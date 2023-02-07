 استطلاع: تساوي تأييد الألمان لحزب البديل اليميني وحزب الخضر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.02.2023

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أخبار

استطلاع: تساوي تأييد الألمان لحزب البديل اليميني وحزب الخضر

كشف استطلاع حديث بألمانيا عن تساوي تأييد المواطنين الألمان حاليا لحزب البديل من أجل ألمانيا (اليميني الشعبوي) المعارض مع حزب الخضر الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا.

أرشيف: مشهد لإحدى الأزقة الرئيسية في مدينة كولونيا (غرب ألمانيا)

أرشيف: مشهد لإحدى الأزقة الرئيسية في مدينة كولونيا (غرب ألمانيا)

أظهر استطلاع نشرت نتائجه صحيفة "زونتاغس ترند" (اتجاه الأحد) الذي أجراه معهد "إينسا" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم (12 فبراير/ شباط 2023)أن نسبة تأييد الألمان لكلا الحزبين بلغت 16%. ويعني ذلك بالنسبةلحزب البديل زيادة في تأييد المواطنين له بنسبة نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع السابق، فيما ظل تأييد الألمان لحزب الخضر دون تغيير.

  • جانب من مظاهرة الحركة في برلين

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ماذا يعتقد أعضاء الحركة؟

    ترفض حركة "مواطني الرايخ" وجود شيء اسمه الدولة الألمانية الحديثة، ويصرّ أعضاء الحركة على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة بحدود 1937 أو حتى بحدود 1871. تقول الحركة إن ألمانيا حاليا لا تزال محتلة من لدن القوى الأجنبية، وأن البرلمان والحكومة وكذلك السلطات الأمنية، ليست سوى دمى متحكم فيها من تلك القوى.

  • Lokomotive der Deutschen Reichsbahn

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    فولفغانغ إبل.. أول "مواطني الرايخ"

    فولفغانغ إبل من برلين الغربية هو أول من قال باستمرار وجود "دولة الرايخ". عمل إبل في خدمة القطارات المحلية ببرلين التي أدارتها آنذاك حكومة ألمانيا الشرقية تحت اسم "دويتشه رايشسبان". وعند تسريحه من وظيفته عام 1980، زعم بأنه كان موظفا حكوميا بالفعل في "دولة الرايخ" ولا يمكن إقالته من قبل مؤسسة قامت بعد الحرب. لكنه خسر كل الدعاوى القضائية التي رفعها ليتبنى بعد ذلك نظريات متطرفة وعنصرية.

  • الجواز الألماني- مسدس (صورة مركبة)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ماذا يفعل أعضاؤها؟

    يرفض المنتسبون للحركة أداء الضرائب أو الغرامات. يعتبرون أن كل ما يجنونه مالهم الخاص وأن ممتلكاتهم كالمنازل هي أمور بعيدة تماما عن أيّ تنظيم أو إشراف من سلطات الدولة. يرفض أعضاؤها كذلك الإقرار بالدستور الألماني وبقية القوانين الموجودة في البلد، لكنهم في الآن ذاته يرفعون عدة دعاوى قضائية! يقومون بإعداد أوراقهم الخاصة غير المعترف بها كجوازات السفر ورخص القيادة.

  • حجز أسلحة عند مواطني الرايخ

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    كيف تطوّرت الحركة؟

    بدأت الحركة سنوات الثمانينيات، لكن ما بدا أنه مجموعة ضعيفة دون قيادة، تطوّر إلى حركة من حوالي 19 ألف منتسب بحسب ما تؤكده الاستخبارات الألمانية. حوالي 950 من أعضائها تم تصنيفهم متطرفين من أقصى اليمين. على الأقل ألف عضو في الحركة يملكون رخص حيازة السلاح، وعدد كبير منهم يتبنون إيديولوجيات معادية للسامية وللأجانب.

  • Halle Prozess Adrian Ursache Reichsbürger (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ما هي سمات أعضائها؟

    يبلغ معدل أعمار أعضاء المجموعة 50 عاما. الرجال هم الجنس الأكثر حضورا داخلها. كما تجذب أشخاصًا يعانون من مشاكل مالية واجتماعية. يترّكز أعضاؤها بشكل أكبر في جنوبي وكذلك شرقي البلاد. من أشهر أسمائها، أدريان أرساخي، متوج سابق بلقب أكثر رجال ألمانيا وسامة. يقضي حاليا عقوبة بسبع سنوات، منذ الحكم عليه عام 2019 بعد إطلاقه النار وتسبّبه بجروح لرجل شرطة.

