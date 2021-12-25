استطلاع: تراجع تأييد الألمان للحق في اللجوء في بلادهم

أظهر استطلاع حديث أن الحق في اللجوء فقد الدعم بين المواطنين في ألمانيا.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد ألنسباخ للديمقراطية بألمانيا بتكليف من صحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس (23 مارس/آذار 2023) أن 39% فقط ممن شملهم الاستطلاع في ألمانيا يرون الحق في اللجوء في شكله الحالي جيداً.

يذكر أن هذه النسبة كانت تبلغ 52% في عام 2017.

وفي المقابل ذكر 49% ممن شملهم الاستطلاع أنه لابد من تقييد الحق في اللجوء في ألمانيا، فيما كانت تبلغ نسبة من يرون ذلك 39% فقط في عام 2017.

وبحسب الاستطلاع، يرى 20% فقط ممن شملهم الاستطلاع من المواطنين الألمان أن بلادهم قادرة حالياً على استقبال مزيد من اللاجئين، وفي المقابل رأى 59% ممن شملهم الاستطلاع أن ذلك أمر غير ممكن.

يذكر أن عدد طالبي اللجوء في ألمانيا زاد مؤخراً، حيث تم تسجيل 26 ألفاً و149 طلب لجوء لدى الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين بألمانيا في شباط/فبراير الماضي. وكان هذا العدد يبلغ 13 ألفاً و915 طلب في شباط/فبراير من العام الماضي.

زيادة عدد طلبات اللجوء للاتحاد الأوروبي

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يورستات) اليوم أنه في عام 2022 قدم 881 ألفاً و200 شخص طلبات لجوء إلى الاتحاد الأوروبي، بزيادة نسبتها 64% مقارنة بعام 2021.

حال مخيم طالبي لجوء في قبرص بالاتحاد الأوروبي

وقالت يوروستات أن الأرقام تزايدت للعام الثاني على التوالي. وفي عام 2021، تقدم 537 ألفا و400 شخص بطلبات الحماية الدولية. وفي عام 2020، تراجعت الطلبات إلى 417 ألفاً و100بسبب جائحة كوفيد 19.

ولم يصل بعد العدد المتزايد من المتقدمين الراغبين في اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي إلى أرقام عامي 2015 و2016، المرتبطين بالحرب في سوريا عندما تقدم أكثر من مليون شخص بطلبات للجوء كل عام من هذين العامين.

وفي الوقت نفسه في عام 2022، استضافت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أكثر من 4 ملايين شخص فروا من الغزو الروسي لأوكرانيا بموجب مجموعة طارئة من إجراءات الحماية.

وتم منح الأوكرانيين الذين فروا إلى الاتحاد الأوروبي حماية فورية بعدما تبنت الدول الأعضاء في التكتل قواعد طارئة مؤقتة لحالات التدفق الجماعي للأشخاص لمدة عام. ومن المحتمل إجراء عمليات تمديد لما إجماليه عامين .

ويهدف الاقتراح لتجنب الإجراءات الوطنية الطويلة لطلبات اللجوء المطلوبة للتعامل مع أعداد كبيرة من الأشخاص النازحين.

ويشكل السوريون غالبية طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013. وفي عام 2022، تقدم 131ألفاً و970 شخصا سورياً بطلبات للحصول على الحماية الدولية في الاتحاد الأوروبي ما يمثل 15%من الطلبات. وجاءت أفغانستان في المرتبة الثانية بـ113ألفا و495 شخصا أو 13% من عدد الطلبات.

ع.ح./أ.ح. (د ب أ)