استطلاع: ألمانيا الأولى عالمياً كأفضل دولة قيادية

للعام الثالث على التوالي حافظت ألمانيا على المركز الأول كأفضل دولة قيادية في استطلاع عالمي للرأي أجرته مؤسسة "غالوب". وحصلت ألمانيا على 44 بالمئة على أصوات المشاركين في الإستطلاع، متفوقة بفارق 11 بالمئة على الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يسود الاستياء من سياسات إدارتها الحالية بشكل خاص في القارة الأوروبية.

وبحسب غارديان البريطانية فإن نتائج الاستطلاع تشكك في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الفترة الأخيرة التي وصف فيها الولايات المتحدة بأنها في "وضع مثالي" لقيادة ما أسماه بـ"العالم الحر" في مواجهة "الأيدولوجية الشيوعية للصين". وتعد نتائج هذا الاستطلاع الأسوأ للولايات المتحدة منذ فترة رئاسة أوباما.

تراجع مستمر لترامب

يذكر أن الولايات المتحدة احتلت المركز الأول كأكثر الدول حيازة على الاحترام في العالم أئناء فترة رئاسة باراك أوباما من 2009 وحتى 2017، باستثناء عام 2011 الذي تفوقت فيه ألمانيا. وحصلت الولايات المتحدة على 33 بالمئة في الاستطلاع الحالي، بينما جاءت الصين في المركز الثالث بفارق 1 بالمئة فقط عن الولايات المتحدة. أما روسيا فحصلت على المركز الرابع بفارق 3 بالمئة فقط بينها وبين الولايات المتحدة. وبحسب غارديان شمل استطلاع الرأي فقط هذه الدول الأربعة.

ميركل في الصدارة

نقل موقع يورو نيوز عن محمد يونس، وهو رئيس تحرير غالوب، أن النتائج لا تمثل مفاجأة، وأضاف: "المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، سواء محبوبة أو مكروهة، هي أحد أكثر القادة الذين يمكن التنبؤ بتصرفاتهم في الأوقات المتقلبة في كل من أوروبا والنظام العالمي الذي تم تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية".

في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا! بلغاريا: رواتب منخفضة وأجور متدنية تعد بلغاريا من أفقر دول الاتحاد الأوروبي، والأولى في معدلات الفساد في أوروبا. وبحسب مؤسسة التجارة والاستثمارات التابعة للحكومة الألمانية (GTAI) بلغ إجمالي الدخل الشهري للفرد في 2018 بالكاد 580 يورو. منذ أن انضمت بلغاريا للاتحاد الأوروبي تركت أعداد كبيرة من الشباب البلد، ومن بينهم العديد من المتعلمين.

في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا! رومانيا: المركز ما قبل الأخير في التصنيف الاقتصادي قد تعطي هذه الصورة الجميلة انطباعاً خاطئاً، فالعديد من المدن القديمة في زيبنبورغن، ومنها هذه المدينة في براسوف، مرممة بشكل يخطف الأنظار. لكن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ في 2019 نحو 11.440يورو، وهو ما يضعها في المرتبة قبل الأخيرة التي احتلتها بلغاريا بمعدل بلغ 8680 يورو للشخص الواحد في 2019. أما في ألمانيا فبلغت 41.340 يورو.

في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا! اليونان: أزمات مالية متكررة لم تكد اليونان تلتقط أنفاسها من أزمة الديون التي أثقلتها لسنوات حتى جاءت أزمة كورونا لتعصف بالقليل من الاستقرار الذي حظيت به. فبسبب كورونا وقعت اليونان مرة أخرى تحت ضغط مالي شديد، وأصبحت في حاجة لمساعدة الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من الظرف الحالي، إلا أن الأمر نسبي: فمقارنة بألمانيا يمكن اعتبار اليونان دولة فقيرة بمعدل 17.500 يورو كدخل للفرد. إلا أن هذه القيمة تعد ضعف مثيلتها في بلغاريا.

