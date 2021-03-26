 استطلاع: الكنيسة الكاثوليكية فقدت مصداقيتها لدى معظم الألمان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.03.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

استطلاع: الكنيسة الكاثوليكية فقدت مصداقيتها لدى معظم الألمان

الكنيسة تتلقى إنذاراً قويّاً بعد أن أثبت استطلاع حديث للرأي فقدانها لشعبيتها لدى الغالبية العظمى من الألمان المنتمين إليها. من الأسباب الرئيسية طريقة التعاطي مع فضيحة الاعتداءات الجنسية وعدم الرغبة في دفع ضريبة الكنيسة.

مجسمات تظهر الكاردينال راينر ماريا فولكي (الدمية على الصورة)، أمام كاتدرائية كولونيا وهو نائم لطيلة 11 عاما كما هو مكتوب، حجب فيها حقائق عن فضيحة الانتهاكات الجنسية في كنيسته.

مجسمات تظهر الكاردينال راينر ماريا فولكي (الدمية على الصورة)، أمام كاتدرائية كولونيا وهو نائم لطيلة 11 عاما كما هو مكتوب، حجب فيها حقائق عن فضيحة الانتهاكات الجنسية في كنيسته.

استطلاع حديث للرأي وثّق بوضوح أن الغالبية العظمى داخل ألمانيا ترى أن الكنيسة الكاثوليكية فقدت مصداقيتها بشكل كبير. ونشرت نتائج هذا الاستبيان اليوم الجمعة (26 مارس/ آذار). وقد عبّرت 82 بالمائة من المستطلعة آراؤهم أن الكنيسة "فقدت مصداقيتها بشكل كبير في الأشهر الأخيرة"، بينما عارضهم 8 بالمائة. فيما لم يستقر نحو 11 بالمائة على رأي واضح.

مختارات

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن سيدة بريطانية شابة كانت تشرف على تنظيم مهرجان أدبي في الإمارات تعرضت لاعتداء جنسي من نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي، الذي نفى مكتب المحاماة الخاص به التهمة.

عقب نشر نتائج دراسة أكدت آلاف الحالات الموثقة للانتهاكات جنسية من قبل قساوسة في البلاد، جاء ردّ الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا، التي تقول فيه إنها تشعر "بالحزن والخزي".

في السيّاق ذاته أعرب 78 بالمائة على أن مبدأ "العزوبة" المفروض على رجالات ونساء الكنيسة بات "غريبا جدا" على مفهوم الحياة السائد. بينا لم يخف 28 بالمائة من المنتمين سواء إلى الكنيسة الكاثوليكية أو البروتستانتية التفكير في ترك المؤسسة الدينية، في نسبة انقسمت بين الرجال بمعدل 35 بالمائة، مقابل 23 بالمائة للنساء.

وعن دوافع التفكير في خروج محتمل، ذكر 39 بالمائة أن التعامل غير الشفاف مع مزاعم الانتهاكات سيكون سببا محتملا لانفصالهم عن الكنيسة.

يذكر أنه في الأشهر الأخيرة، أثير جدل في الرأي العام حول التقرير الخاص بحالات الاعتداء الجنسي داخل الكنيسة،والذي حجبه الكاردينال راينر ماريا فولكي في مدينة كولونيا. وفي الشهر الحالي، أثير جدل كبير حول رفض الفاتيكان لمباركة الأزواج المثليين.

في المقابل أدلى 38 بالمائة آخرين أن السبب قد يكون مفاهيم الكنيسة الأخلاقية والاجتماعية التي لا تتفق مع وجهات نظرهم. وبالنسبة لـ 31 بالمائة من الألمان فإن سبب انفصالهم المحتمل عن الكنيسة هو عدم الرغبة في سداد ضريبة الكنيسة.

في المقابل، ذكر 30 بالمائة أن الإسراف المادي الذي يمارسه بعض مسؤولي الكنيسة سبب محتمل للمغادرة، بينما يقول 27 بالمائة إنهم لم يعودوا يؤمنون بالكنيسة كمؤسسة ولم يعودوا يستفيدون من عروض الكنيسة مثل القدّاسات.

