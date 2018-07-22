استطلاع: تحالف ميركل يهبط لمستوى قياسي لأول مرة منذ 2006

انخفض التأييد الذي يحظى به التكتل المحافظ بقيادة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2006، وفق استطلاع للرأي نشرته اليوم الأحد (29 يوليو/ تموز 2018) صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية.

وأجرى الاستطلاع معهد "إمنيد" لقيادات الرأي، وجاءت نسبة التأييد لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له ميركل وحزبه الشقيق الاتحاد الاجتماعي المسيحي 29 بالمئة بانخفاض نقطة مئوية عن استطلاع سابق. وكانت نسبة التأييد في الانتخابات التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي تبلغ 33 بالمئة.

ويواجه الاتحاد الاجتماعي المسيحي انتخابات محلية صعبة في أكتوبر/ تشرين الأول فيما تظهر استطلاعات للرأي أنه قد يخسر الأغلبية المطلقة التي يتمتع بها في بافاريا.

ولم يحقق الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المشارك في الائتلاف مع المحافظين، مكاسب على حساب شريكيه بل تراجع التأييد له أيضا بنقطة مئوية إلى 18 بالمئة. ووفقا للاستطلاع الذي نشرته "بيلد أم زونتاغ" ظل تأييد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف دون تغيير عند 15 بالمئة فيما ارتفعت نسبة التأييد لحزب الخضر بنقطتين مئويتين إلى 14 بالمئة في أفضل نسبة له هذا العام.

ص.ش/ و.ب (رويترز)