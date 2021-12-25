استطلاع: تراجع تأييد الألمان للحق في اللجوء في بلادهم

أظهر استطلاع حديث أن الحق في اللجوء فقد الدعم بين المواطنين في ألمانيا.
وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد ألنسباخ للديمقراطية بألمانيا بتكليف من صحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس (23 مارس/آذار 2023) أن 39% فقط ممن شملهم الاستطلاع في ألمانيا يرون الحق في اللجوء في شكله الحالي جيداً.
يذكر أن هذه النسبة كانت تبلغ 52% في عام 2017.
وفي المقابل ذكر 49% ممن شملهم الاستطلاع أنه لابد من تقييد الحق في اللجوء في ألمانيا، فيما كانت تبلغ نسبة من يرون ذلك 39% فقط في عام 2017.
وبحسب الاستطلاع، يرى 20% فقط ممن شملهم الاستطلاع من المواطنين الألمان أن بلادهم قادرة حالياً على استقبال مزيد من اللاجئين، وفي المقابل رأى 59% ممن شملهم الاستطلاع أن ذلك أمر غير ممكن.
يذكر أن عدد طالبي اللجوء في ألمانيا زاد مؤخراً، حيث تم تسجيل 26 ألفاً و149 طلب لجوء لدى الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين بألمانيا في شباط/فبراير الماضي. وكان هذا العدد يبلغ 13 ألفاً و915 طلب في شباط/فبراير من العام الماضي.
زيادة عدد طلبات اللجوء للاتحاد الأوروبي
من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يورستات) اليوم أنه في عام 2022 قدم 881 ألفاً و200 شخص طلبات لجوء إلى الاتحاد الأوروبي، بزيادة نسبتها 64% مقارنة بعام 2021.
وقالت يوروستات أن الأرقام تزايدت للعام الثاني على التوالي. وفي عام 2021، تقدم 537 ألفا و400 شخص بطلبات الحماية الدولية. وفي عام 2020، تراجعت الطلبات إلى 417 ألفاً و100بسبب جائحة كوفيد 19.
ولم يصل بعد العدد المتزايد من المتقدمين الراغبين في اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي إلى أرقام عامي 2015 و2016، المرتبطين بالحرب في سوريا عندما تقدم أكثر من مليون شخص بطلبات للجوء كل عام من هذين العامين.
وفي الوقت نفسه في عام 2022، استضافت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أكثر من 4 ملايين شخص فروا من الغزو الروسي لأوكرانيا بموجب مجموعة طارئة من إجراءات الحماية.
وتم منح الأوكرانيين الذين فروا إلى الاتحاد الأوروبي حماية فورية بعدما تبنت الدول الأعضاء في التكتل قواعد طارئة مؤقتة لحالات التدفق الجماعي للأشخاص لمدة عام. ومن المحتمل إجراء عمليات تمديد لما إجماليه عامين .
ويهدف الاقتراح لتجنب الإجراءات الوطنية الطويلة لطلبات اللجوء المطلوبة للتعامل مع أعداد كبيرة من الأشخاص النازحين.
ويشكل السوريون غالبية طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013. وفي عام 2022، تقدم 131ألفاً و970 شخصا سورياً بطلبات للحصول على الحماية الدولية في الاتحاد الأوروبي ما يمثل 15%من الطلبات. وجاءت أفغانستان في المرتبة الثانية بـ113ألفا و495 شخصا أو 13% من عدد الطلبات.
ع.ح./أ.ح. (د ب أ)
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بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!
لم تنس غيتارها رغم الحرب!
الحرب في أوكرانيا دفعت أكثر من 1,5 مليون شخص للجوء إلى البلدان المجاورة، ومنهم الطفلة الأوكرانية ليليا التي لم تنس غيتارها رغم الحرب، وجلبته معها في رحلة لجوئها إلى الحدود البولندية. تجلس ليليا مع شقيقتها وقريبات لهما على جذع شجرة مقطوع ومغطى بالبطاطين. تعزف أغنية حزينة والجميع ينصت إليها، تبتسم، لكن يلوح من عينيها خوف كبير.
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بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!
نساء وأطفال
تشكل النساء والأطفال الغالبية العظمى من لاجئي أوكرانيا إلى البلدان المجاورة، لأن كييف منعت خروج الذكور من سن 18 إلى 60 عاماً بسبب حالة الطوارئ، ليبقوا في البلاد ويدافعوا عنها. في الصورة عشرات اللاجئات الأوكرانيات يأخذن قسطاً من الراحة في معبر ميديكا الحدودي بعد دخولهن إلى بولندا.
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بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!
