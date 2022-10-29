 استطلاع: الارتفاع الحاد في الأسعار مصدر القلق الأول في ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.10.2022

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استطلاع: الارتفاع الحاد في الأسعار مصدر القلق الأول في ألمانيا

أكثر من نصف سكان ألمانيا يؤكدون أن مصدر قلقهم الأول هو الارتفاع الكبير في الأسعار، وأكد عدد منهم أنهم خفضوا مشترياتهم ومنهم من ألغى خطط العطلة ومنهم من فقد القدرة على الادخار. و"4 من كل 5 يغيرون بوعي سلوكهم التسوقي".

داخل سوبر ماركت في ألمانيا

داخل سوبر ماركت في ألمانيا

تسببت الزيادات الحادة في الأسعار في جميع مجالات الحياة تقريبا في زيادة قلق سكان ألمانيا بصورة تفوق أي شيء آخر، بما في ذلك الحرب الروسية في أوكرانيا، أو التغير المناخي، أو جائحة كورونا.

مختارات

أدى ارتفاع معدلات الفقر في ألمانيا إلى زيادة الضغط على بنوك الطعام وحاجتها للتبرعات، مع تزايد عدد الأشخاص الذين يقصدونها. ما اضطرها للمناشدة بزيادة التبرعات النقدية والعينية المقدمة للفقراء ومن هم في أمس الحاجة للمساعدة.

من أجل تخفيف العبء عن المستهلكين، أكد المستشار الألماني شولتس عن تخصيص الحكومة مبلغ 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة. وتواجه ألمانيا ارتفاعا في الأسعار ومشاكل في تمديد الغاز منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء ارتفاع مستوى التضخم في ألمانيا خلال سبتمبر ووصوله لـ 10%. وبحسب خبراء فإن هذا الارتفاع لم يحدث في ألمانيا منذ خمسينيات القرن العشرين. وتريد الحكومة رصد ميزانية لتخفيف العبء على المواطنين.

وأظهر استطلاع أجرته شركة الاستشارات الإدارية "ماكينزي" ونُشرت نتائجه اليوم السبت (19/10/2022) أن الشاغل الأكبر حاليا لنحو 57% من الألمان هو التضخم.

ومقارنة باستطلاع مماثل تم في حزيران/يونيو الماضي، قال 48% من سكان ألمانيا إن تطور الأسعار هو أكثر ما يثير قلقهم. ويتوقع أكثر من ثلثي الذين شملهم الاستطلاع أن تستمر الأسعار في الارتفاع.

ووفقا لخبراء "ماكينزي"، فإن مسألة التضخم فاقت بالكامل، تقريبا، جميع المخاوف الأخرى التي كانت تساور الألمان في الأشهر الأخيرة إلى الوراء. وعلى سبيل المقارنة، ذكر 18 في المئة فقط أن حرب أوكرانيا مصدر قلقهم الأكبر، و 6 بالمئة تغير المناخ، و 3 بالمئة جائحة كورونا.

وبحسب الاستطلاع، اضطر أكثر من ثلث المستهلكين بالفعل إلى الحد بشكل كبير من استهلاكهم للسلع غير الأساسية. وذكر أكثر من نصف المستطلع آرائهم أنه لم يعد بإمكانهم الإدخار.

وقال وقال ماركوس ياكوب، الخبير لدى ماكينزي: "هناك الكثير مما يجري: أربعة من كل خمسة أشخاص في ألمانيا يغيرون حاليا بوعي سلوكهم في التسوق في ضوء الواقع الجديد الذي يرونه ويشعرون به في حساباتهم البنكية".

وأشار إلى أن هناك اتجاه متزايد لشراء منتجات من علامات تجارية رخيصة ومن متاجر المواد الغذائية منخفضة التكلفة. وذكر أكثر من 60% ممن شملهم الاستطلاع أنهم يقللون عن قصد استهلاك الطاقة في المنزل، بينما ألغى 16% من الألمان خططهم للسفر خلال العطلة.

وتؤثر الأسعار المرتفعة أيضا على خطط عيد الميلاد (الكريسماس)، حيث ذكر  53% من الألمان أنهم يعتزمون خفض معدل تسوقهم في هذه المناسبة، بينما يعتزم 12% آخرون التخلي تماما عن التسوق في هذا الموسم.

وأشار الاستطلاع، الذي شمل نحو ألف شخص، أن الألمان بوجه عام صاروا أكثر تشاؤما بشأن المستقبل بشكل ملحوظ، مقارنة بالمواطنين في فرنسا أو بريطانيا أو إيطاليا أو إسبانيا. وبحسب الاستطلاع، يتوقع جميع الألمان تقريبا أن يكون للأزمة الحالية آثار طويلة الأمد على الاقتصاد أو حتى ركود طويل.

ع.ا/ع.ج.م (د ب أ)

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