 استطلاع: الألمان متشائمون بخصوص توقعاتهم للعام الجديد | ثقافة ومجتمع | DW | 26.12.2018

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ثقافة ومجتمع

استطلاع: الألمان متشائمون بخصوص توقعاتهم للعام الجديد

هل المال يصنع السعادة؟ سؤال يفرض نفسه عند كل مناسبة يتم خلالها التشكيك في علاقة السعادة أو حتى التفاؤل بالغنى. وهذه المرة يتعلق الأمر بالألمان، فرغم اقتصادهم القوي إلى أن نظرتهم إلى المستقبل شديدة التشاؤم.

Deutschland Mannheim bei Nacht (picture-alliance/dpa/U. Anspach)

 

رغم أن الاقتصاد الألماني من أفضل اقتصادات العالم، إلا أن 17 بالمائة فقط يتطلعون للعام الجديد "بتفاؤل كبير" وينتظرون "أوقاتا أفضل".

مختارات

كشفت دراسة ألمانية حديثة أن غالبية الشباب في منطقة الشرق الأوسط يتطلعون للمستقبل بتفاؤل رغم المشكلات الاقتصادية والشعور بالارتياب. كما يلعب الدين دورا مهما جدا، بينما قلت نسبة من يأملون في قيام نظم ديموقراطية ببلدانهم. (03.01.2018)

تدير مدينة فيرداو في ولاية ساكسونيا شبكة عمل ناجحة لتشجيع الاندماج منذ سنوات عديدة وذلك عن طريق تسهيل دخول اللاجئين والمهاجرين إلى الحياة المهنية. عمدة المدينة شتيفان شارنيكي يوضح أسباب نجاح المدينة في نموذج الاندماج. (24.12.2018)

أدان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الجشع البشري والنزعة الاستهلاكية، موجها رسالة تذكيرية للمسيحيين خلال قداس عشية عيد الميلاد المجيد أن "غذاء الحياة ليس في الغنى المادي ولكن في الحب." (25.12.2018)

ويأتي ذلك ضمن نتائج استطلاع للرأي نُشرت نتائجه اليوم الأربعاء (26 ديسمبر/كانون الأول). وتصدر جيل الشباب الفئة الأكثر تفاؤلا، حيث بلغت نسبة المتفائلين بالعام الجديد بين من هم دون 20 عاما 26 بالمائة، مقابل 10 بالمائة فقط بين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

وبهذا الصدد قال الباحث الألماني في شؤون المستقبل، هورست أوباشوفسكي، الذي شارك في إعداد الاستطلاع بالتعاون مع معهد "إبسوس" لقياس مؤشرات الرأي: "من الجيد للألمان أن يكون لديهم نظرة شبابية متفائلة نحو المستقبل القريب".

  • Deuschland syrischer Imbiss in Bonn (DW/N. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    "أهلا وسهلاً" بك في ألمانيا

    اللغة العربية هي اللغة الرابعة الأكثر استخداماً على شبكة الإنترنت والأوسع انتشاراً ونموأ، متفوقةً على الفرنسية والصينية. وتنتشر المطاعم العربية في أرجاء ألمانيا وخصوصا المطاعم السورية حاليا. وتقدم أصنافاً شهية من الأطباق الشرقية لزبائنها من مختلف الأجناس، الأمر الذي أدى لانتشار أسماء هذه الوجبات باللغة العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    في المطاعم و المحلات

    التسوق في المحلات العربية المنتشرة في ألمانيا لم يعد مقصورا على العرب فقط، فهناك الكثير من الألمان، الذين يتسوقون في تلك المحلات أيضا، والتي تبيع مواد غذائية مستوردة من بلاد عربية. ولذلك انتشرت بينهم كلمات مثل "الفلافل والحمص". كما أن كلمة "حلال" أصبحت شائعة جداً بين الألمان.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    كلمات عربية بذكريات تاريخية

    انتشرت في الأعوام الأخيرة بشكل ملفت للانتباه المقاهي العربية في المدن الألمانية، وترى عربا وألمانا وآخرين يجلسون يدخنون الأرجيلة. غير أن تواجد مقاهي عربية في ألمانيا أمر ليس بالجديد والدليل هذا المقهى الشهير في بون، والذي يعود إلى الحقبة التي كانت فيها مدينة بون عاصمة لألمانيا الاتحادية ومقرا للسفارات والقنصليات المختلفة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    المنشآت الصحية تقدم خدماتها بالعربي

