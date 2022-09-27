استطلاع: الرغبة في العمل آخذة في التضاؤل في ألمانيا

تبيّن من خلال أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة التأمين الألمانية "إتش دي آي" ونُشرت نتائجه في هانوفر اليوم الثلاثاء (27 سبتمبر/ أيلول 2022)، أن ما يقرب من نصف الموظفين (48%) ذكروا أنهم يتمنون التحول إلى العمل بدوام جزئي إذا سمح صاحب العمل بذلك.
وذكر 56% ممن شملهم الاستطلاع أنهم كانوا سيتركون العمل في أسرع وقت ممكن إذا لم يكونوا معتمدين ماليا على الوظيفة. وأجري الاستطلاع خلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين، وشمل 3891 موظفا فوق 15 عاما.
وقبل بدء جائحة كورونا في عام 2019، قال 41% فقط منالألمان إنهم يفضلون التوقف عن العمل إذا كان لديهم موارد مالية كافية. وقال أكثر من ثلاثة أرباعهم إنهم سيرحبون بإدخال نظام الأسبوع المكوّن من أربعة أيام في شركتهم، لكن شريطة تعويض الأجور بالكامل.
تعارض مع متطلبات سوق العمل
ورصد الاستطلاع أن الارتباط بالعمل آخذ في التناقص خاصة بين الموظفين الشباب، حيث قال 58% فقط ممن تقل أعمارهم عن 25 عاما إنهم لا يستطيعون تخيّل الحياة بدون وظيفة، بينما كانت تبلغ نسبتهم عام 2020 نحو 69%.
وترى شركة التأمين "إتش دي آي" والوكالة الألمانية الاتحادية للتوظيف نتائج الاستطلاع كدليل على التغيير السريع في عالم العمل، حيث قال رئيس المكتب الإقليمي للوكالة الاتحادية للتوظيف في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، تورستن فيتهاكه: "ليس من المستغرب أن تتغير متطلبات الشركات وتوقعات الموظفين من عملهم وحياتهم اليومية بسرعة".
قال كريستوفر ليمان رئيس شركة "إتش دي آي": "وفقاً لنتائج دراستنا، يسعى الموظفون الشباب في ألمانيا على وجه الخصوص بقوة من أجل مزيد من الحرية في العمل".
وتتعارض توقعات الموظفين مع متطلبات سوق العمل. فبحسب الأرقام الصادرة عن معهد أبحاث سوق العمل والبحوث المهنية (آي إيه بي)، كان هناك نحو مليوني وظيفة شاغرة في الربع الأول من هذا العام، وهو عدد غير مسبوق منذ بدء الإحصاء. وأشار المعهد إلى أن وضع التوظيف في المستشفيات ومرافق الرعاية مضطرب، ولكن هناك أيضا العديد من الوظائف الشاغرة في المهن الحرفية وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
خ.س/وب (أ ف ب، د ب أ)
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