وذكر 64 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع، والذين تركوا الكنيسة خلال السنوات العشر الماضية، أن السبب في خروجهم من الكنيسة هو عدم الرغبة في دفع الضرائب.

وأجرى الاستطلاع معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي خلال الفترة من 22 حتى 24 آذار/مارس الجاري. وشمل الاستطلاع 2067 ألمانيا.

و.ب/ خ.س (ك ن أ، د ب أ)

  • Ein Kran hebt am 22.07.2013 in Köln ein Baugerüst vom Dom ab. Foto: Federico Gambarini/dpa

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    الكاتدرائية تتخلص من السقالة القديمة

    بتاريخ 22 يوليو/ تموز من العام الحالي (2013) تم في مدينة كولونيا إزالة سقالة يصل علوها 25 متراً من الصومعة العلوية لكاتدرائية كولونيا. وتم استخدام رافعة عملاقة لإنجاز تلك العملية. ووُضعت هذه السقالة قبل عشر سنوات كدعامة لجدران الكاتدرائية بعد سقوط أحجار منها. كما سيتم وضع الفولاذ المقاوم للصدأ مكان السقالات النحاسية والحديدية. وتم إطلاق السقالة القديمة من علو مائة متر.

  • Ein Kran hebt am 22.07.2013 in Köln (Nordrhein-Westfalen) ein Baugerüst vom Dom ab. Bei dem größten Kran-Einsatz in der Geschichte des Kölner Doms, ist in über 100 Meter Höhe ein Baugerüst abgenommen worden. Das Gerüst wurde vor mehr als zehn Jahren für Sanierungsarbeiten an einem der markanten Türme zusammengebaut. Foto: Federico Gambarini/dpa

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    ساعات من العمل عوض ستة أشهر!

    لو تم فصل أجزاء السقالة جزءا بعد آخر وإنزالها بعد ذلك إلى الأسفل فإن ذلك سيطلب ستة أشهر من العمل. لكن الرافعة العملاقة التي تزن 750 طناً ساعدت على توفير كثير من الوقت، ونجح المكلفون بالورش في إنزال السقالة في ظرف بضع ساعات، تم فيه تسجيل العديد من المواقف الطريفة.

  • Arbeiter sichern am 22.07.2013 in Köln (Nordrhein-Westfalen) am Dom ein Baugerüst, das an einem Kran hängt. Bei dem größten Kran-Einsatz in der Geschichte des Kölner Doms, ist in über 100 Meter Höhe ein Baugerüst abgenommen worden. Das Gerüst wurde vor mehr als zehn Jahren für Sanierungsarbeiten an einem der markanten Türme zusammengebaut. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    " نحن في يد الله"

    قال المسؤول عن الورش ميشائيل هاوك "نحن في يد الله" لما كان العمال بصدد إلقاء السقالة من علو 100 متر. هذه العملية لم تكن سهلةً بل كانت محفوفةً بالمخاطر. غير أن الرياح الخفيفة التي هبت في ذلك اليوم ساعدت على إسقاطها بشكل سليم.

  • Der neue Dombaumeister, Michael Hauck Foto: pixel

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    مدير ورش البناء

    يعمل ميشائيل هاوك منذ عام مديرا لورش البناء في الكاتدرائية ويشرف على كل أجزاء الكاتدرائية: جدران وأحجار وغيرها. يقول هاوك: " أنا أحس بكل أجزاء الكاتدرائية". ما يصفه هاوك يجب أن يكون صحيحاً، فمسؤولية تتجلى في الحيلولة دون تفتت الأجزاء القديمة للكاتدرائية.

  • default

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    ورش بلا حدود

    السقالات كانت دائمة موجودةً على جدران أو صوامع الكاتدرائية. ولا يتذكر سكان كولونيا يوماً لم يكن فيه سقالات في الكاتدرائية. ويبدو أن ذلك أصبح شيئا "عاديا" عند الكولونيين كما يقولون. فالنسبة لهم فالكاتدرائية دليل على أن الأشياء يمكن أن تكون جميلةً حتى ولو أن الأشغال فيها لم تنته بعد.

