 استطلاع آراء المواطنين حول تعميم التلقيح الإجباري ضد كورونا | DW الأخبار | DW | 26.01.2022

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DW الأخبار

استطلاع آراء المواطنين حول تعميم التلقيح الإجباري ضد كورونا

في ألمانيا يثار الجدل حول إجبار المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. واعتبارا من مارس المقبل سيتعين على أفراد الرعاية الصحية تلقي اللقاحات وفي حال رفضهم التطعيم يتم طردهم.

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