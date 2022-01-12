استطلاع آراء المواطنين حول تعميم التلقيح الإجباري ضد كورونا

ألمانيا: الحكومة ليس لديها مشروع قانون للتطعيم الإجباري

فيما صرح وزير الصحة الألماني بأن "الأطباء غير ملزمين بحث الناس على التطعيم" ضد كورونا، نفى وزير المالية أن يكون لدى حكومة المستشار شولتس "مشروع قانون" لتطبيق التطعيم الإجباري. في غضون ذلك، تظاهر الآلاف ضد تدابير كورونا.