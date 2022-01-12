استطلاع آراء المواطنين حول تعميم التلقيح الإجباري ضد كورونا

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في ألمانيا يثار الجدل حول إجبار المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. واعتبارا من مارس المقبل سيتعين على أفراد الرعاية الصحية تلقي اللقاحات وفي حال رفضهم التطعيم يتم طردهم.
فيما يناقش البرلمان الموضوع، عبرت أغلبية الألمان عن تخوفها من تزايد انقسام المجتمع بسبب خطط لفرض التطعيم ضد كورونا، فيما رأى آخرون من الذين شملهم الاستطلاع أن المجتمع قد صار منقسماً بالفعل بين مطعمين وغير مطعمين.
فيما صرح وزير الصحة الألماني بأن "الأطباء غير ملزمين بحث الناس على التطعيم" ضد كورونا، نفى وزير المالية أن يكون لدى حكومة المستشار شولتس "مشروع قانون" لتطبيق التطعيم الإجباري. في غضون ذلك، تظاهر الآلاف ضد تدابير كورونا.
أكد المستشار أولاف شولتس تشبته بموقفه الخاص بإلزامية التطعيم باعتباره السبيل الأوحد لحماية السكان، كما شدّد على ضرورة استمرار التدابير الحالية نتيجة استمرار خطر أوميكرون. وعالمة فيروسات تؤيد الإلزامية لمن فوق الخمسين.
أعلن المستشار أولاف شولتس أن الحكومة الاتحادية والولايات لا تعتزم تشديد تدابير مكافحة كورونا مبدئيا بسبب عدم اليقين حيال تطور وضع الجائحة. شولتس أعلن أن حكومته تعتزم إطلاق حملة للترويج بشكل أكبر للتطعيم ضد الفيروس.
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