استطلاع: أغلبية كبيرة للمحافظين في الانتخابات البريطانية

أظهر استطلاع لآراء المقترعين في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في بريطانيا الخميس (12 ديسمبر/كانون الأول) أنّ حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون سيفوز بأغلبية مطلقة في مجلس العموم المقبل ممّا سيسمح لجونسون بتنفيذ وعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أواخر شهر كانون الثاني/يناير.

وبحسب الاستطلاع فإنّ حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعداً من أصل 650 في مجلس العموم، مقابل 191 مقعداً لحزب العمل. كما تشيرالاستطلاعات إلى حصول الحزب القومي الاسكتلندي على 55 مقعدًا، بينما من المتوقع أن يحصل الديمقراطيون الليبراليون المناهضون لبريكست على 13 مقعدًا. ومن المنتظر أن تصدر النتائج النهائية للانتخابات خلال ساعات الليل.

وما أن شاع نبأ فوز جونسون حتى قفز سعر الجنيه الإسترليني بنسبة قاربت 2% مقابل الدولار و1,6% مقابل اليورو.

هـ.د/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)