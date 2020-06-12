استطلاع: ارتفاع شعبية "حزب البديل" بين الرجال في شرق ألمانيا

أظهرت نتائج استطلاع للرأي ارتفاعاً فوق المتوسط في شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا، بين الرجال في شرق ألمانيا.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (فورسا) لصالح محطة (آر تي إل)، يحظى الحزب اليميني الشعبوي بتأييد 27% من هذه الشريحة بالتساوي مع حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، وخلفهما بفارق كبير، حزب اليسار بـ15% والحزب الاشتراكي الديمقراطي بـ12%.

في المقابل، تدنت نسبة تأييد حزب البديل بين نساء شرق ألمانيا حيث حصل على 12% فقط، فيما وصلت هذه النسبة إلى 38% لصالح الحزب المسيحي، و17% لحزب اليسار و14% لصالح الحزب الاشتراكي.

وفي غرب ألمانيا حصل حزب البديل على نسبة تأييد بـ13% بين الرجال و5% بين النساء. وأظهرت النتائج أن حزب البديل حصل على نسبة تأييد بـ9% في كل أنحاء ألمانيا، مقابل 6,12% كان قد حصل عليها في انتخابات عام 2017.

وأوضحت النتائج حصول تحالف ميركل المسيحي (حزبها والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) على 38% مقابل 33% كان قد حصل عليها في انتخابات 2017، والحزب الاشتراكي على 14% (مقابل 21%) والحزب الديمقراطي الحر على 6% (11%) والخضر على 18% (9%) واليسار على 8% (9%).



م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)