استطلاع: الألمان يتخوفون من حدوث هجمات إرهابية في بلدهم

أظهر استطلاع حديث أن أغلب الألمان يتخوفون من إمكانية حدوث هجمات إرهابية كبيرة في ألمانيا على خلفية الحرب بغزة. وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 59 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع صرحوا بأنه يعتبرون أن حدوث هجمات يسفر عنها عدد كبير للغاية من القتلى يعد أمرا محتملا للغاية أو محتمل نوعا ما، فيما عارض 27 بالمائة فقط هذا الرأي.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن المخاوف من حدوث هجمات إرهابية محتملة تعد أكثر ما يثير القلق كعواقب محتملة للحرب في غزة بالنسبة لـ 25 بالمائة من الألمان الذين شملهم الاستطلاع، فيما ذكر 26 بالمائة منهم أن أكثر ما يثير قلقهم نتيجة هذه الحرب هو زيادة عدد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا.

وبحسب الاستطلاع الذي نُشر اليوم الأحد (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) وصف 17 بالمائة فقط من الألمان معاداة السامية المتزايدة حاليا في ألمانيا على أنها مصدر القلق الرئيسي بالنسبة لهم في أعقاب هذه الحرب.

وفي المرتبة التالية لذلك جاء تردي العلاقات من الدول الإسلامية، حيث ذكر 10 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع أن هذا الأمر يعد أكثر ما يثير قلقهم في خضم هذه الحرب.

وجاء الخوف من ارتفاع أسعار الطاقة في المرتبة قبل الأخيرة بالنسبة لأكثر ما يثير مخاوف الألمان في أعقاب الحرب بغزة، حيث وصف 8 بالمائة ذلك بأنه أكبر مصدر للقلق بالنسبة لهم حاليا، فيما جاء العداء المتزايد تجاه المسلمين في المرتبة الأخيرة بين أكثر ما يثير مخاوف الألمان في هذا السياق، وذلك بنسبة 6 بالمائة فقط.

وفي المقابل ذكر 32 بالمائة أن الحكومة الاتحادية تنحاز بقوة لإسرائيل. وذكر 7 بالمائة فقط ممن شملهم الاستطلاع أن ألمانيا تساند الفلسطينيين بقوة. جدير بالذكر أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة بين 3 و7 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وشمل 2123 شخصا على مستوى ألمانيا.

ويأتي استطلاع الرأي في خضم العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ردا على هجوم إرهابي نفذته حماس في 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وأدى إلى مقتل المئات من الإسرائيليين. ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ)