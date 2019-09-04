 استطلاع: تدني غير مسبوق لشعبية حزب ″البديل″ الشعبوي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.05.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

استطلاع: تدني غير مسبوق لشعبية حزب "البديل" الشعبوي

وفق استطلاع للرأي، فإن الحزب اليميني الشعبوي قد انخفضت شعبيته إلى أقل من عشرة في المائة على الصعيد الوطني في الوقت الذي يدور فيه صراع داخل الحزب على السلطة.

Deutschland Braunschweig AfD Bundesparteitag | Abstimmung (Getty Images/AFP/R. Hartmann)

 انخفضت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني الشعبوي، إلى أقل من عشرة في المائة على الصعيد الوطني في استطلاع حديث وذلك وسط صراع عنيف على السلطة يدور داخل أروقة الحزب.

مختارات

أظهر استطلاع للراي ارتفاع شعبية الائتلاف الحاكم في ألمانيا ورضى الغالبية من الألمان عن طريقة إدارة الائتلاف بقيادة ميركل لأزمة جائحة كورونا، فيما أنهت المستشارة اليوم فترة العزل الصحي وعاودت العمل من مكتب المستشارية. (03.04.2020)

أظهر استطلاع حديث للرأي تراجع شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" بين الناخبين الألمان إلى أدنى مستوى له منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت قبل عامين ونصف. ولكن في صالح أي حزب صب تراجع اليميني الشعبوي؟ (19.04.2020)

وفي استطلاع نشره معهد إنسا لصحيفة "بيلد" يوم الثلاثاء (26 مايو/أيار 2020)، خسر الحزب نقطة واحدة مقارنة بالأسبوع السابق، محققا نسبة 9.5 بالمائة. وهذه النتيجة هي الأسواً منذ بداية أغسطس 2017 في استطلاعات معهد إنسا.

ويدور صراع على السلطة بين القوى اليمينية المتطرفة والأكثر اعتدالًا في حزب AfD على قدم وساق في منتصف مايو/أيار بعد أن أعلن المجلس التنفيذي الاتحادي -تحت ضغط من زعيم الحزب يورغ مويتن – عن إلغاء عضوية أندرياس كاليبيتز في برلمان ولاية براندنبورغ.

كما أظهر الاستطلاع أيضاً احتفاظ تكتل الاتحاد الديموقراطي المسيحي CDU والحزب الاجتماعي المسيحي CSU على نسبة 37 في المئة والتي حصل عليها في الأسبوع السابق، فيما حصل حزب الخضر على  18 في المائة والديمقراطيون الأحرار FDPعلى نسبة  ستة في المئة دون تغيير.

مشاهدة الفيديو 02:14

تواصل التنديد الشعبي باعتداء هاناو ومطالبة بمزيد من التدابير الأمنية ضد التطرف اليميني

وتحسنت مؤشرات الحزب الديمقراطي الاشتراكي بمقدار نقطة واحدة إلى 15 في المائة، وحزب اليسار بمقدار نصف نقطة إلى ثمانية في المائة.

وبذلك يكون الائتلاف الكبير بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري (CSU)، قد حصل على 52 بالمائة، فيما حصل تحالف أسود-أخضر على  55 بالمائة. وحصل حزب الخضر و الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وحزب اليسار معا على 41 بالمائة، وهي نسبة لا تسمح للحزبين بالحصول على الغالبية البرلمانية.

أجرى معهد إنسا  "Insa-Meinungstrend"، الاستطلاع بتكليف من صحيفة "بيلد". وشارك فيه 2062 مواطنًا من الجمعة الماضية إلى الاثنين.

ع.ح./و.ب. (ا ف ب)

  • Amadeu Antonio (Amadeu Antonio Stiftung)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    أول ضحايا اليمين المتطرف انغولي

    يعد الأنغولي آمادو أنتونيو كيوا من أول ضحايا عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وقد هاجمته مجموعة من النازيين الجديد في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990، وقتله المهاجمون ومثلوا بجثته.

  • Deutschland Mölln Anschläge 1992 (AP)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    ضحايا أتراك في هجوم بمدينة مولن

    مبنى في مدينة مولن شمال ألمانيا، تعرض لهجوم نفذه النازيون الجدد في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، وأسفر إحراق البناء عن مصرع 3 أشخاص من أصول تركية، والبمنى كان يسكنه بشكل أساسي مهاجرون أتراك إلى ألمانيا.