في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا! فرنسا: بلد أصحاب العقارات قد تكون هذه المعلومة غير متوقعة، لكن فرنسا تتفوق بشكل كبير على ألمانيا فيما يتعلق بمتوسط أملاك الفرد. فبحسب بيانات شركة أليانز (Allianz) للتأمين لعام 2019 فإن متوسط الأصول الصافية للفرد بلغ في فرنسا 26.500 يورو،وهو ما يمثل زيادة 10 آلاف يورو عن متوسط الأصول الصافية للفرد في ألمانيا. يرجع السبب في ذلك إلى تملك الكثير من الفرنسيين لبيوتهم، بل يملك الكثير منهم بيتاً ثانياً في المناطق الريفية.

في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا! إيطاليا: إصلاحات نادرة وديون مرتفعة تعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من جائحة كورونا وتبعاتها، فمدينة برغامو الإيطالية كانت مركز وباء الوباء في بدايته. وبعد فترة ركود اقتصادي استمرت لعقدين كانت إيطاليا على رأس قائمة حزمة مساعدات كورونا التي أقرها الاتحاد الأوروبي. فمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا يصل إلى 29.6110 لعام 2018، وهي بذلك تقع بذلك تحت المتوسط الأوروبي بفارق بسيط.

في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا! إسبانيا والخوف من موجة ثانية من كورونا بعد ارتفاع كبير في معدلات العدوى بفيروس كورونا، قررت السلطات في كاتالونيا إعادة فرض حظر التجول. لكن إسبانيا بلد سياحي من الدرجة الأولى، فالسياحة تمثل نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب الإحصائيات فإن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ 26.440 يورو في 2018، وهو ما يضعها تحت المعدل الأوروبي الذي بلغ نحو 31 ألف يورو.

في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا! السويد: حياة مرفهة مع ضرائب مرتفعة وبدون حظر تجول حاولت السويد النجاة من جائحة كورونا بدون فرض حظر تجول، وهو ما تسبب في معدلات وفاة مرتفعة نسبياً. تأتي السويد في المرتبة الخامسة بعد لوكسمبورغ، ايرلندا، الدنمارك وهولندا فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي والذي بلغت قيمته 46.180 يورو. وبالرغم من الضرائب المرتفعة التي تفرضها السويد، إلا أن سكانها تفوقوا على الفرنسيين في متوسط الأصول الصافية للفرد لعام 2018.

في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا! هولندا: أداء اقتصادي متقدم وثروة كبيرة تنتمي هولندا لما بت يعرف بالدول "الأربع المقتصدة". وسميت المجموعة المكونة من هولندا، السويد، الدنمارك والنمسا بهذا الاسم لمعارضتها الشديدة لإقرار حزمة مساعدات مالية لمواجهة أعباء كورونا. وتعد هولندا من الدول الأكثر رفاهية في الاتحاد الأوروبي حسب معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 46.800 يورو في 2019، ومتوسط أصول صافية للفرد بقيمة 60 ألف يورو في 2018.

في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا! ألمانيا: دولة غنية سكانها ليسوا بالضرورة أغنياء نجحت ألمانيا في التعامل مع جائحة كورونا، لكن التبعات الاقتصادية كبيرة: فقد قلت الصادرات، فيما تكافح شركات عديدة لتفلت من الإفلاس. تعد ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ووصل معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 41.340 يورو في 2019. بيد أن الأصول الصافية للفرد في ألمانيا بلغت 16.800 يورو فقط، اي نصف ما هو موجود في إيطاليا. توماس كولمان/ س.ح



وكانت ميركل حازت على تقدير داخلي وخارجي منذ بداية أزمة كورونا في أوائل هذا العام، وكانت آخر جهودها في القمة الأوروبية ببروكسل للاتفاق على برنامج مساعدات للدول الأوروبية الأكثر تضرراً من أزمة كورونا.

وبحسب موقع مؤسسة غالوب، اعتمد هذا الاستطلاع على مقابلات أجريت مع ألف شخص فوق سن الخامسة عشر في الفترة بين مارس/آذار 2019 وحتى فبراير/شباط 2020 في كل دولة من أصل 135 دولة.

تيموثي جونز/ س.ح