استطلاع: الأخبار السيئة تؤرق نوم النساء أكثر من الرجال!

لا تكاد تخلو أيامنا مؤخرا من الأخبار العالمية المزعجة والمقلقة، لكن ما مدى تأثير هذه الأخبار علينا وهل هناك اختلاف بين تأثيرها على الرجال والنساء؟

استطلاع للرأي في ألمانيا خلص إلى أن عدد النساء اللاتي صرحن بأنهن يعانين من نوم سيء بسبب الأخبار العالمية السيئة يزيد كثيرا على عدد الرجال الذين صرحوا بنفس الأمر.

وقالت نسبة 26% من النساء المشاركات في الاستطلاع الذي أجراه معهد "وان بول" لقياس مؤشرات الرأي، إنهن ينمن "على نحو سيء للغاية" عند توارد "أنباء مزعجة حول الأحداث العالمية"، مقابل 17% فقط من الرجال.

وبشكل عام أعرب 43% من النساء اللاتي شاركن في الاستطلاع عن أملهن في الحصول على نوم أفضل، فيما ذكر 25% فقط من الرجال أنهم غير راضين عن نومهم.

وبحسب الاستطلاع، فإنه غالبا ما تشعر النساء بتراجع القدرة على الأداء وعدم التركيز بصورة أكبر عند النوم بشكل سيء، كما زادت نسبة النساء اللائي ذكرن أنهن يستيقظن بصورة متكررة ليلا ويعانين من الكوابيس مقارنة بنسبة من ذكروا ذلك بين الرجال.

ا.ف/ ع.ج.م (د.ب.أ)