إنقاذ ما يمكن إنقاذه!
ورغم اضطرار اللاجئات الأوكرانيات إلى الهرب دون أزواجهن أو إخوتهن، فقد جلبن معهن ما استطعن إنقاذه. مثل هذه الفتاة التي استطاعت إنقاذ قطتها من براثن الحرب. في الصورة التي التقطت بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب، كانت الفتاة في طريقها إلى معبر ميديكا الحدودي مع بولندا.
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بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!
وداع وقلق!
حزن على فراق الأهل وقلق عليهم وخوف من المستقبل: قد تكون هذه بعض المشاعر التي تعكسها نظرة هذه السيدة الأوكرانية في الصورة، التي تظهر فيها وهي تلوح لأهلها، بينما يتم إجلاؤها بقطار مع أطفالها من مدينة بالقرب من كييف.
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بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!
نساء في الملاجئ ومحطات المترو!
أما النساء اللواتي لم يستطعن الخروج بسبب الحرب، فيضطررن إلى التوجه إلى الملاجئ ومحطات المترو لحماية أنفسهن وعائلاتهن من القصف الروسي. في الصورة نساء وفتيات أوكرانيات يحتمين في محطة مترو بالعاصمة كييف.
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بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!
أمهات ومواليدهن في قبو المستشفى
بالنسبة للنساء المرضى واللواتي أنجبن حديثاً، يتم نقلهن إلى أقبية المستشفيات. في الصورة أطفال مرضى وحديثو الولادة بجانب أمهاتهم، تم نقلهم إلى قبو بمستشفى الأطفال في كييف لحمايتهم من عمليات القصف. فحتى المستشفيات لم تسلم، إذ تعرض المستشفى المركزي في قلب المدينة للقصف، كما تم استهداف محطات للطاقة والكهرباء في ضواحي المدينة.
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بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!
حرب في أوروبا بعد عقود من السلام!
وتعاني النساء المسنات من الحرب بشكل خاص، مثل هذه السيدة التي تحمل عكازها في الصورة، والتي يتم إنقاذها من قبل فرق الطوارئ من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي. ولعل هذه السيدة لم تكن تتوقع مثل كثيرين أن تشهد أوروبا حرباً كهذه بعد عقود من السلام.
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بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!
مدافعات عن البلد مهما كان السن
لكن التقدم في السن لم يمنع بعض النساء الأوكرانيات من تعلم كيفية الدفاع عن بلدهن. في الصورة تتعلم فالنتينا (79 عاماً) كيفية استخدام السلاح في دورة نظمها الحرس الوطني الأوكراني، لتساهم في الدفاع عن بلدها ضد الغزو الروسي.
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بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!
مدافعات عن حقوق الإنسان
كانت تاتيانا، التي تنتمي إلى أقلية الروما الغجربة، تجهز لعرسها وتستعد لتسلم وظيفة جديدة عندما بدأت الحرب. لكنها قررت البقاء في مدينتها الواقعة بين العاصمة كييف ومدينة خاركيف، وذلك لنقل الصورة الصحيحة وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان. تقول تاتيانا التي تعمل مدافعة عن حقوق الأقليات: "ما تقوم به روسيا جريمة حرب".
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بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!
زواج رغم الحرب!
ظروف الحرب لم تمنع أوكرانيات من التطلع إلى المستقبل، مثل ليزا الجندية في الجيش الأوكراني، والتي لم تمنعها ظروف الحرب ومعاناتها عن الاحتفال بزواجها من حبيبها فاليري، الجندي الأوكراني. احتفل الزوجان بزواجهما في السادس من آذار/مارس 2022 وهما في جبهة الدفاع عن العاصمة كييف. في الصورة يقدم فاليري باقة ورد لزوجته.
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بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!
صحفيات يغطين الحرب!
تفرض الحرب تحديات كبيرة على الصحفيات أيضاً. مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا. وفي الصورة تتحدث عن الأوضاع في مدينة تشيرنيفتسي الأوكرانية بالقرب من الحدود مع رومانيا. تقول فاني: "يسأل الناس في تشيرنيفتسي: متى ستعود حياتهم إلى ما كانت عليه قبل 24 شباط/ فبراير؟".
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بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!
متى تنتهي الحرب؟
حتى الآن لا يعرف أحدٌ متى ستنتهي الحرب في أوكرانيا، لكن تبقى الآمال بأن تنتهي قريباً ليلتئم شمل العائلات الأوكرانية من جديد، كما تأمل هذه الفتاة الأوكرانية التي لجأت إلى الحدود البولندية. إعداد: محيي الدين حسين/عباس الخشالي