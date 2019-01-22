استطلاع: تزايد تأييد الألمان للاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل

كشف استطلاع ألماني حديث عن تزايد تأييد المواطنين مجددا للاتحاد المسيحي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا والذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وأوضح استطلاع "زونتاغس ترند" (اتجاه الأحد)، الذي يتم إجراؤه لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية والذي نشرته في عددها الصادر اليوم الأحد (10 مارس/ آذار 2019) أن تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي زاد بمقدار نقطتين مئويتين مقارنة بالأسبوع الماضي وبلغ 31 بالمئة حاليا.
وفي المقابل، تراجع تأييد المواطنين للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم بنسبة نقطة مئوية، إلى 17 بالمئة فقط. وظل حزب الخضر في المرتبة الثالثة بنسبة 16 بالمئة. كما احتفظ حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض بنفس النسبة قبل أسبوع وهي 14 بالمئة.
وبينما فقد حزب اليسار الألماني المعارض نقطة مئوية في استطلاع هذا الأسبوع ليصل إلى 9 بالمئة، ظل الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) محتفظا بنسبة تأييد المواطنين له عند 8 بالمئة.
تجدر الإشارة إلى أنه بحلول 14 آذار/ مارس الجاري يكون قد مر عام كامل على تشكيل الائتلاف الحاكم في ألمانيا بقيادة ميركل. وقد تم إجراء الاستطلاع في الفترة بين 28 شباط/ فبراير الماضي و9 آذار/ مارس الجاري وشمل 1906 شخص.
ص.ش/ع.ش (د ب أ)
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هكذا تروج الأحزاب الألمانية لبرامجها الانتخابية
الوطنية الخالصة
22 ألف ملصق انتخابي و20 مليون يورو هي ميزانية حملة حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي. ويروج الحزب بروح الوطنية، إذ استخدم ألوان العلم الألماني في الملصقات الإعلانية. "نحن بلد في وضع جيد ويمكننا أن نفتخر بهذا البلد" كما قال الأمين العام للحزب بيتر تاوب . ويتم التركيز في الحملة على قضايا مثل الأمن والأسرة والعمل.
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هكذا تروج الأحزاب الألمانية لبرامجها الانتخابية
المواطن في صلب الإهتمام
بدأت حملة الحزب الديمقراطي الاشتراكي بملصقات انتخابية تركز على اهتمامات المواطنين مثل التعليم، والأسرة، والتقاعد والاستثمار والمساواة في الأجور. في الجولة الثانية من الانتخابات برز مرشح الحزب مارتن شولتس. ويخطط سباق انتخابات الحزب لشيء جديد، لكنه لا يزال سراً. وستكلف الحملة الدعائية الحزب 24 مليون يورو.
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هكذا تروج الأحزاب الألمانية لبرامجها الانتخابية
رئيس الحزب يجسد الحملة بنفسه
أكثر من 5 ملايين يورو بلغت تكلفة الحملة الدعائية للحزب الديموقراطي الحر (الليبرالي)، والتي تعول على شخص واحد وهو زعيم الحزب كريستيان ليندنر. ويظهر ليندنر بلحية خفيفة، مرتديا قميصاً أبيضا. "دعونا نفكر بشكل جديد!" بهذا الشعار يريد الحزب أن يصل في أيلول/ سبتمرإلى البرلمان. وإلى جانب شخصنة الحملة الانتخابية، يعتمد الحزب أيضا على عدة مقاطع نصية وعبارات كثيرة للدعاية لبرنامجه الانتخابي.
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هكذا تروج الأحزاب الألمانية لبرامجها الانتخابية
"لهذا أختار الخضر"
ويعتمد حزب الخضر هذه المرة على الكثير من العبارات التقليدية في تاريخه وذات الرمزية. ولا يزال الحزب وفيا للموضوعات التقليدية مثل البيئة أو الاندماج والتي تحتل جل اهتمامه. وانطلقت الحملة الدعائية تحت شعار" لهذا اختار الخضر". وظهرت زهرة عباد الشمس الصفراء كرمزأساسي في كل الملصقات الانتخابية.
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هكذا تروج الأحزاب الألمانية لبرامجها الانتخابية
دعاية انتخابية مثيرة للجدل
وكانت أكثر الملصقات الاعلانية إثارة للجدل، ملصقات حزب "البديل" والتي حملت شعار: "المانيا، ثقي بنفسك". كما ظهرت جرأة الحزب اليميني الشعبوي،أيضا من خلال التركيز على مواضيع معينة في ملصقاته الإعلانية مثيرة للجدل على نطاق واسع، منها موضوع الإسلام.
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هكذا تروج الأحزاب الألمانية لبرامجها الانتخابية
غياب وجوه الحزب
كتابة باللون الأبيض بالإضافة إلى اللون الأحمر، الذي يرمز للحزب. بهذا الأسلوب ظل حزب اليسار وفيا لأسلوبه في الحملة الانتخابية السابقة. لكنه استغنى هذه المرة عن وجوه الحزب في الملصقات. ومن خلال شعار "لا رغبة في مواصلة نفس السياسة" ركز الحزب في حملته الدعائية على مواضيع جديدة مثل الإيجارات بأسعار معقولة، والعدل في المعاشات التقاعدية، وكذلك وقف تصدير الأسلحة.
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هكذا تروج الأحزاب الألمانية لبرامجها الانتخابية
بعيداً عن الجدية
"ضبط رواتب المسؤولين التنفيذيين مع حجم حمالة الصدر وفرملة سعر البيرة". مثل هذه المطالب يمكن العثور عليها في البرنامج الانتخابي لحزب " الحزب"، والذي تتشابه ملصقاته الإعلانية في معظمها. الهجاء بأسلوب الآباء المؤسسين وهم مجموعة من محرري المجلة الساخرة "تايتانيك". والمرشح لمنصب المستشار في اللانتخابات العامة هو الفنان سردار سومونكو. سيمينوفا، جنينا/ إيمان ملوك