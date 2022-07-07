 استطلاع: تغير المناخ يبقى أكبر تهديد في نظر الشباب الأوروبي حاليا | التغيرات المناخية | DW | 07.07.2022

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بيئة ومناخ

استطلاع: تغير المناخ يبقى أكبر تهديد في نظر الشباب الأوروبي حاليا

رصد استطلاع أجري في أوروبا، بقاء موضوع التغيير المناخي كعامل باعث للقلق بين الشباب الأوروبيين. يأتي ذلك بالرغم من تداعيات الحرب في أوكرانيا وعودة تفشي وباء كورونا.

مظاهرات مناصرة للبيئة في فرانكفورت ألمانيا (أرشيف)

بالرغم من الحرب في أوكرانيا ما زالت القضايا البيئية تتصدر اهتمام الشباب الأوروبي (أرشيف)

 

أظهر استطلاع حديث أن أغلب الشباب في أوروبا يشعرون بتهديد نتيجة تغير المناخ بصفة خاصة- على الرغم من معاصرة الحرب الروسية ضد أوكرانيا وزيادة تفشي وباء كورونا من جديد في الوقت الحالي.

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أضرار كارثية خلفتها الفيضانات والأعاصير والتقلبات المناخية الأخرى التي شهدها العام المنصرم. شركة "ميونخ ري" الألمانية لإعادة التأمين ترجمت هذه الخسائر إلى أرقام في تقرير سنوي وضع 2021 في مصاف السنوات الأكثر تكلفة.

أكدت دراسة حديثة أن المواقد والأفران التي تعمل بالغاز الطبيعي لا تؤثر على البيئة وحسب وإنما أيضاً على صحة البشر، كما أن الغاز المنبعث من مواقد الغاز بالمنازل الأمريكية يعادل تأثير نصف مليون سيارة تعمل بالبنزين.

وجاء في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "توي" بمدينة هانوفر بشمال ألمانيا وتم عرض نتائجه اليوم الخميس (السابع من تموز/ يوليو) أن 76% ممن شملهم الاستطلاع في دول أوروبية متنوعة يرون أن الاحتباس الحراري هوالتهديد الأكبر، وتلتها الحرب في أوروبا بنسبة 64%، ثم وباء كورونا بنسبة 50%.

وفي الوقت ذاته أظهر الاستطلاع أن نظرة الشباب "أقل تفاؤلا نوعا ما عما كانت عليه في الخمسة أعوام الماضية".

يشار إلى أن مؤسسة "توي" تجري هذه الدراسة منذ عام 2017 بطرح أسئلة عن النظرة للمستقبل بين الشباب. وأوضحت المؤسسة أنه لم تكن وجهات النظر عن المستقبلسلبية على هذا النحو من قبل مثلما تم رصدها هذه المرة.

ولإتمام الدراسة هذا العام، أجرى معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي استطلاعا شمل أكثر من 6200 شاب تتراوح أعمارهم بين 16 و26 عاما في كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان وبولندا خلال شهر نيسان/أبريل الماضي. وشمل الاستطلاع في ألمانيا وحدها نحو ألف شاب.

ع.أ.ج / ع ج م  (د ب ا)

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