 استطلاع: تزايد تأييد الألمان للاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل | أخبار | DW | 10.03.2019

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أخبار

استطلاع: تزايد تأييد الألمان للاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل

قبيل مرور عام على تشكيل الحكومة الألمانية الحالية، أظهر استطلاع للرأي زيادة التأييد للاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة ميركل. بينما تقترب نسبة تأييد المواطنين الألمان للخصر من مثيلاتها للاشتراكيين.

Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (picture-alliance/AA/A. Hosbas)

كشف استطلاع ألماني حديث عن تزايد تأييد المواطنين مجددا للاتحاد المسيحي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا والذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وأوضح استطلاع "زونتاغس ترند" (اتجاه الأحد)، الذي يتم إجراؤه لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية والذي نشرته في عددها الصادر اليوم الأحد (10 مارس/ آذار 2019) أن تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي زاد بمقدار نقطتين مئويتين مقارنة بالأسبوع الماضي وبلغ 31 بالمئة حاليا.

مختارات

في أحدث استطلاع للرأي فقد حزب البديل لأجل ألمانيا المناهض للاجئين بعضا من شعبيته وتأييد المواطنين ليحل في المركز الرابع. هذا في وقت حقق كل من حزب ميركل وحزب الخضر تقدما طفيفا مقابل تراجع الديمقراطيين الاشتراكيين. (12.08.2018)

كادت الخلافات على سياسة الهجرة أن تتسبب في انهيار التحالف التاريخي داخل التكتل المسيحي بزعامة ميركل. ووفق استطلاع للرأي، نُشر الأحد، سجل هذا التكتل أسوأ نسبة تأييد له منذ 12 عاما، لكن ماذا عن الأحزاب الأخرى؟ (29.07.2018)

وفي المقابل، تراجع تأييد المواطنين للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم بنسبة نقطة مئوية، إلى 17 بالمئة فقط. وظل حزب الخضر في المرتبة الثالثة بنسبة 16 بالمئة. كما احتفظ حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض بنفس النسبة قبل أسبوع وهي 14 بالمئة.

وبينما فقد حزب اليسار الألماني المعارض نقطة مئوية في استطلاع هذا الأسبوع ليصل إلى 9 بالمئة، ظل الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) محتفظا بنسبة تأييد المواطنين له عند 8 بالمئة.

تجدر الإشارة إلى أنه بحلول 14 آذار/ مارس الجاري يكون قد مر عام كامل على تشكيل الائتلاف الحاكم في ألمانيا بقيادة ميركل. وقد تم إجراء الاستطلاع في الفترة بين 28 شباط/ فبراير الماضي و9 آذار/ مارس الجاري وشمل 1906 شخص.

ص.ش/ع.ش (د ب أ)

  • Wahlplakate in Berlin CDU Angela Merkel (picture alliance/dpa/B.Pedersen)

    هكذا تروج الأحزاب الألمانية لبرامجها الانتخابية

    الوطنية الخالصة

    22 ألف ملصق انتخابي و20 مليون يورو هي ميزانية حملة حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي. ويروج الحزب بروح الوطنية، إذ استخدم ألوان العلم الألماني في الملصقات الإعلانية. "نحن بلد في وضع جيد ويمكننا أن نفتخر بهذا البلد" كما قال الأمين العام للحزب بيتر تاوب . ويتم التركيز في الحملة على قضايا مثل الأمن والأسرة والعمل.

  • SPD Wahlplakat 2017

    هكذا تروج الأحزاب الألمانية لبرامجها الانتخابية

    المواطن في صلب الإهتمام

    بدأت حملة الحزب الديمقراطي الاشتراكي بملصقات انتخابية تركز على اهتمامات المواطنين مثل التعليم، والأسرة، والتقاعد والاستثمار والمساواة في الأجور. في الجولة الثانية من الانتخابات برز مرشح الحزب مارتن شولتس. ويخطط سباق انتخابات الحزب لشيء جديد، لكنه لا يزال سراً. وستكلف الحملة الدعائية الحزب 24 مليون يورو.

