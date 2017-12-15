استطلاع: القيادات المغاربية تثق بألمانيا أكثر من فرنسا

كشفت نتائج استطلاع معهد فرنسي للدراسات عن أن صناع القرار السياسي والديني والاقتصادي ووسائل الإعلام في المغرب لديهم صورة أفضل عن ألمانيا من فرنسا ويعتقدون أنها شريك أفضل للمغرب.

وذكرت صحيفة "المساء" المغربية اليوم الثلاثاء(12 شباط / فبراير 2019) استنادا إلى استطلاع أجراه معهد دراسات فرنسي وهو (معهد إيمار لقياس الاتجاهات في إفريقيا)، بناء على طلب المجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا، أن 45 بالمئة من صناع القرار السياسي والديني والاقتصادي وممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني في ثمانية بلدان منها المغرب وتونس والجزائر يعتقدون أن ألمانيا هي الدولة التي لديها أفضل صورة في المنطقة متقدمة على فرنسا التي احتلت المركز الخامس بنسبة 21 بالمئة من الأصوات.

واعتبرت الصحيفة المغربية أن نتائج هذا الاستطلاع تدق ناقوس الخطر بالنسبة لفرنسا ولموقعها في القارة الإفريقية، وأن تقدم ألمانيا على فرنسا في المنطقة شكل نتيجة مقلقة لفرنسا التي فقدت وضعها الاقتصادي الاعتباري كأول ممول للقارة السمراء لصالح ألمانيا.

وحسب الصحيفة، أظهرت نتائج الاستطلاع تفوق ألمانيا على فرنسا في المناطق الثلاث التي شملتها الدراسة. ففي منطقة المغرب العربي احتلت ألمانيا الصدارة بنسبة 82 بالمئة مقابل 70 بالمئة لفرنسا، وفي وسط أفريقيا 44 بالمئة لصالح فرنسا مقابل 75 بالمئة لألمانيا، وفي غرب أفريقيا 44 بالمئة لفرنسا مقابل 52 بالمئة لألمانيا.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ)