 استطلاع: ارتفاع شعبية ″حزب البديل″ بين الرجال في شرق ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.07.2020

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أخبار

استطلاع: ارتفاع شعبية "حزب البديل" بين الرجال في شرق ألمانيا

كشف استطلاع حديث ارتفاع شعبية حزب البديل اليميني الشعبوي في صفوف الرجال في شرق ألمانيا لتصل إلى مستوى شعبية حزب المستشارة أنغيلا ميركل. لكن الاستطلاع بيّن تدني شعبية البديل لدى النساء في الشرق.

مظاهرة لحزب البديل اليميني الشعبوي في برلين

كشف الاستطلاع ارتفاع شعبية حزب البديل في صفوف الرجال وتدنيها لدى النساء. (أرشيف)

أظهرت نتائج استطلاع للرأي ارتفاعاً فوق المتوسط في شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا، بين الرجال في شرق ألمانيا.

مختارات

أظهر استطلاع حديث للرأي تراجع شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" بين الناخبين الألمان إلى أدنى مستوى له منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت قبل عامين ونصف. ولكن في صالح أي حزب صب تراجع اليميني الشعبوي؟ (19.04.2020)

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (فورسا) لصالح محطة (آر تي إل)، يحظى الحزب اليميني الشعبوي بتأييد 27% من هذه الشريحة بالتساوي مع حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، وخلفهما بفارق كبير، حزب اليسار بـ15% والحزب الاشتراكي الديمقراطي بـ12%.

في المقابل، تدنت نسبة تأييد حزب البديل بين نساء شرق ألمانيا حيث حصل على 12% فقط، فيما وصلت هذه النسبة إلى 38% لصالح الحزب المسيحي، و17% لحزب اليسار و14% لصالح الحزب الاشتراكي.

وفي غرب ألمانيا حصل حزب البديل على نسبة تأييد بـ13% بين الرجال و5% بين النساء. وأظهرت النتائج أن حزب البديل حصل على نسبة تأييد بـ9% في كل أنحاء ألمانيا، مقابل 6,12% كان قد حصل عليها في انتخابات عام 2017.

وأوضحت النتائج حصول تحالف ميركل المسيحي (حزبها والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) على 38% مقابل 33% كان قد حصل عليها في انتخابات 2017، والحزب الاشتراكي على 14% (مقابل 21%) والحزب الديمقراطي الحر على 6% (11%) والخضر على 18% (9%) واليسار على 8% (9%).

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)

  • default

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    أقوى نساء ألمانيا

    تصدرت هذه الصورة وسائل الإعلام الألمانية اليوم، ففي حضور المستشارة أنغيلا ميركل، قام عمدة برلين ونائب رئيس مجلس الولايات (بوندسرات)، ميشائيل مولر، بتسليم آنيغريت كرامب- كارينباور (على يسار الصورة)، أوراق تعيينها كوزيرة للدفاع خلفا لأورسولا فون ديرلاين (وسط الصورة)التي ستتولى رئاسة المفوضية الأوروبية. تولي نساء هذه المناصب القيادية كان محور معظم التعليقات على الصورة.

  • Berlin | Annegret Kramp-Karrenbauer und Ursula von der Leyen (Reuters/H. Hanschke)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    نساء على رأس قيادة الجيش الألماني

    تسير آنيغريت كرامب-كارنباور، بخطوات واثقة في حياتها المهنية، إذ تولت الرئيسة السابقة لحكومة ولاية سارلاند، رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي خلفا لميركل. السياسية المعروفة اختصارا في ألمانيا بـ "أ.كا.كا"، تعتبر من المقربات للمستشارة ميركل وتولت بشكل مفاجئ وزارة الدفاع الألمانية خلفا لأورزولا فون دير لاين.

  • Ursula von der Leyen (picture-alliance/dpa/W. Weihs)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    مناصب سياسية رفيعة وسبعة من الأبناء!

    أصبحت أورزولا فون دير لاين أول امرأة تترأس المفوضية الأوروبية، كما كتبت اسمها في التاريخ كأول وزيرة للدفاع في ألمانيا. تولت السياسية والأم لسبعة أبناء، قبل ذلك عدة حقائب وزارية، كما كانت عضوة في البرلمان عن ولاية سكسونيا السفلى.

  • CDU-Parteitag 2010 (dapd)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    وزيرة في عطلة أمومة

    بروز الوجوه النسائية على الساحة السياسية بجانب ميركل، كان واضحا خلال السنوات الماضية. السياسية الألمانية الشابة كريستينا شرودر تولت في الفترة بين عامي 2009 و 2013 منصب وزيرة الأسرة الالمانية، وهي لم تتجاوز الثالثة والثلاثين من العمر. أخبار زواج وإنجاب الوزيرة ودخولها في عطلة أمومة، كانت من الأنباء المتداولة بشدة وقتها خاصة في المناقشات حول الجمع بين العمل والحياة العائلية.

  • Angela Merkel und Andrea Nahles (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    امرأة على رأس الحزب الاشتراكي للمرة الأولى

    آندريا ناليس..أول امرأة تتولى رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (استقالت في حزيران/يونيو 2019)، كما كانت أول امرأة تتولى رئاسة الكتلة البرلمانية للاشتراكيين لنحو عامين تقريبا.

  • Alice Weidel AFD (picture-alliance/dpa/F. Kästle)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    الأحزاب اليمينية واستقطاب النساء

    رغم أن المشهد الذكوري هو المهيمن عادة على الأحزاب اليمينية الشعبوية، إلا أن دراسة ألمانية أظهرت مؤخرا زيادة استقطاب تلك الأحزاب بشكل متزايد للنساء ليس كعضوات فحسب، بل للأدوار القيادية أيضا. آليسا فايدل، الرئيس المشارك للكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، اسم بارز في هذا السياق.

  • Deutschland Bundestag Kanzlerwahl (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    تواجد نسائي على قمة المناصب السياسية ولكن!

    رغم أن أعلى منصب سياسي في ألمانيا بيد امرأة منذ سنوات ورغم التمثيل النسائي الواضح سواء على مستوى الأحزاب أو الوزارات، إلا أن الإحصائيات تشير إلى تراجع الحضور النسائي على مستوى الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات خاصة بعد انتخابات 2017، إذ بلغت نسبة النساء بين نواب البرلمان أقل من 31 بالمائة.

  • Claudia Roth Bündnis 90 Die Grünen (Getty Images)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    روت وميركل..خلاف سياسي لا يفسد للود قضية

    السياسية الألمانية البارزة في حزب الخضر، كثيرا ما انتقدت قرارات سياسية لميركل، لكنها أقرت للمستشارة في الوقت نفسه بأنها "سياسية غير ملتصقة بكرسي السلطة". تولت كلاوديا روت رئاسة حزب الخضر للمرة الأولى خلال حقبة المستشار السابق غيرهارد شرودر ثم عادت مرة أخرى لقيادة الحزب قبيل وصول ميركل لكرسي المستشارية. وتتولى روت منذ عام 2013 منصب نائب رئيس البرلمان الألماني.

    الكاتب: ابتسام فوزي


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لم تعلن السلطات نتائج التحقيقات النهائية لهجومي هاناو "الإرهابيين"، بيد أنه ومنذ أول أمس لم تهدأ نار النقد بحق اليمين الشعبوي، ووصل الأمر بالبعض للمطالبة بإخضاعه للمراقبة الأمنية ومنع نشطائه من شغل وظائف حكومية.

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ما يزال هجوم مدينة هاناو اليميني المتطرف، والذي أوقع 11 قتيلاً، يثير العديد من الردود في ألمانيا. الانتقادات طالت حزب البديل لأجل ألمانيا، حيث طالب برلمانيون بوضعه تحت مراقبة هيئة حماية الدستور.

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