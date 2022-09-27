 استطلاع: الرغبة في العمل آخذة في التضاؤل في ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.09.2022

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استطلاع: الرغبة في العمل آخذة في التضاؤل في ألمانيا

لطالما نُظر إلى الألمان على أنهم شعب محبّ للعمل ويقوم به بإتقان وتفانٍ. لكن يبدو أن الماكينة الألمانية كما يحلو للبعض تسميتها بدأت تهدأ. فوفقاً لاستطلاع حديث هناك تزايد ملحوظ في نسبة الألمان الذين يفقدون رغبتهم في العمل.

نتائج الاستطلاع تشير إلى تغير مفهوم الشباب لسوق العمل

نتائج الاستطلاع تشير إلى تغير مفهوم الشباب لسوق العمل

تبيّن من خلال أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة التأمين الألمانية "إتش دي آي" ونُشرت نتائجه في هانوفر اليوم الثلاثاء (27 سبتمبر/ أيلول 2022)، أن ما يقرب من نصف الموظفين (48%) ذكروا أنهم يتمنون التحول إلى العمل بدوام جزئي إذا سمح صاحب العمل بذلك.

مختارات

تتاح للأمهات في ألمانيا خيارات قليلة لتحقيق التوازن بين رعاية الأطفال والاستمرار في العمل خاصة في ظل عدم وجود إدارة سياسية تحدث تغييرا في الوضع الراهن. وتضطر كثير من الأمهات للعمل لساعات أقل بدوام جزئي أو حتى ترك العمل.

أعلن المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف أن عدد الوظائف الشاغرة في سوق العمل الألماني وصل إلى مستوى قياسي، لافتا إلى أن هذا العدد يزيد بنسبة 66 % مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

أعلنت الوكالة الاتحادية الألمانية للعمل زيادة البطالة في ألمانيا للمرة الأولى منذ أشهر، وذلك بعد تسجيل اللاجئين الأوكرانيين. ورغم ذلك سجل عدد العاملين ارتفاعا بـ 772 ألف شخص مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

رغم أن ألمانيا من أكثر الدول الأوروبية حاجة للعمال المهرة والخبرات المتمرسة في مختلف المجالات، إلا أن العديد من المهاجرين واللاجئين، وجدوا أنفسهم أمام عقبات كبيرة لممارسة مهنهم الأصلية. فما هي الأسباب؟

وذكر 56% ممن شملهم الاستطلاع أنهم كانوا سيتركون العمل في أسرع وقت ممكن إذا لم يكونوا معتمدين ماليا على الوظيفة. وأجري الاستطلاع خلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين، وشمل 3891 موظفا فوق 15 عاما.

وقبل بدء جائحة كورونا في عام 2019، قال 41% فقط منالألمان إنهم يفضلون التوقف عن العمل إذا كان لديهم موارد مالية كافية. وقال أكثر من ثلاثة أرباعهم إنهم سيرحبون بإدخال نظام الأسبوع المكوّن من أربعة أيام في شركتهم، لكن شريطة تعويض الأجور بالكامل.

تعارض مع متطلبات سوق العمل

ورصد الاستطلاع أن الارتباط بالعمل آخذ في التناقص خاصة بين الموظفين الشباب، حيث قال 58% فقط ممن تقل أعمارهم عن 25 عاما إنهم لا يستطيعون تخيّل الحياة بدون وظيفة، بينما كانت تبلغ نسبتهم عام 2020 نحو 69%.

وترى شركة التأمين "إتش دي آي" والوكالة الألمانية الاتحادية للتوظيف نتائج الاستطلاع كدليل على التغيير السريع في عالم العمل، حيث قال رئيس المكتب الإقليمي للوكالة الاتحادية للتوظيف في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، تورستن فيتهاكه: "ليس من المستغرب أن تتغير متطلبات الشركات وتوقعات الموظفين من عملهم وحياتهم اليومية بسرعة".

قال كريستوفر ليمان رئيس شركة "إتش دي آي": "وفقاً لنتائج دراستنا، يسعى الموظفون الشباب في ألمانيا على وجه الخصوص بقوة من أجل مزيد من الحرية في العمل".

وتتعارض توقعات الموظفين مع متطلبات سوق العمل. فبحسب الأرقام الصادرة عن معهد أبحاث سوق العمل والبحوث المهنية (آي إيه بي)، كان هناك نحو مليوني وظيفة شاغرة في الربع الأول من هذا العام، وهو عدد غير مسبوق منذ بدء الإحصاء. وأشار المعهد إلى أن وضع التوظيف في المستشفيات ومرافق الرعاية مضطرب، ولكن هناك أيضا العديد من الوظائف الشاغرة في المهن الحرفية وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

خ.س/وب (أ ف ب، د ب أ)

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