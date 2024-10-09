استطلاع: الكثير من الألمان يدخرون أموالهم لأوقات الأزمات

كشف استطلاع حديث للرأي أن الكثير من المواطنين في ألمانيا يتجهون حاليا لادخار أموالهم لأوقات الأزمات. خصوصا مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الحذر بين المستهلكين في ضوء الضعف الاقتصادي والشكوك في سوق العمل.

أظهر استطلاع للرأي، أجراه معهد "فورزا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مصرف "بوست بنك"، نتائج متنوعة بخصوص ادخار الألمان للمال. وكان الادخار للنفقات غير المتوقعة أكثر أهمية بالنسبة لـ 48.2 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع. وبفضل زيادة الأجور والمعاشات التقاعدية، أصبح 29.7 بالمئة من الألمان قادرين حاليا على تحمل تكاليف أكثر مما كانوا يستطيعون قبل عام مضى. ومع ذلك، فإن 63.5 بالمئة آخرين لم يروا أي تحسن في وضعهم المالي مقارنة بالعام السابق، بحسب الاستطلاع.

وأشار أولريش شتيفان، كبير الخبراء الاستراتيجيين بمجال الاستثمار للعملاء الأفراد والشركات في "بوست بنك"، إلى زيادة إجمالية في معدل الادخار في ألمانيا، عازيا ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الحذر بين المستهلكين في ضوء الضعف الاقتصادي والشكوك في سوق العمل. وفي الآونة الأخيرة، بلغ معدل الادخار في ألمانيا 11.3%، وفقا لتقرير الخريف الصادر عن معاهد بحوث اقتصادية رائدة.

وفيما يتعلق بأغراض الادخار، ذكر 35.6% ممن شملهم الاستطلاع أنهم يدخرون بغرض توفير أموال للتقاعد، بينما كانت "نفقة خاصة بالنسبة لي" مثل القيام بعطلة سببا لـ22.9% آخرين. وذكر 16.4% آخرون أنهم يدخرون من أجل أطفالهم أو أقارب آخرين، من أجل التعليم على سبيل المثال. وفي المركز السادس جاءت أعمال تجديد أو تحديث المنزل (13.5%)، وشراء سيارة (11.5%)، وشراء أثاث منزلي (10.6%)، وشراء منزل (8.6%).#

الثروة والسلطة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

الأكبر سنا.. أكثر ادخارا

وكلما كان عمر المشاركين في الاستطلاع أكبر، زاد احتمال قيامهم بالادخار للاستعداد لأوقات الأزمات. وفي المقابل كان الشباب مقبلا بصورة أكبر من المتوسط على الادخار لتدليل أنفسهم بنفقات خاصة. وبحسب الاستطلاع، فإن 79.9% من الألمان يقومون حاليا بالادخار، وهي نسبة مقاربة للمدخرين في استطلاع مماثل في أيلول/سبتمبر الماضي (80.6%). وبلغت نسبة الألمان الذين ذكروا أنهم غير قادرين حاليا على الادخار 13.2% (العام السابق: 14.8%). وفيما يتعلق بالوعاء الادخاري، فقد الحساب الجاري بعض شعبيته لدى المدخرين في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة، بينما ارتفعت شعبية الأوراق المالية.

ومع ذلك، فإن 40.8% ممن شملهم الاستطلاع ما زالوا يدخرون في حساباتهم الجارية، مقارنة بـ 47.6% في الاستطلاع السابق. وذكر 34.7% أنهم يستخدمون حسابا يوميا (العام السابق: 33.2%). كما اعتمد 21.5% من المشاركين في الاستطلاع على حساب التوفير الكلاسيكي (27% العام السابق). وفي المقابل، اختار 30.2% الادخار في الأوراق المالية (26.7% العام السابق). وقال 12.8% ممن شملهم الاستطلاع أيضا أنهم يحتفظون بالمال في المنزل (العام السابق: 15.4%).

ف.ي/ع.ش (د ب أ)