  • Wahlplakat 2017 FDP

    هكذا تروج الأحزاب الألمانية لبرامجها الانتخابية

    رئيس الحزب يجسد الحملة بنفسه

    أكثر من 5 ملايين يورو بلغت تكلفة الحملة الدعائية للحزب الديموقراطي الحر (الليبرالي)، والتي تعول على شخص واحد وهو زعيم الحزب كريستيان ليندنر. ويظهر ليندنر بلحية خفيفة، مرتديا قميصاً أبيضا. "دعونا نفكر بشكل جديد!" بهذا الشعار يريد الحزب أن يصل في أيلول/ سبتمرإلى البرلمان. وإلى جانب شخصنة الحملة الانتخابية، يعتمد الحزب أيضا على عدة مقاطع نصية وعبارات كثيرة للدعاية لبرنامجه الانتخابي.

  • Wahlplakat Bündnis 90 Die Grünen 2017 Wahlkampf

    هكذا تروج الأحزاب الألمانية لبرامجها الانتخابية

    "لهذا أختار الخضر"

    ويعتمد حزب الخضر هذه المرة على الكثير من العبارات التقليدية في تاريخه وذات الرمزية. ولا يزال الحزب وفيا للموضوعات التقليدية مثل البيئة أو الاندماج والتي تحتل جل اهتمامه. وانطلقت الحملة الدعائية تحت شعار" لهذا اختار الخضر". وظهرت زهرة عباد الشمس الصفراء كرمزأساسي في كل الملصقات الانتخابية.

  • Wahlplakat AfD Wahlkampf 2017

    هكذا تروج الأحزاب الألمانية لبرامجها الانتخابية

    دعاية انتخابية مثيرة للجدل

    وكانت أكثر الملصقات الاعلانية إثارة للجدل، ملصقات حزب "البديل" والتي حملت شعار: "المانيا، ثقي بنفسك". كما ظهرت جرأة الحزب اليميني الشعبوي،أيضا من خلال التركيز على مواضيع معينة في ملصقاته الإعلانية مثيرة للجدل على نطاق واسع، منها موضوع الإسلام.

  • Wahlplakat Die Linke 2017

    هكذا تروج الأحزاب الألمانية لبرامجها الانتخابية

    غياب وجوه الحزب

    كتابة باللون الأبيض بالإضافة إلى اللون الأحمر، الذي يرمز للحزب. بهذا الأسلوب ظل حزب اليسار وفيا لأسلوبه في الحملة الانتخابية السابقة. لكنه استغنى هذه المرة عن وجوه الحزب في الملصقات. ومن خلال شعار "لا رغبة في مواصلة نفس السياسة" ركز الحزب في حملته الدعائية على مواضيع جديدة مثل الإيجارات بأسعار معقولة، والعدل في المعاشات التقاعدية، وكذلك وقف تصدير الأسلحة.

  • Screenshot Die Partei (Twitter/DiePartei)

    هكذا تروج الأحزاب الألمانية لبرامجها الانتخابية

    بعيداً عن الجدية

    "ضبط رواتب المسؤولين التنفيذيين مع حجم حمالة الصدر وفرملة سعر البيرة". مثل هذه المطالب يمكن العثور عليها في البرنامج الانتخابي لحزب " الحزب"، والذي تتشابه ملصقاته الإعلانية في معظمها. الهجاء بأسلوب الآباء المؤسسين وهم مجموعة من محرري المجلة الساخرة "تايتانيك". والمرشح لمنصب المستشار في اللانتخابات العامة هو الفنان سردار سومونكو. سيمينوفا، جنينا/ إيمان ملوك


مختارات

هكذا تروج الأحزاب الألمانية لبرامجها الانتخابية

اختلفت الأساليب الدعائية التي اعتمدتها الأحزاب الانتخابية لإقناع المواطنين ببرامجهم الانتخابية بين الأسلوب التقليدي وشخصنة الحملة والمثير والساخر. في هذه الجولة المصورة لمحة عن مختلف هذه الحملات الدعائية. (10.08.2017)  

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