 استطلاع: تراجع التأييد لـ″حزب البديل″ الشعبوي في شرق ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.10.2020

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استطلاع: تراجع التأييد لـ"حزب البديل" الشعبوي في شرق ألمانيا

كشف استطلاع حديث أن "حزب البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي المعارض خسر قدراً كبيراً من تأييد المواطنين له في الولايات الواقعة بشرق البلاد، وانخفض من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثالثة في غضون عام واحد.

تراجع حزب البديل الشعبوي إلى المركز الثالث بشرق ألمانيا (صورة رمزية)

تراجع حزب البديل الشعبوي إلى المركز الثالث بشرق ألمانيا (صورة رمزية)

خلص استطلاع "زونتاغس ترند" الذي يجريه معهد "قنطار" لصالح صحفية "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية ونشرته في عددها الصادر اليوم الأحد (الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2020)، إلى أن تأييد المواطنين لـ"حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي تراجع كثيراً في شرق البلاد.

مختارات

تشهد ألمانيا تراجعاً في عدد المواطنين الذين يتبنون مواقف شعبوية، وفقاً لما كشفته دراسة حديثة أشارت إلى أن الثقة في تدابير الحكومة ضد كورونا أيضاً تلعب دوراً في ذلك، وسط مخاوف من دور حزب البديل اليميني في زيادة الشعبوية.

طرد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي المتحدث السابق باسمه كريستيان لوت بعد تقارير تحدثت عن إدلائه بتصريحات، في فيلم وثائقي، تدعو لقتل المهاجرين. ولا يزال بعض الغموض يحوم حول حيثيات التصريحات التي أدلى بها لوت.

كشف استطلاع حديث ارتفاع شعبية حزب البديل اليميني الشعبوي في صفوف الرجال في شرق ألمانيا لتصل إلى مستوى شعبية حزب المستشارة أنغيلا ميركل. لكن الاستطلاع بيّن تدني شعبية البديل لدى النساء في الشرق.

وكان الحزب الشعبوي المعارض قد بلغ 24 بالمئة في الأسبوع الأربعين من عام 2019، وسبق بذلك الحزب المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم والذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بنقطة مئوية، ولكنه حصل الآن على 18 بالمئة فقط،  ليتراجع من المرتبة الأولى  إلى المرتبة الثالثة في غضون عام واحد.

وجاء "حزب البديل" في شرق ألمانيا حالياً خلف حزب اليسار الذي بلغت نسبة تأييده 19 بالمئة، وتراجع بشكل واضح عن حزب ميركل الذي حقق حالياً 30 بالمئة. وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم أيضاً على 13 بالمئة في شرق ألمانيا، وحصل حزب الخضر على 9 بالمئة، فيما حصل الحزب الديمقراطي الحر على 5 بالمئة فقط.

وشهد حزب البديل مؤخرا نزاعات داخلية، وفصلت الكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان الألماني "بوندستاغ" الأسبوع الماضي المتحدث الإعلامي السابق الخاص بها، كريستيان لوت،  بعد تقارير تواردت عن تصريحات غير إنسانية منه تجاه المهاجرين في برنامج تلفزيوني.

وكان مجلس إدارة الحزب على المستوى الاتحادي ألغى في أيار/ مايو الماضي عضوية، أندرياس كالبيتس، الرئيس السابق للحزب بولاية براندنبورغ، وبرر ذلك باتصالات سابقة له مع الوسط اليميني المتطرف.

وعلى المستوى ألمانيا ككل كشف الاستطلاع أن الاتحاد المسيحي خسر على المستوى الاتحادي نقطة مئوية وبلغت نسبة تأييده 35 بالمئة، ولكنه يظل أقوى تكتل حزبي في ألمانيا، فيما بقيت نسبة تأييد المواطنين للخضر عند 18 بالمئة، وللاشتراكيين الديمقراطيين عند 16 بالمئة، ولحزب البديل عند 11 بالمئة، وللحزب الديمقراطي الحر عند 6 بالمئة، فيما زادت نسبة تأييد المواطنين لحزب اليسار المعارض بنسبة نقطة مئوية واحدة وبلغت 9 بالمئة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستطلاع شمل 2397 شخصاً، وتم إجراؤه في الفترة بين 22 و30 أيلول/ سبتمبر الماضي.

ع.ج.م/ع.غ (د ب أ)

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    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    تأتي الذكرى الثلاثون للوحدة الألمانية مشوبة بوباء كورونا وما تركه من آثار على الحياة العامة والاقتصاد، حيث تستعد ألمانيا كباقي دول أوروبا لموجة ثانية من الوباء. وبهذه المناسبة يُنظم معرض في الهواء الطلق في مدينة بوتسدام بولاية براندنبورغ تحت شعار "30 عاماً- 30 يوماً -30 مرة في ألمانيا". ويستمر معرض "آينهايتس أكسبو" لمدة ثلاثين يوماً، حيث تشارك فيه الولايات الألمانية والكثير الهيئات الدستورية.

  • Deutschland Eröffnung EinheitsEXPO Potsdam (imago images/C. Spicker)

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

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  • Kiel | Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit: Brandenburger Tor Modell (picture-alliance/dpa/C. Rehder)

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    وكان احتقال العام الماضي بهذه الذكى المهمة على طريق الديمقراطية الألمانية قد أُقيم في قلب مدينة كييل شمال ألمانيا، إذ تم تشييد بوابة نموذجية من بوابة براندنبورغ التاريخية ببرلين، وذلك كرمز لإعادة توحيد ألمانيا. ويقبل السياح الأجانب والمواطنون الألأمان بمئات الآلاف للمشاركة في الاحتفالات الرسمية والشعبية التي تقام كل عام بمدينة من مدن ألمانيا.

