استطلاع: تساوي تأييد الألمان لحزب البديل اليميني وحزب الخضر

أظهر استطلاع نشرت نتائجه صحيفة "زونتاغس ترند" (اتجاه الأحد) الذي أجراه معهد "إينسا" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم (12 فبراير/ شباط 2023)أن نسبة تأييد الألمان لكلا الحزبين بلغت 16%. ويعني ذلك بالنسبةلحزب البديل زيادة في تأييد المواطنين له بنسبة نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع السابق، فيما ظل تأييد الألمان لحزب الخضر دون تغيير.

"مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة ماذا يعتقد أعضاء الحركة؟ ترفض حركة "مواطني الرايخ" وجود شيء اسمه الدولة الألمانية الحديثة، ويصرّ أعضاء الحركة على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة بحدود 1937 أو حتى بحدود 1871. تقول الحركة إن ألمانيا حاليا لا تزال محتلة من لدن القوى الأجنبية، وأن البرلمان والحكومة وكذلك السلطات الأمنية، ليست سوى دمى متحكم فيها من تلك القوى.

"مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة فولفغانغ إبل.. أول "مواطني الرايخ" فولفغانغ إبل من برلين الغربية هو أول من قال باستمرار وجود "دولة الرايخ". عمل إبل في خدمة القطارات المحلية ببرلين التي أدارتها آنذاك حكومة ألمانيا الشرقية تحت اسم "دويتشه رايشسبان". وعند تسريحه من وظيفته عام 1980، زعم بأنه كان موظفا حكوميا بالفعل في "دولة الرايخ" ولا يمكن إقالته من قبل مؤسسة قامت بعد الحرب. لكنه خسر كل الدعاوى القضائية التي رفعها ليتبنى بعد ذلك نظريات متطرفة وعنصرية.

"مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة ماذا يفعل أعضاؤها؟ يرفض المنتسبون للحركة أداء الضرائب أو الغرامات. يعتبرون أن كل ما يجنونه مالهم الخاص وأن ممتلكاتهم كالمنازل هي أمور بعيدة تماما عن أيّ تنظيم أو إشراف من سلطات الدولة. يرفض أعضاؤها كذلك الإقرار بالدستور الألماني وبقية القوانين الموجودة في البلد، لكنهم في الآن ذاته يرفعون عدة دعاوى قضائية! يقومون بإعداد أوراقهم الخاصة غير المعترف بها كجوازات السفر ورخص القيادة.

"مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة كيف تطوّرت الحركة؟ بدأت الحركة سنوات الثمانينيات، لكن ما بدا أنه مجموعة ضعيفة دون قيادة، تطوّر إلى حركة من حوالي 19 ألف منتسب بحسب ما تؤكده الاستخبارات الألمانية. حوالي 950 من أعضائها تم تصنيفهم متطرفين من أقصى اليمين. على الأقل ألف عضو في الحركة يملكون رخص حيازة السلاح، وعدد كبير منهم يتبنون إيديولوجيات معادية للسامية وللأجانب.

"مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة ما هي سمات أعضائها؟ يبلغ معدل أعمار أعضاء المجموعة 50 عاما. الرجال هم الجنس الأكثر حضورا داخلها. كما تجذب أشخاصًا يعانون من مشاكل مالية واجتماعية. يترّكز أعضاؤها بشكل أكبر في جنوبي وكذلك شرقي البلاد. من أشهر أسمائها، أدريان أرساخي، متوج سابق بلقب أكثر رجال ألمانيا وسامة. يقضي حاليا عقوبة بسبع سنوات، منذ الحكم عليه عام 2019 بعد إطلاقه النار وتسبّبه بجروح لرجل شرطة.

"مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة المنعطف الخطير تُعتبر قضية فولفغانغ ب. ، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2017 بعد إدانته بقتل ضابط شرطة، هي المنعطف الذي دفع السلطات الألمانية إلى التعامل بشكل أكثر جدية مع متطرّفي هذه المجموعة. قام هذا المُدان بإطلاق النار على ضباط كانوا يفتشّون منزله بحثًا عن إمكانية حيازته أسلحة نارية. أحدثت الجريمة ضجة كبيرة وجذبت أنظار العالم كما طرقت ناقوس الخطر حول العنف اليميني المتطرف في ألمانيا.

"مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة جهود متأخرة يتهم متتبعون ألمانيا بأنها لم تأخذ لمدة طويلة التهديد الذي تمثله هذه المنظمة على محمل الجد، ففي 2017 فقط بدأت الأجهزة الأمنية الألمانية لأول مرة بتوثيق الجرائم ذات الخلفية المتطرفة بين المجموعة. منذ ذلك الحين، تكرّرت المداهمات الأمنية لأهداف الحركة، كما قامت السلطات بحظر العديد من أنشطتها وفروعها. كذلك حقق جهازا الشرطة والجيش داخلياً لمعرفة إذا ما وُجد أعضاء أو متعاطفون مع الحركة بين صفوفهما.

"مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة "إخوة" عبر العالم رغم إعلان تشبثها بـ"الامبراطورية الألمانية"، إلّا أن عددا من أعضائها ظهروا مع العلم الروسي، ما قوّى اتهامات للحركة بأنها مدعومة من روسيا لأهداف تضرّ بالسلطات الألمانية. هناك تشابه بين "مواطني الرايخ" والحركة الأمريكية "حرية على الأرض" التي يؤمن أعضاؤها أنهم لا يحترمون إلّا القوانين التي تناسبهم بها وبالتالي فهم مستقلون عن الحكومة وقوانينها.

"مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة الأمير هاينريش الثالث عشر.. قائد المؤامرة تزعم الأمير هاينريش الثالث عشر مجموعة "مواطني الرايخ" المتهمة بتدبير مؤامرة الانقلاب التي كشفت عنها السلطات مؤخرا. كان هاينريش قد خسر كل القضايا التي رفعها لاستعادة ممتلكات تعود لحقبة القيصر. وزعم بعد ذلك أن جمهورية ألمانيا الاتحادية قامت على أسس غير صحيحة، مرددا عبارات معادية للسامية وروج لإحياء الإمبراطورية وزعم أنه جرى تفكيكها ضد رغبة الشعب. إعداد: سامانثا إيرلي، رينا غولدينبرغ (ترجمة إ.ع/ م.ع)



وظل الاتحاد المسيحي، المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، التكتل الحزبي الأقوى بألمانيا، حيث بلغت نسبة تأييد المواطنين له 28%، بحسب الاستطلاع. وتراجعت نسبة تأييد الألمان للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا بمقدار نقطة مئوية وبلغت 20%، وظلت نسبة تأييد الألمان للحزب الديمقراطي الحر عند 8% دون تغيير، وفقا لنتائج الاستطلاع.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر. يشار إلى أن استطلاع معهد "إينسا" شمل 1.457 شخصا، وتم إجراؤه خلال الفترة بين 6 و10 شباط/فبراير الجاري.

ع.ش / ح.ز (د.ب.أ)