استطلاع: أغلبية الألمان يرغبون في إجراء انتخابات مبكرة

يبدو أن التململ من ائتلاف "إشارة المرور" يزداد يوما بعد يوم في ألمانيا؛ إذ انخفض الرضا عن الحكومة بقيادة المستشار أولاف شولتس لأدنى مستوى، وأيدت أغلبية، ولو بسيطة، إجراء انتخابات جديدة.

يبدو أن حكومة "إشارة المرور" في ألمانيا أصبحت لا تحظى بشعبية بين الألمان ووصل الرضا عنها إلى دنى مستوياتها، فقد كشفت نتائج استطلاع للرأي أجري لصالح القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي" أن 54% من الألمان يرغبون في إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، مقابل 41% يؤيدون استمرار الائتلاف الحاكم حتى نهاية الدورة التشريعية وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها العادي المقرر في 28 سبتمبر/أيلول عام 2025.

يذكر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا، المسمى بـ"ائتلاف إشارة المرور" يتكون من حزب المستشار أولاف شولتس ، الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي).

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 77% من أنصار الحزب الاشتراكي و76% من أنصار حزب الخضر يرون أن استمرار الائتلاف لا يزال أمرا منطقيا.

وفي المقابل، يدعو 93% من أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا"، و75% من أنصار حزب "تحالف سارا فاغنكنشت"، و69% من أنصار الاتحاد المسيحي (الذي يتزعم المعارضة في البلاد) إلى إجراء انتخابات مبكرة. يذكر أن الاستطلاع اقتصر على سؤال أنصار الأحزاب التي تحصل في استطلاعات أيام الأحد على تأييد 5% على الأقل من الناخبين الألمان ( وهي النسبة المؤهلة لدخول البرلمان)، ولهذا تم استبعاد الحزب الديمقراطي الحر الذي حصل على 4% في الاستطلاع الحديث الذي أجري لصالح القناة الأولى.

الرضا عن الحكومة في أدنى مستوياته

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "إنفراتست ديامب" بين 1333 ناخب ألماني في الفترة بين يومي الاثنين والأربعاء الماضيين انخفاض مستوى الرضا عن أداء الحكومة الاتحادية بوجه عام، حيث لم تزد نسبة الراضين للغاية أو الراضين عن أداء الحكومة عن 14% بانخفاض قدره خمس نقاط مئوية مقارنة مع استطلاع بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفي المقابل، ارتفعت نسبة قليلي الرضا أو غير الراضين على الإطلاق عن أداء الحكومة بمقدار ست نقاط مئوية لتصل إلى 85%.

وأوضحت نتائج الاستطلاع حصول الاتحاد المسيحي على تأييد 34% من الناخبين الألمان بزيادة ثلاث نقاط مئوية مقارنة باستطلاع يوم الأحد الماضي، ما يجعله بشكل واضح أقوى حزب في البلاد.

ووفقا للاستطلاع، حصل حزب شولتس الاشتراكي على 16% وهي نفس النسبة التي حصل عليها في الاستطلاع السابق، وكذلك الحال بالنسبة لحزب البديل الذي حصل على نسبة 17% دون تغيير. وحصل حزب الخضر على 11% بتراجع بمقدار نقطتين مئويتين، وحصل حزب "تحالف سارا فاغنكنشت" حديث التأسيس على 6% بتراجع بمقدار نقطتين مئويتين.

ص.ش/خ.س (د ب أ)