  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben (privat/dapd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الخلية النازية السرية في 1996

    يمينيون راديكاليون بمدينة أيرفورت. لأكثر من 10 سنوات ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا. ومن بين المتهمين بجرائم متنوعة أوفه موندلوز وأوفه بونهارت ومانفريد لودر (صورة ملتقطة للثلاثة في عام 1996)

  • default

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات اليمين المتطرف طالت حتى المراقص

    صورة تظهر 3 من ضحايا هجوم اليمين المتطرف، حيث هاجم ذوو الرؤوس الحليقة مرقصاً للديسكو في ألمانيا في 19 كانون الثاني/ يناير 2003، وقتلوا طعنا 3 شبان يظهرون في الصورة.

  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الأجانب هدف دائم لخلية "إن إس يو"

    قتلت خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة عشرة أشخاص على الأقل من عام 2000 إلى 2007. تسعة من الضحايا من أصول أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما قتلت المجموعة الارهابية شرطية ألمانية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    مسجد في لايبزغ تعرض لهجوم اليمين المتطرف

    مجهولون يلقون براس خنزير في باحة مسجد بمدينة لايبزغ في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. ويُحسب إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة.

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    عنف اليمين أكثر نشاطا في شرق ألمانيا

    في عام 2014 سجل 47 اعتداء ذي دوافع عنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد. صورة لعنصر من حليقي الرؤوس في برلين عام 2015.

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليمين المتطرف يرفض اللاجئين

    كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديد بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. الصورة من تظاهرات في مدينة فرايتال ضد اقامة مراكز ايواء اللاجئين عام 2015.

  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المشاعل من شعارات اليمين المتطرف

    عناصر من اليمين المتطرف يستعرضون قوتهم في مدينة ماغديبورغ في 16 يناير 2015، وذلك في مناسبة لاحياء ذكرى قيام الحرب العالمية الثانية. وتسجل مدن شرق المانيا على وجه الخصوص ارتفاعا متسارعا في عدد الموالين لحركات اليمين المتطرف والنازيين الجدد.

  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المتهم بمهاجمة المرشحة لمنصب عمدة كولونيا

    صورة من عام 2016، لعنصر من اليمين المتطرف ألقي القبض عليه بعد مهاجمته المرشحة لمنصب عمدة كولونيا هنريتا ريكر قبل يوم من انتخابها. الصورة تظهر المتهم وهو يدخل صالة المحكمة في دوسلدورف في 29 نيسان 2016.

  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليهود مازالوا هدفاً للنازيين الجدد

    أوفه أوتسي اوبالا صاحب المطعم اليهودي في مدينة كيمنيتس، يصف للصحفيين ما جرى في هجوم نفذته مجموعة من المقنعين المعادين لليهود والسامية، ويكشف عن اصابته في كتفه بحجر رماه به المهاجمون المقنعون في (27 آب / اغسطس 2018).

  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الصليب المعقوف ما زال شعارهم

    محموعة من النازيين الجدد يرفعون الصليب المعقوف وقد توهج فيه اللهيب في نيسان/ ابريل 2018. الصورة من طقوس خاصة جرت في منطقة لم يعلن عنها تمجيدا للحزب النازي.

  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات بمدينة هاناو على مقاهي الشيشه

    شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه.

    الكاتب: ملهم الملائكة


 

مواضيع ذات صلة

Deutschland Symbolbild AfD

وصفة نجاح حزب البديل من أجل ألمانيا 04.09.2019

حزب البديل من أجل ألمانيا يواصل التوسع بالنظر إلى نتيجة الانتخابات المحلية في ولايتي ساكسونيا وبراندنبورغ. نظرة في مشاريع حزب البديل وأخطاء الأحزاب الأخرى.

Ministerpräsidentenwahl in Thüringen

برلين تتخذ أول إجراء ضد انتخاب رئيس وزراء ولاية تورينغن الجديد 06.02.2020

أقدمت الحكومة الاتحادية في برلين على أول خطوة للتعبير عن موقفها الواضح من انتخاب رئيس وزراء ولاية تورينغن الجديد توماس كِمريش، وهو من الحزب الديموقراطي الحر (لبيرالي)، بأصوات حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  