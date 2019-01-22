استطلاع: تزايد تأييد الألمان للاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل

كشف استطلاع ألماني حديث عن تزايد تأييد المواطنين مجددا للاتحاد المسيحي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا والذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وأوضح استطلاع "زونتاغس ترند" (اتجاه الأحد)، الذي يتم إجراؤه لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية والذي نشرته في عددها الصادر اليوم الأحد (10 مارس/ آذار 2019) أن تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي زاد بمقدار نقطتين مئويتين مقارنة بالأسبوع الماضي وبلغ 31 بالمئة حاليا.

وفي المقابل، تراجع تأييد المواطنين للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم بنسبة نقطة مئوية، إلى 17 بالمئة فقط. وظل حزب الخضر في المرتبة الثالثة بنسبة 16 بالمئة. كما احتفظ حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض بنفس النسبة قبل أسبوع وهي 14 بالمئة.

وبينما فقد حزب اليسار الألماني المعارض نقطة مئوية في استطلاع هذا الأسبوع ليصل إلى 9 بالمئة، ظل الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) محتفظا بنسبة تأييد المواطنين له عند 8 بالمئة.

تجدر الإشارة إلى أنه بحلول 14 آذار/ مارس الجاري يكون قد مر عام كامل على تشكيل الائتلاف الحاكم في ألمانيا بقيادة ميركل. وقد تم إجراء الاستطلاع في الفترة بين 28 شباط/ فبراير الماضي و9 آذار/ مارس الجاري وشمل 1906 شخص.

ص.ش/ع.ش (د ب أ)