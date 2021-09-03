 استطلاع..نسبة كبيرة من الألمان تطالب بسحب القوات من مالي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.09.2021

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استطلاع..نسبة كبيرة من الألمان تطالب بسحب القوات من مالي

رغم أن القوات المسلحة الألمانية تضطلع بمهام تدريبية وأخرى لحفظ السلام في مالي التي لا تزال تعاني خطر الجماعات المسلحة، إلّا أن استطلاعا للرأي أظهر أن نسبة كبيرة من الألمان مع سحب القوات من هذا البلد.

جنود ألمان ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مينوسما) في مالي.

جنود ألمان ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مينوسما) في مالي.

عقب فشل العملية العسكرية الدولية في أفغانستان، أعربت نسبة كبيرة من الألمان في استطلاع للرأي عن تأييدها لإنهاء أكبر وأخطر مهمة للجيش الألماني في مالي.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي ونُشرت  نتائجه الجمعة (21 سبتمبر/ أيلول 2021)، أيّد 44 بالمائة من الألمان سحب جنود جيشهم من البلد  المحاصر بالمشكلات في غرب إفريقيا.

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الوضع بمنطقة الساحل يزداد سوءا، وتواجد القوات الدولية هناك غير ناجح، كما يقول الخبراء. ومع ذلك، مدد البرلمان الألماني مهام الجيش الألماني في مالي مباشرة قبيل وقوع الانقلاب الجديد. وعلى عكس ماكرون ترفض ميركل سحب الجنود.

تعتقد السلطات القضائية أن الرجل المشتبه في قيامه بتقديم دعم مالي لجماعة يمينية إرهابي، قد أقدم على الانتحار داخل زنزانته الانفرادية بمقر الحبس الاحتياطي في مدينة دورتموند غربي ألمانيا.

وزارة الدفاع الألمانية تقول إنها بصدد التحقيق في ادعاء جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" الإرهابية، مسؤوليتها على هجوم تعرضت له القوات الألمانية في مالي الشهر الماضي.

وفي المقابل، أيد 23 بالمائة فقط ممن شملهم الاستطلاع استمرار المهمة، ولم يحدد 33 بالمائة موقفهم من الأمر.

ويشارك الجيش الألماني بما مجموعه نحو 1200 جندي في مهمتين عسكريتين في مالي، وهما مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المسلحة المالية وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مينوسما).

وسقط شمال مالي مؤقتا في أيدي جماعات إسلامية وغيرها من الجماعات  المسلحة في عام 2012، ولم يكن من الممكن استعادته إلا من خلال تدخل عسكري فرنسي، أعقبه الشروع في عمليتين عسكريتين دوليتين لتحقيق الاستقرار في  مالي.

وكثيرا ما تتم مقارنة مهمة مالي بمهمة أفغانستان، والتي انتهت مؤخرا بكارثة، حيث استولى مقاتلو حركة طالبان الإسلامية، التي حاربت القوات الدولية لسنوات، على الحكم مرة أخرى. وكان الجيش الألماني أحد أكبر الجيوش المشاركة ضمن قوات حلف الناتو في أفغانستان.

وكان أكثر المعارضين لمواصلة مهمة مالي بين أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي (76 بالمائة)، ثم اليسار (58 بالمائة)، ثم التحالف المسيحي (43 بالمائة)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (40 بالمائة)، والخضر (38 بالمائة)، والديمقراطي الحر (37 بالمائة).

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد أعربت عن اعتقادها بوجود فروق حاسمة بين مهمة الجيش الألماني في مالي ومهمته في أفغانستان.

وقالت ميركل شهر أغسطس/آب الماضي إن ألمانيا أو القوى الأوروبية لم يكن متاحا لها في مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان أن تلعب دورا مستقلا مشيرة إلى أن القرارات كانت تعتمد "بشكل أساسي على الحكومة الأمريكية" وذلك على العكس من مهمة الجيش في مالي.

ع.ا/و.ب (د ب أ)

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