    تضع الكثير من الصيدليات والمشافي في ألمانيا تعليمات باللغة العربية، بهدف جذب وتسهيل الأمر على المقيمين العرب والسائحين أيضاً للخدمات التي تقدمها هذه المرافق. وتنتشر السياحة الطبية العربية في ألمانيا وخصوصا في مدينة بون، حيث يعتبر حي "باد غودسبرغ"، أحد أكبر أحياء بون، "حيا عربيا" في نظر الكثيرين من العرب والألمان على السواء.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محلات ألمانية تعرض منتجاتها بالعربي

    التواجد العربي كبير في مدن ألمانيا، فهناك المقيمون العرب والسياح واللاجئون العرب أيضا. وتسعى المحلات الألمانية لجذب الزبائن العرب والتيسير عليهم. ولذلك تجد من بين العمال فيها من يتحدثون العربية. وتجد أيضا كلمات باللغة العربية في كل مكان من أقسام تلك المحلات، كما نرى هنا مثلا في أحد محلات سلسلة "ريفه" الشهيرة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    منشورات رسمية مترجمة إلى العربية

    اللغة العربية هي إحدى اللغات الرسمية الست المعتمدة في الأمم المتحدة. وتنتشر في الدوائر الحكومية والرسمية الألمانية منشورات تحتوي على اللغة العربية أيضا، لتسهيل تعامل العرب في ألمانيا مع موظفي تلك الدوائر. هنا مثلا اللغة العربية تقع مباشرة بعد الألمانية والإنجليزية وقبل اللغات الأخرى.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محطات القطار تتكلم العربية

    يتكلم اللغة العربية، كلغة أم، ما يزيد عن 422 مليون نسمة، الأمر الذي يجعلها أحد أكثر اللغات انتشاراً حول العالم، وكذلك في ألمانيا. وفي محطات القطارات في ألمانيا يمكنك أيضا الحصول على الصحف الصادرة بالعربية في "أكشاك" بيع الصحف. وقد تجد أحيانا من يتحدث العربية من بين الموظفين بالسكك الحديد من أبناء الجاليات العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    العربية في أسواق عيد الميلاد

    للجالية المغربية حضور مميز في الحياة الألمانية بمختلف جوانبها. كما لها أثرُ مهم في انتشار الثقافة العربية في بلاد المهجر. حيث تنتشر المحلات المغربية، خصوصا محلات المواد الغذائية. ويشارك عربٌ أيضا في أسواق عيد الميلاد (الكريسماس)، مثل هذا المحل، الذي يبيع منتجات تقليدية مغربية في بون. اعداد: سمر سمير/ نور العجيلي


للمفارقة أن نسبة المتفائلين بين الألمان كانت أعلى بكثير عام 2014، حيث بلغت في استطلاع مماثل أجري في ذلك التوقيت 45 بالمائة. وفي عام 2015 تسبب الجدال حول أزمة اللاجئين في هبوط المزاج العام، حيث أظهر 50 بالمائة من الألمان في ذلك الحين خشيتهم من أن يتسبب تزايد معاداة الأجانب في تعريض السلم الاجتماعي للخطر، وذلك بزيادة قدرها 4 نقاط مئوية مقارنة بعام 2014 "الوردي".

أما اليوم في عام 2018، فقد أعرب 26 بالمائة من المراهقين عن اعتقادهم بأنه بالإمكان تحقيق تعايش مشترك جيد بين الألمان واللاجئين، مقابل نسبة 11 بالمائة فقط بين كبار السن.

تجدر الإشارة إلى أن استطلاعات أخرى للرأي أظهرت تفاؤلا أكبر بين الألمان، مثل استطلاع شبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية، الذي أعرب فيه 60 بالمائة من الألمان عن تفاؤلهم بالعام الجديد، واستطلاع القناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف)، الذي ذكر فيه 29 بالمائة من الألمان أنهم يتوقعون تحسن الأوضاع في عام 2019، بينما توقع 4 بالمائة فقط أن تسوء الأوضاع في العام الجديد.

وشمل استطلاع "إبسوس"، الذي أجري خلال الفترة من 12 حتى 18 كانون أول/ديسمبر الجاري، ألف ألماني فوق 14 عاما.

و.ب/ف.ي (د ب أ)

مختارات

جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

نتيجةً لنمو حجم الجالية العربية في ألمانيا، وخاصةً بعد موجة اللاجئين في عام 2015، ازداد تواجد لغة الضاد في سائر جوانب الحياة الألمانية بشكلٍ ملحوظ. DW عربية تقوم بجولة مصورة تعرض تواجد اللغة العربية في شوارع ألمانيا. (20.12.2018)  

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