  • Deutschland Prozess gegen Reichsbürger in Nürnberg (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    المنعطف الخطير

    تُعتبر قضية فولفغانغ ب. ، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2017 بعد إدانته بقتل ضابط شرطة، هي المنعطف الذي دفع السلطات الألمانية إلى التعامل بشكل أكثر جدية مع متطرّفي هذه المجموعة. قام هذا المُدان بإطلاق النار على ضباط كانوا يفتشّون منزله بحثًا عن إمكانية حيازته أسلحة نارية. أحدثت الجريمة ضجة كبيرة وجذبت أنظار العالم كما طرقت ناقوس الخطر حول العنف اليميني المتطرف في ألمانيا.

  • مداهمة لأحد مقرات الحركة

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    جهود متأخرة

    يتهم متتبعون ألمانيا بأنها لم تأخذ لمدة طويلة التهديد الذي تمثله هذه المنظمة على محمل الجد، ففي 2017 فقط بدأت الأجهزة الأمنية الألمانية لأول مرة بتوثيق الجرائم ذات الخلفية المتطرفة بين المجموعة. منذ ذلك الحين، تكرّرت المداهمات الأمنية لأهداف الحركة، كما قامت السلطات بحظر العديد من أنشطتها وفروعها. كذلك حقق جهازا الشرطة والجيش داخلياً لمعرفة إذا ما وُجد أعضاء أو متعاطفون مع الحركة بين صفوفهما.

  • مظاهرة ضد قيود كورونا في برلين

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    "إخوة" عبر العالم

    رغم إعلان تشبثها بـ"الامبراطورية الألمانية"، إلّا أن عددا من أعضائها ظهروا مع العلم الروسي، ما قوّى اتهامات للحركة بأنها مدعومة من روسيا لأهداف تضرّ بالسلطات الألمانية. هناك تشابه بين "مواطني الرايخ" والحركة الأمريكية "حرية على الأرض" التي يؤمن أعضاؤها أنهم لا يحترمون إلّا القوانين التي تناسبهم بها وبالتالي فهم مستقلون عن الحكومة وقوانينها.

  • Festnahme Heinrich XIII Prinz Reuß /Razzia Reichsbürger-Szene - Frankfurt

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    الأمير هاينريش الثالث عشر.. قائد المؤامرة

    تزعم الأمير هاينريش الثالث عشر مجموعة "مواطني الرايخ" المتهمة بتدبير مؤامرة الانقلاب التي كشفت عنها السلطات مؤخرا. كان هاينريش قد خسر كل القضايا التي رفعها لاستعادة ممتلكات تعود لحقبة القيصر. وزعم بعد ذلك أن جمهورية ألمانيا الاتحادية قامت على أسس غير صحيحة، مرددا عبارات معادية للسامية وروج لإحياء الإمبراطورية وزعم أنه جرى تفكيكها ضد رغبة الشعب. إعداد: سامانثا إيرلي، رينا غولدينبرغ (ترجمة إ.ع/ م.ع)


وظل الاتحاد المسيحي، المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، التكتل الحزبي الأقوى بألمانيا، حيث بلغت نسبة تأييد المواطنين له 28%، بحسب الاستطلاع. وتراجعت نسبة تأييد الألمان للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا بمقدار نقطة مئوية وبلغت 20%، وظلت نسبة تأييد الألمان للحزب الديمقراطي الحر عند 8% دون تغيير، وفقا لنتائج الاستطلاع.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر. يشار إلى أن استطلاع معهد "إينسا" شمل 1.457 شخصا، وتم إجراؤه خلال الفترة بين 6 و10 شباط/فبراير الجاري.

ع.ش / ح.ز (د.ب.أ)

 

مختارات

ما هو القاسم المشترك بين "مواطني الرايخ" والحركات اليمينية الأخرى؟

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بعد كشف خطط الانقلاب.. هل هناك صلة بين حزب "البديل" و"مواطني الرايخ"؟

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