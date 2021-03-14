استطلاعات: هزيمة كبيرة لحزب ميركل في انتخابات محلية بولايتين

فقد أظهرت توقعات للقناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني مساء اليوم الأحد (14 مارس/ آذار 2021) فوز حزب الخضر في انتخابات برلمان ولاية بادن فورتمبيرغ (34%) ، فيما سجل حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في الولاية، أسوأ نتيجة له (23%).

كما أظهرت التوقعات فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في انتخابات برلمان ولاية راينلاند بفالتس (34,5)، فيما سجل حزب ميركل أسوأ نتيجة له (26%).

وكانت التوقعات تشير إلى هزيمة الاتحاد المسيحي الديموقراطي، حزب المستشارة أنغيلا ميركل، في الولايتين في جنوب غرب ألمانيا، حيث دعي حوالي 11 مليون ناخب للتصويت، بعد الكشف عن " فضيحة الكمامات " والانتقادات المتزايدة حول إدارة الأزمة الصحية في البلاد.

وبدأ التصويت وسط تدابير صحية صارمة، مع فرض وضع الكمامة وتهوية المراكز وتوفير مواد معقمة، وفق مراسل وكالة فرانس برس في شتوتغارت.

وقد سجلت عمليات التصويت عبر البريد ارتفاعا كبيرا في ظل القيود الصحية المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ما قد يؤدي إلى التأخير في إعلان النتائج النهائية.

ومع انتصارهم في ولاية بادن فورتمبيرغ سيفوز وينفريد كريتشمان (72 عاما) بولاية ثالثة، وهو البيئيّ الوحيد الذي يحكم ولاية ألمانية. وغالبا ما يعتبر الائتلاف مع الاتحاد المسيحي الديموقراطي الذي يقوده منذ خمس سنوات، مختبرا لتحالف محتمل على المستوى الاتحادي بين الحزبين بعد الانتخابات التشريعية في 26 أيلول/سبتمبر.

الاشتراكية الديمقراطية مالو دراير (وسط الصورة) في طريقها للحكم بولاية جديدة في ولاية راينلاند بفالتس.

وفي ولاية راينلاند بفالتس، وبعدما كان حزب ميركل يأمل في وضع حد لثلاثة عقود من هيمنة الحزب الاشتراكي الديموقراطي على هذه الولاية، خرجت رئيسة الحكومة المنتهية ولايتها، الاشتراكية مالو دراير، منتصرة ما يعني بقاؤها لولاية جديدة.

وبعدما كانت ميركل تأمل في مغادرة السلطة في ذروة شعبيتها، تصطدم خططها بالصعوبات التي يواجهها حزبها وحليفه البافاري. فقد اضطر نائبان من الحزبين إلى الاستقالة للاشتباه بضلوعهما في قضايا فساد تتعلق بعقود أبرمتها السلطات لشراء كمامات.

وفي قضية منفصلة، تخلى النائب المحافظ مارك هاوبتمان عن منصبه بعدما وجهت إليه تقارير صحافية اتهامات بشأن إعلانات ترويجية لأذربيجان نشرت في صحيفة محلية يديرها.

ويأتي هذا الجدل في أسوأ توقيت للمحافظين الذين يترتب عليهم قريبا اختيار مرشحهم للمستشارية. ويطمح أرمين لاشيت المنتخب حديثا على رأس الاتحاد المسيحي الديموقراطي لقيادة الحملة الانتخابية، لكن رئيس حكومة بافاريا ماركوس زودر، من الحزب الديمقراطي المسيحي البافاري، قد يشاطره هذا الطموح.

أ.ح/ع.ج.م (أ ف ب)