 استطلاعات: هزيمة كبيرة لحزب ميركل في انتخابات محلية بولايتين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.03.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

استطلاعات: هزيمة كبيرة لحزب ميركل في انتخابات محلية بولايتين

تعرض حزب المستشارة ميركل، المسيحي الديمقراطي، لهزيمة في انتخابات ولايتي بادن فورتمبيرغ وراينلاند بفالتس، حسب استطلاعات لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع. ويربط البعض بين الانتكاسة وبين ما بات يعرف بـ"فضيحة الكمامات".

Deutschland Landtagswahl Baden-Württemberg | Winfried Kretschmann

فقد أظهرت توقعات للقناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني مساء اليوم الأحد (14 مارس/ آذار 2021) فوز حزب الخضر في انتخابات برلمان ولاية بادن فورتمبيرغ (34%) ، فيما سجل حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في الولاية، أسوأ نتيجة له (23%).

مختارات

أصدر رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي اتهامات للاتحاد المسيحي، واصفا إياه بعدم المصداقية في صفقات شراء الكمامات الواقية. يأتي هذا على خلفية تحقيقات ضد نواب بالاتحاد الذي تقوده المستشارة ميركل.

تستقبل ألمانيا عاما مختلفا عن سابقيه، فجائحة كورونا ستبقى في عام 2021 الموضوع الأبرز، لكن البلاد مقبلة أيضا على انتخابات إقليمية جزئية، وانتخابات عامة ستغادر من خلالها المستشارة ميركل الساحة السياسية. فكيف سيبدو المشهد؟

كما أظهرت التوقعات فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في انتخابات برلمان ولاية راينلاند بفالتس (34,5)، فيما سجل حزب ميركل أسوأ نتيجة له (26%).

وكانت التوقعات تشير إلى هزيمة الاتحاد المسيحي الديموقراطي، حزب المستشارة أنغيلا ميركل، في الولايتين في جنوب غرب ألمانيا، حيث دعي حوالي 11 مليون ناخب للتصويت، بعد الكشف عن " فضيحة الكمامات " والانتقادات المتزايدة حول إدارة الأزمة الصحية في البلاد.

وبدأ التصويت وسط تدابير صحية صارمة، مع فرض وضع الكمامة وتهوية المراكز وتوفير مواد معقمة، وفق مراسل وكالة فرانس برس في شتوتغارت.

وقد سجلت عمليات التصويت عبر البريد ارتفاعا كبيرا في ظل القيود الصحية المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ما قد يؤدي إلى التأخير في إعلان النتائج النهائية.

ومع انتصارهم في ولاية بادن فورتمبيرغ سيفوز وينفريد كريتشمان (72 عاما) بولاية ثالثة، وهو البيئيّ الوحيد الذي يحكم ولاية ألمانية. وغالبا ما يعتبر الائتلاف مع الاتحاد المسيحي الديموقراطي الذي يقوده منذ خمس سنوات، مختبرا لتحالف محتمل على المستوى الاتحادي بين الحزبين بعد الانتخابات التشريعية في 26 أيلول/سبتمبر.

الاشتراكية الديمقراطية مالو دراير (وسط الصورة) في طريقها للحكم بولاية جديدة في ولاية راينلاند بفالتس.

الاشتراكية الديمقراطية مالو دراير (وسط الصورة) في طريقها للحكم بولاية جديدة في ولاية راينلاند بفالتس.

وفي ولاية راينلاند بفالتس، وبعدما كان حزب ميركل يأمل في وضع حد لثلاثة عقود من هيمنة الحزب الاشتراكي الديموقراطي على هذه الولاية، خرجت رئيسة الحكومة  المنتهية ولايتها، الاشتراكية مالو دراير، منتصرة ما يعني بقاؤها لولاية جديدة.

وبعدما كانت  ميركل تأمل في مغادرة السلطة في ذروة شعبيتها،  تصطدم خططها بالصعوبات التي يواجهها حزبها وحليفه البافاري. فقد اضطر نائبان من الحزبين إلى الاستقالة للاشتباه بضلوعهما في قضايا فساد تتعلق بعقود أبرمتها السلطات لشراء كمامات.

وفي قضية منفصلة،  تخلى النائب المحافظ مارك هاوبتمان عن منصبه  بعدما وجهت إليه تقارير صحافية اتهامات بشأن إعلانات ترويجية لأذربيجان نشرت في صحيفة محلية يديرها.

ويأتي هذا الجدل في أسوأ توقيت للمحافظين الذين يترتب عليهم قريبا اختيار مرشحهم للمستشارية. ويطمح أرمين لاشيت المنتخب حديثا على رأس الاتحاد المسيحي الديموقراطي لقيادة الحملة الانتخابية، لكن رئيس حكومة بافاريا ماركوس زودر، من الحزب الديمقراطي المسيحي البافاري، قد يشاطره هذا الطموح.

أ.ح/ع.ج.م (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 02:43

مزايا وعيوب الحملات الانتخابية عبر الإنترنت

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

لاجئ سوري يرشح نفسه للانتخابات البرلمانية في ألمانيا  

مواضيع ذات صلة

Wahlplakate - Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2021

ألمانيا..بدء التصويت في انتخابات بولايتين ستكون امتحانا لحزب ميركل 14.03.2021

على وقع فضيحة الكمامات يتجه الناخبون في ولايتي بادن-فورتمبرغ وراينلاند-بفالتس الألمانيتين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب حكومة ولاية جديدة، والمحافظون يخشون من هزيمة مدوية.

Bundestag Nikolas Löbel CDU

تقرير: النيابة العامة الألمانية تفتح تحقيقا في "فضيحة الكمامات" 09.03.2021

ذكر تقرير إعلامي أن النيابة العامة الألمانية فتحت تحقيقا أوليا ضد أحد السياسيين المتهمين بتلقي عمولات ضخمة للتوسط لشركات في عقود بيع كمامات. وتفجرت الفضيحة بينما تستعد البلاد لخوض الانتخابات التشريعية في الخريف.

Berlin Bundestag Mark Hauptmann CDU

"فضيحة الكمامات".. استقالة نائب ثالث من اتحاد ميركل المسيحي 11.03.2021

قبل أيام من انتخابات حاسمة في ولايتين ألمانيتين قدم ثالث نائب محافظ استقالته وسط اتهامات تتعلق بتلقيه مبالغ مالية. وتأتي هذه الاستقالة في ظل ما باتت تسمى بـ "فضيحة الكمامات" التي تعصف بالاتحاد المسيحي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  