  • Ansicht der Suedseite des Doms ohne Tuerme aus dem Jahr 1853 German photograph, 1853. ullstein bild - histopics Deutschland Geschichte Köln Südseite des Doms 1853

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    توقف البناء لمدة 300 عام

    كاتدرائية كولونيا قديمة وجديدة في نفس الوقت. عملية بنائها بدأت في القرن الثالث عشر وتوقفت عام 1510 بسبب نفاذ المال. وبقيت الكاتدرائية لمدة 350 عاماً بدون صوامع كما يتضح على هذه الصورة التي تعود إلى عام 1853. وتم إتمام الصوامع المزدوجة عام 1880 حيث تم الحفاظ على تصميمها الهندسي الذي وُضع لها عام 1248.

  • Der Kölner Dom hinter den Ruinen der Stadt im 2. Weltkrieg. Bildergalerie Kölner Dom

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    آثار الحرب على الكاتدرائية

    خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية كانت كولونيا شبه مدمرة بالقنابل. ورغم أن الكاتدرائية تعرضت لسبعين ضربة إلا أنها صمدت في وجهها. ودامت عمليات الترميم عدة سنوات. وحتى في الوقت الحاضر لا تزال العديد من النوافذ ذات زجاج بلاستيكي عوض الزجاج الحقيقي الذي كسرته القنابل.

  • Das von Gerhard Richter gestaltete 113 Quadratmeter große Domfenster Foto: Oliver Berg dpa/lnw +++(c) dpa - Report+++

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    زجاج جديد للنوافذ يثير حفيظة الكثيرين

    قام الفنان غيرارد غيشتار عام 2007 بوضع تصميم لزجاج النوافذ محاولاً محاكاة الشكل القديم لها لمرحلة ما قبل الحرب العالمية. لكن النتيجة التي خرج بها هذا الفنان لم تنل إعجاب الجميع.

  • Tauben vor dem Kölner Dom Foto: Michael Hartlepp

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    الصقور لطرد الحمام

    يشكل الحَمَام خطورةً كبيرة على الكاتدرائية لأن الحمام يلحق أضراراً بالعديد من المواقع شديدة التأثر في الكنيسة. ولهذا تم استقدام طيور الصقور لإخافة الحمام ومنعه من الاقتراب من صوامع الكاتدرائية.

  • Ulmer Münster, größter Kirchturm der Welt, Baden-Württemberg

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    أعلى مبنى كنسي في العالم

    كانت الكاتدرائية أعلى مبنى من نوعه في العالم لمدة أربع سنوات بارتفاع وصل إلى 157 متراً، قبل أن تحل محله صومعة كنسية مونستار الصدارة، إذ يصل ارتفاعها 161،5 متراً وهو أعلى مبنى كنسي في العالم.

  • Kölner Dom und Hohenzollernbrücke bei Nacht, Foto: Foustontene - Fotolia.com #16998260

    كاتدرائية كولونيا: تراث إنساني عالمي لم ينته بناؤه بعد!

    إنتهاء البناء يعني نهاية العالم!

    حتى لو أن كاتدرائية مدينتهم لم تعد الأعلى ارتفاعاً بين كنائس العالم فهي في عيون سكان كولونيا الأجمل. ومنذ 170 عاماً يتكفل سكان المدينة بجمع نصف تكاليف الصيانة عبر جمعية تم تأسيسها لهذا الغرض. ويبقى هدف الجمعية هو استمرار عمليات البناء. بالنسبة لسكان المدينة فإن انتهاء البناء في الكاتدرائية يعني نهاية العالم!

    الكاتب: أولويس بيرجر/عبدالرحمن عمار


 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

عينٌ على أوروبا - أشخاص ودول وحكايات - هكذا تأثرت ألمانيا بتهم اعتداء قساوسة جنسيا على أطفال  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  