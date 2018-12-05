 استطلاع: بناء المزيد من المساجد ″يزعج″ ربع شباب ألمانيا | أخبار | DW | 02.03.2019

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أخبار

استطلاع: بناء المزيد من المساجد "يزعج" ربع شباب ألمانيا

كشفت استطلاع أجري مؤخرا أنّ كل رابع شخص من شباب ألمانيا يزعجه بناء المزيد من المساجد في البلاد، فيما يرى أكثر من ثلث المستطلعة آرائهم أنّ النظام الديمقراطي الذي تبنته ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية معرض اليوم للخطر.

Ditib stellt neuen Vorstand vor (picture-alliance/dpa/O. Berg)

أجرى معهد "فورسا" الألماني لقياس مؤشرات الرأي استطلاعا عبر الإنترنت عرضه بالعبارة التالية" يزعجني أنّ المزيد من المساجد تُبنى في ألمانيا"، فاجاب 24 بالمائة من الفئة العمرية بين 16 و25 عاماً بالإيجاب على العبارة.

وكشف الاستطلاع أيضا، أن حوالي واحداً من كل اثنين من فئة المراهقين الشباب يرى أنه لا يستطيع التعبير علناً عن بعض آرائه ، لاسيما المتعلقة بالهجرة والإسلام، دون وصمه باليمينية أو اليمينية المتطرفة. ووافق على هذا الرأي 51 بالمائة في شرق ألمانيا كما في غربها. وكانت نسبة التأييد أعلى بين الرجال والأفراد الذين يحملون شهادات تعليمية متدنية، مقارنة بالإناث أو أصحاب الشهادات العليا.

غير أنّ ربع المشاركين في الاستطلاع يرون أن تغطية أغلب وسائل الإعلام للموضوعات المتعلقة بأحزاب اليمين، مثل "حزب البديل من أجل ألمانيا"، غير منصفة وغير متوازنة.

ويرى 38 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع أنّ النظام الديمقراطي الذي تبنته ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية معرض اليوم للخطر، فيما اعتبر 57 بالمائة أن لا خطر على الديمقراطية، ولم تبد باقي النسبة رأيها في الأمر.

 

أجري الاستطلاع لصالح مؤسسة فريدريش نيومان، المقربة من الحزب الديمقراطي الحر الألماني (FDP)، وأطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (دب أ). وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 22 حتى 27 شباط/فبراير الماضي، 1006 ألمان تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عاما.

م.م/ ع.ج.م (د ب  أ)

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

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    لا يزال هذا المسجد قيد الإنشاء، وسيصبح أكبر مساجد ألمانيا بمساحة تبلغ 16500 متر مربع ويتسع لأكثر من 1200 شخص. اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB)، وهو أكبر جمعية إسلامية مسجلة رسمياً، قرر بناءه ليكون المسجد الرئيسي للاتحاد في ألمانيا. مساحة المسجد الكبيرة واحتواؤه على منارتين كبيرتين ارتفاعهما أكثر من 50 متراً أثار ردود أفعال مختلفة في ألمانيا، معظمها رحب ببنائه في حين رفضه آخرون.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فيلمرسدورف للطائفة الأحمدية

    يقع أقدم جامع في ألمانيا في منطقة فيلمرسدورف بمدينة برلين، ويعتبر مقر العبادة الرئيسي للطائفة الأحمدية. انتهى بناء المسجد سنة 1928 ويحتوي على منارتين عاليتين يصل ارتفاعهما إلى ما يقارب 32 متراً وويبلغ قطر قبته عشرة أمتار.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فضل عمر

    يقع هذا المسجد في مدينة هامبورغ وشيدته الطائفة الأحمدية سنة 1957، وهو بالتالي يعتبر أول مسجد يبنى في ألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهو ثاني أقدم مساجد البلاد. ولفترة من الزمان، بقي هذا المسجد مكان العبادة الوحيد لكل المسلمين في منطقة هامبورغ وضواحيها، ولهذا استخدمته الطائفة الأحمدية كمكان للتواصل بين المذاهب الإسلامية المختلفة.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    المسجد الأحمر

    يقع في حدائق قصر شفيتسنغين في ولاية بادن– فورتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا. أراد كارل تيودور، أمير منطقة فالز– بافاريا، بناء حديقة كبيرة في أواخر القرن الثامن عشر تحتوي على رموز للتسامح والتعايش الديني، فقرر بناء هذا المبنى على شكل مسجد إسلامي بمنارتين كبيرتين ليرمز إلى الإسلام. استخدم المبنى عدة مرات كمسجد للصلاة كان آخرها في القرن الماضي. يعتبر المبنى من الرموز المعمارية المهمة في بادن– فورتمبيرغ.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد "المعماري سنان" في موزباخ

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) بتشييد هذا المسجد، وتسميته نسبة إلى سنان، أشهر المهندسين المعماريين في الإمبراطورية العثمانية. يقع هذا المسجد على الضفة الغربية من نهر الإلتس في مدينة موزباخ بولاية بافاريا، على مساحة 875 متراً مربعاً. الطابع المعماري للمسجد مستقى من الطراز المعماري للمنطقة القريبة من سلسلة جبال الألب. تم افتتاح هذا المسجد سنة 1993.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد المركز في دوسبورغ

    يعتبر هذا المسجد أحد أكبر المساجد في ألمانيا ويتسع لأكثر من 1200 مصلٍ. يحتوي المسجد على منارة يبلغ ارتفاعها 34 متراً وتم تشييده سنة 2008.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد سيتليك في برلين

    تحتوي مدينة برلين وحدها على أكثر من 80 مسجداً وعشرات المصليات. ويعتبر مسجد سيتليك (مسجد الشهداء بالعربية) للجالية التركية، الذي تبلغ مساحته نحو 800 متر مربع، هو أكبر مساجد العاصمة الألمانية وثاني أكبر مسجد في ألمانيا ويقع بالقرب من مقبرة الأتراك بالمدينة، التي تحمل نفس الاسم. ويتسع المسجد لأكثر من 1500 شخص.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد عمر في برلين

    هذا المسجد هو ثاني أكبر مسجد في برلين ويقع في ضاحية كرويتسبيرغ. اكتمل بناء المسجد سنة 2008 ويتسع لأكثر من ألف مصلٍ.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الإمام علي في هامبورغ

    وهو مسجد المركز الإسلامي في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا. المركز الإسلامي في هامبورغ هو أقدم مؤسسة إسلامية في أوروبا، ويعتبر المسجد مركزاً للطائفة الشيعية في ألمانيا. وقد شيد في ستينيات القرن الماضي ويتسع لأكثر من ألف شخص.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الفاتح في إيسن

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) في مدينة إيسن غرب البلاد بتشييد هذا المسجد ليكون مركزاً إسلامياً للجالية التركية الكبيرة في المدينة. يتميز المسجد بطرازه المعماري الجميل وبمنارته العالية التي تتجاوز 30 متراً.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

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كشفت تقارير إعلامية أن برلين طلبت من دول خليجية إبلاغها مسبقا بالمساعدات والتبرعات التي تُقدم للمساجد في ألمانيا، وبأن الاستخبارات تراقب الأمر عن كثب. من ناحيته يعتزم المجلس المركزي للمسلمين مناقشة ضريبة المسجد المقترحة. (28.12.2018)  

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