  • 29.10.2014 DW DOKU Schabowskis Zettel 2

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989، أعلن عضو مكتب الحزب الحاكم بجمهورية ألمانيا الشرقية سابقا غونتر شابوسكي عن اعتماد قانون يسمح لمواطني ألمانيا الشرقية بالتنقل عبر النقاط الحدودية، ما أدى إلى اندفاع ألاف الألمان من برلين الشرقية إلى المعابر الحدودية، وتم استقبالهم في الجزء الغربي بحماس كبير. ذلك التصريح المثير للجدل أعتبر "زلة لسان".

  • Deutschland Hans Modrow gewählter Ministerpräsident der DDR

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    بعد أربعة أيام من سقوط الجدار، وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، اختار مجلس الشعب في ألمانيا الشرقية هانز مودرو رئيسا لمجلس الوزراء، بيد أنه فشل في ذلك.

  • Deutschland Kohl stellt den Zehn-Punkte-Plan für die Wiedervereinigung vor

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

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  • Bildergalerie Mauerfall

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1989 و تحت ضغط التصويت تم تسليم المكتب السياسي واللجنة المركزية في ألمانيا الشرقية. كما استقال أيغون كرينز الذي حاول إنقاذ دولة ألمانيا الشرقية بتقديم تنازلات مدنية.

  • Bildergalerie Helmut Kohl 1989

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    19 كانون الأول / ديسمبر المستشار الألماني هيلموت كول يخطب أمام عشرات الآلاف من الألمان الشرقيين، أمام أنقاض كنيسة "السيدة العذراء" في مدينة دريسدن، ويتحدث عن خطط وحدة الأمة سلميا، فألهب مشاعر الجماهير، وأثار إعجاب العالم.

  • Berlin 1990 Demonstranten stürmen die Zentrale der Staatsicherheit der DDR

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    في 15 كانون الثاني/ يناير 1990 سقطت معظم مقار جهاز أمن الدولة " شتازي" في يد الحركة الشعبية، العديد من الوثائق أتلفت أو اختفت دون معرفة مصيرها قبل اقتحام المتظاهرين للمقار

  • Deutschland Volkskammer Wahlen 1990 DDR

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    18 آذار/ مارس 1990 أجريت انتخابات مجلس الشعب في ألمانيا الشرقية، وأستطاع هيلموت كول حشد الجماهير، حيث أدى ظهوره في مناطق التجمعات، إلى جذب حوالي مليون شخص في أحد اللقاءات الجماهيرية، ما أدى إلى فوز تحالف كول على الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي كان يعتبر الحزب المفضل.

  • Währungsunion DDR D Mark DM Umtausch Sparkasse Bank

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    في بون تم التوقيع في 18 أيار/ مايو على وثيقة تضمنت استبدال عملة ألمانيا الشرقية. وفي 1. تموز/ يوليو اعتماد عملة المارك الألماني الغربي كعملة لكل ألمانيا.

  • Kohl und Gorbatschow im Kaukasus

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    15 و16 تموز/ يوليو 1990. مخاوف القيادة السوفيتية من ألمانيا موحدة في الناتو كانت تشكل إحدى أهم العقبات أمام توحد ألمانيا. لكن إقرار الناتو بتشكيل حلف دفاعي فقط ساهم في تهدئة موسكو، واستطاع هيلموت كول أن يحصل على موافقة الرئيس السوفيتي آنذاك غورباتشوف على عضوية ألمانيا الموحدة في الناتو.

  • Deutschland DDR Volkskammer Abstimmung zum Beitritt

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    23 آب/ أغسطس 1990: أعضاء برلمان ألمانيا الشرقية (مجلس الشعب) يقررون انضمام جمهورية ألمانيا الشرقية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

  • Vertragsunterzeichnung zur Deutschen Einheit in Moskau 1990

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    12 أيلول/ سبتمبر 1990: في النهاية بقيت الأمور المالية، حيث عرضت ألمانيا على موسكو مبلغ 12 مليار مارك ألماني، تعويضا عن تكاليف سحب الجيش الأحمر من ألمانيا الشرقية، إلا أن غورباتشوف اعترض على المبلغ. كول بقي متصلبا، لكنه عرض إضافة ثلاثة مليارات مارك إلى المبلغ كقرض، ما ساهم في توقيع ما عرف باتفاق " 2 زائد أربعة" بين الألمانيتين وكل الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة، فرنسا، وبريطانيا.

  • Feier der deutschen Wiedervereinigung vor dem Berliner Reichstag

    في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية

    3 تشرين الأول/ أكتوبر 1990: وزراء خارجية القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية يتنازلون في نيويورك عن امتيازات تقسيم المناطق الألمانية، ومجلس الشعب في ألمانيا الشرقية ينعقد لآخر مرة ويعلن انسحاب ألمانيا الشرقية من معاهدة وارسو. الساعة 12 منتصف الليل أرتفع العلم الألماني قبالة مبنى "الرايشتاغ" ببرلين، حيث تجمع هناك قرابة 2 مليون ألماني، ليحتفلوا بالوحدة الألمانية.


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انتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، انتخاب عضو الحزب الديمقراطي الحر، توماس كِمريش، رئيسا لوزراء ولاية تورينغن الألمانية، بدعم من أصوات حزب "البديل من أجل ألمانيا"، قائلة إن ذلك أمر "لا يغتفر".

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