في فرنسا وفي دول الاتحاد الأوروبي". وربما تحقق دعوة "فريكست" دفعة انتخابية قوية لمارين لوبان في الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا في سنة 2017.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Frauke Petry (Foto: Getty Images)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    ألمانيا

    فراوكه بيتري زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" ردت فرحة على نتائج الاستفتاء بتغريدة في تويتر وقالت:" الوقت ملائم لأوروبا جديدة". أما بيورن هوكه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في ولاية تورينغن فأطلق تصريحات أكثر حدة وطالب بإجراء استفتاء في ألمانيا وأضاف:" أنا أعرف أن أغلبية الشعب الألماني تريد الخروج من عبودية الاتحاد الأوروبي. وأن البريطانيين قرروا بـ"بريكست" الخروج عن طريق الجنون الجماعي".

  • Dänemark Kristian Thulesen Dahl (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    الدنمرك

    كريستيان توليسن رئيس حزب الشعب الدنمركي هنأ في فيسبوك بنجاح "بريكست". وقال معلقا على النتائج: "الاتحاد الأوروبي قلّل من قيمة شكوك المواطنين تجاهه. الاتحاد الأوروبي صادر قرار الدول المنضمة فيه ويدفع الآن ثمن ذلك". ويريد توليسن أيضا إجراء استفتاء مشابه في الدنمرك.

  • Österreich: Heinz Christian Strache FPÖ (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    النمسا

    فيما قال هاينز كريستيان شتراخه زعيم حزب الحرية النمساوي في تغريدة في تويتر إنه "بعد بريكست يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إصلاحات شاملة. ودون رئيس البرلمان الأوربي شولتس ودون رئيس المفوضية الأوربية يونكر". ويطالب حزب الحرية بإجراء استفتاء في النمسا. وأضاف رئيس الحزب: "نحن نهنئ البريطانيون على حصولهم على استقلالهم من جديد".

  • Ungarn: Victor Orban (Foto: picture alliance/AA)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    المجر

    قد يشعر رئيس وزراء المجر اليميني المحافظ فيكتور أوربان أن بريكست تأييد لسياسته الرافضة لاستقبال اللاجئين. وأوضح أوربان بعد التصويت بأنه يؤمن "بأوروبا قوية، لكنها لن تكون كذلك، إلا عندما توجد هنالك حلول ملائمة للقضايا المهمة مثل قضية الهجرة". وكانت المحكمة الدستورية قد أعطت الضوء الأخضر وقبل الاستفتاء على إجراء استفتاء في المجر حول "نسب اللاجئين" المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي.

  • Tschechische Republik: Vaclav Klaus (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    جمهورية التشيك

    طالب أنصار اليمين الشعبوي في جمهورية التشيك أيضا بـ"سيكسيت" لخروج التشيك من الاتحاد. ومن ابرز المنتقدين للاتحاد الأوروبي الرئيس السابق فاسلاف كلاوس. فيما رفض البرلمان التشيكي في الشهر الماضي طلبا قُدم من قبل حزب "الفجر الذهبي للديمقراطية المباشرة" اليميني الشعبوي لمناقشة إجراء استفتاء مشابه. وموضوع كراهية أوروبا قد يطغي على الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي ستجرى في العام القادم.

    الكاتب: فيرا كيرن / زمن البدري


مختارات

هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

نتائج الاستفتاء في بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي صدمت أوروبا، فيما رحب بها اليمين الشعبوي، وبدأت الأصوات الشعبوية في فرنسا وهولندا تنادي بإجراء استفتاء مشابه. فهل بات الاتحاد الأوروبي أمام "تأثير الدومينو"؟ (24.06.2016)  

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