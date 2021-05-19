استطلاع: تقدم جديد للحزب الاشتراكي على تحالف ميركل المسيحي

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي نُشِرَتْ اليوم الاثنين (30 أغسطس/آب 20212) أنّ الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا وسع الفارق بينه وبين تحالف المستشارة انغيلا ميركل المسيحي.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "إينزا" بتكليف من صحيفة "بيلد" أن الاشتراكيين حصلوا على 25% بارتفاع بمقدار نقطتين مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي ليتفوق بشكل واضح على تحالف ميركل المسيحي الذي حصل على 20% بتراجع بمقدار ثلاث نقاط مئوية.

وحصل حزب الخضر على 16.5% بتراجع بمقدار نصف نقطة، فيما حصل الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) على 13.5% بزيادة بمقدار نصف نقطة. أما حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي فحصل على 11%، واليسار على 7% بدون تغيير عن نسبتهما مقارنة بالأسبوع الماضي.

يأتي ذلك قبل أقل من أربعة أسابيع على الانتخابات البرلمانية في ألمانيا المقررة في 26 أيلول/سبتمبر المقبل.

وبحسب الاستطلاع فإن من الممكن تشكيل واحد من خمسة ائتلافات حاكمة في ألمانيا بعد الانتخابات - أربعة منها تحت قيادة الحزب الاشتراكي- وهناك ائتلاف من بين هذه الائتلافات يضم الحزب الاشتراكي والتحالف المسيحي والخضر وآخر يضم الحزب الاشتراكي والتحالف المسيحي والحزب الليبرالي، وثالث يضم الحزب الاشتراكي والخضر والحزب الليبرالي، ورابع يضم التحالف المسيحي والخضر والحزب الليبرالي وخامس يضم الحزب الاشتراكي والخضر واليسار.

تجدر الإشارة إلى أن نتائج استطلاعات الرأي تمثل صورة الرأي العام وقت إجراء الاستطلاع فقط ولا تعد تنبؤا بنتائج الانتخابات، كما أن نتائج الاستطلاعات دائما ما تصاحبها حالات من عدم اليقين.

كانت استطلاعات لمعاهد أخرى قد أظهرت تفوق الحزب الاشتراكي على التحالف المسيحي أو تساوي كفتيهما.

ويشار إلى أن أولاف شولتس، مرشح الحزب الاشتراكي لمصب المستشار تفوق في أول مناظرة أجريت يوم أمس الأحد بين المرشحين الثلاثة الطامحين لخلافة ميركل، وذلك حسب استطلاع أجراه معهد فورزا Forsa.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)